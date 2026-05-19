ran Fußball Bundesliga FC Bayern - Kompany mit Schalen-Panne: "Meine Frau hat sie gebracht" Videoclip • 02:10 Min Link kopieren Teilen

Alle Transfer-News und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick. Welche Stars wechseln? Welche gehen? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister im Ticker.

Hier findet ihr alle Transfer-News und aktuellen Gerüchte zum FC Bayern München. Die wichtigsten Transfergerüchte der Bundesliga und der internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf ran.

+++ 19. Mai, 23:20 Uhr: ManCity kontaktierte wohl Kompany +++ Laut übereinstimmenden Medienberichten endet die Ära von Pep Guardiola bei Manchester City am Saisonende. Nun berichtet das Portal "Teamtalk", dass sich die Verantwortlichen der Citizens bei der Suche nach einem Nachfolger bereits bei Bayern-Trainer Vincent Kompany erkundigt haben. Demnach sagte der Belgier dem Premier-League-Klub aber ab, weil er sein Engagement beim Rekordmeister als Langzeitprojekt sehe – und sich entsprechend zum FCB bekenne. Guardiola, der früher selbst die Bayern trainierte, soll bereits am kommenden Sonntag gegen Aston Villa zum letzten Mal an der Seitenlinie stehen und in der Folge zurücktreten. Als größter Favorit auf die Guardiola-Nachfolge gilt aktuell der Italiener Enzo Maresca, der erst Anfang des Jahres vom FC Chelsea entlassen wurde.

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+++ 19. Mai, 08:04 Uhr: FC Bayern beobachtet wohl PSG-Talent Mounguengue +++ Der FC Bayern beschäftigt sich offenbar mit Pierre Mounguengue von Paris Saint-Germain. Nach Informationen der französischen "L’Equipe" haben die Münchner den jungen Mittelstürmer auf dem Zettel. Der 18-Jährige ist für die U19 von PSG aktiv und 1,82 Meter groß. Sein Vertrag in Paris läuft am 30. Juni 2026 aus. Anfang Mai feierte Mounguengue sein Debüt für die Profis. Außerdem ist er französischer Jugendnationalspieler. Für Frankreich lief er bereits in der U17, U18 und U19 auf. Für PSG ist die Lage heikel. Der Klub hat in den vergangenen Jahren immer wieder Talente aus der eigenen Akademie verloren. Mounguengue gilt als weiterer Spieler mit Potenzial. Deshalb sollen in Paris Gespräche über einen Profivertrag geplant sein. Für Bayern könnte sich nur dann eine echte Chance ergeben, wenn diese Verhandlungen stocken. Auch der FC Paris soll interessiert sein.

+++ 18. Mai, 22:10 Uhr: Neuer Interessent: Kehrt Bayern-Leihgabe in die Heimat zurück? +++ Bis zum Ende der laufenden Saison ist Joao Palhinha vom FC Bayern an Tottenham Hotspur ausgeliehen. Wie es dann für den Mittelfeldspieler weitergeht, ist aktuell noch unklar. Laut der Sportzeitung "A Bola" bemüht sich der portugiesische Topklub Sporting Lissabon nun offenbar intensiv um den Nationalspieler. Demnach schreiten die Verhandlungen mit dem Berater schnell fort. Im Zuge des Abgangs von Morten Hjulmand droht Sporting im Zentrum eine Lücke - die Palhinha füllen könnte. Das Problem soll allerdings die nötige Einigung mit dem FC Bayern sein. So strebt der Rekordmeister wohl einen Verkauf oder eine Leihe mit verankerter Kaufoption an. Im Falle einer Einigung würde Palhinha, der aktuell mit Tottenham in der Premier League gegen den Abstieg kämpft, wohl einen Vertrag über drei Jahre erhalten Der 30-Jährige ist in Lissabon geboren und spielte bereits in der Jugend für Sporting, ein Wechsel wäre also eine Rückkehr in die alte Heimat Wichtig: Zwischen dem FCB und den Spurs gibt es eine Kaufoption, die dem Vernehmen nach bei rund 30 Millionen Euro liegen soll. Ob die Engländer diese ziehen, ist unklar.

+++ 17. Mai, 13:55 Uhr: Manuel Neuer muss "vorerst kürzertreten" +++ Inmitten der Diskussionen um eine mögliche Rückkehr in die Nationalmannschaft muss Manuel Neuer erst einmal eine Pause beim FC Bayern einlegen. Der deutsche Meister teilte in einem Statement mit, dass der Torhüter "wegen muskulärer Probleme in der linken Wade vorerst kürzertreten" müsse. Das habe eine Untersuchung durch die medizinische Abteilung ergeben. Ob Neuer am Samstag beim DFB-Pokalfinale in Berlin gegen Stuttgart einsatzfähig sein wird, ließen die Münchner offen. Laut Präsident Herbert Hainer würde es sich aber "um keine schwerwiegende Verletzung" handeln, "nach allem, was ich weiß". Neuer war in der 60. Minute des Bundesliga-Heimspiels gegen den 1. FC Köln verletzt ausgewechselt worden. Es ist das dritte Mal in dieser Saison, dass der 40-Jährige mit Wadenproblemen ausfällt.

+++ 16. Mai, 18:50 Uhr: FCB-Sportdirektor Christoph Freund bestätigt - kein Platz im Kader für Alexander Nübel +++ Der an den VfB Stuttgart ausgeliehene Torhüter Alexander Nübel hat in der Saison 2026/27 keinen Platz im Kader des FC Bayern. "Der Alex wird nächste Woche gegen uns spielen, im Tor stehen und hat wieder eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Aber da haben wir einen Austausch mit seinem Management und der Alex weiß Bescheid, wie unsere Planungen sind. Wir gehen mit dem Torwarttrio, was wir jetzt haben, in die nächste Saison", bestätigte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund nach dem 5:1-Sieg gegen den 1. FC Köln. Erst kürzlich verlängerte der Rekordmeister die Verträge mit den Torhüter-Routiniers Manuel Neuer und Sven Ulreich um jeweils ein weiteres Jahr. Das Torwarttrio wird von Jonas Urbig komplettiert. Laut "Bild" sollen die Bayern-Bosse daher einen Verkauf des 29-Jährigen, der noch bis 2030 unter Vertrag steht, anstreben. Dies könnte sich jedoch schwierig gestalten, da Nübel offenbar elf Millionen Euro pro Jahr in München verdienen soll.

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