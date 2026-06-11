WM 2026
WM 2026 - FIFA verbietet Design: Haiti muss Unabhängigkeits-Trikot ändern
Veröffentlicht:von SID
ran Fußball
WM 2026: DFB-Youngster ehrführchtig! "Kann nicht einfach so mit ihm reden"
Videoclip • 03:09 Min
Trikottausch schon vor dem ersten Anpfiff: Haiti muss noch vor dem WM-Auftakt gegen Schottland am Sonntag sein Trikotdesign aufgrund der abgebildeten Kriegsszene ändern.
Der Weltverband FIFA verbot kurzfristig die Darstellung einer Schlachtszene auf dem blauen Shirt der haitianischen Nationalmannschaft.
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Auf dem Trikot war die Illustration der Schlacht von Vertières aus dem Jahr 1803, die Haitis Unabhängigkeit sicherte, zu sehen. Das Dress hatte das Team schon in zwei Vorbereitungsspielen in Florida getragen, ehe die FIFA einschritt.
WM 2026: Trikot ist Hommage an Haitis Unabhängigkeit
Der kolumbianische Hersteller Saeta teilte nun mit, dass er das Trikot überarbeitet habe, um den Bestimmungen zu entsprechen. Doch auch das ursprüngliche Shirt sei "nicht als politisches Statement" gedacht gewesen, sondern nur "als Hommage an die Männer und Frauen, die jeden Tag für Haitis Zukunft kämpfen", so das Unternehmen.
Haiti startet am Sonntag in Boston gegen Schottland in seine erste Weltmeisterschaft seit 52 Jahren. Der Außenseiter aus der Karibik trifft in der Gruppe C zudem auf den fünffachen Weltmeister Brasilien und auf Afrikameister Marokko.
"Wir wissen, dass die Menschen vielleicht ein schlechtes Bild von unserem Land haben, dass es viele Probleme hat, aber das wird dem Land, den Menschen, meiner Familie so viel Gutes tun", sagte Mittelfeldspieler Jean-Ricner Bellegarde vor dem Start bei AFP. Im 26-köpfigen Kader Haitis steht auch Torhüter Josué Duverger vom Oberligisten FC Cosmos Koblenz.
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