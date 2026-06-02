WM 2026: Trikot-Ranking - Deutschland rasiert, Schweiz und Österreich floppen

ran Fußball DFB: So reagieren die Fans auf das neue Auswärtstrikot Videoclip • 01:12 Min Link kopieren Teilen

48 Nationen, 48 Heimtrikots – und jede Menge Diskussionsstoff. Wir bewerten die Heimtrikots der WM 2026 in einem Ranking.

Die WM 2026 bringt nicht nur 48 Nationen auf die größte Fußballbühne der Welt, sondern auch 48 Heimtrikots. Von ikonischen Klassikern über mutige Designs bis hin zu ziemlich lieblosen Standard-Shirts ist alles dabei. Wir ranken alle Heimtrikots von Platz 1 bis 48. Und küren das schönste sowie das hässlichste Jersey des Turniers.

Platz 48: Jordanien Jordanien hat durch Kelme eine andere Ausrüster-Optik als viele Top-Nationen. Das ist positiv, aber das Heimtrikot wirkt trotzdem etwas unausgereift. Es bleibt mehr Nische als Highlight. Zumal jede Nation etwas an den Farben ihrer Flagge gebunden ist. Da wäre für Jordanien mehr möglich gewesen.

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Jordanien Bild: Jordanien

Platz 47: Saudi-Arabien Weiß und Grün passen, aber das Design ist zu random. Das Trikot wirkt eher wie ein Trainingsshirt als wie ein WM-Heimtrikot. Da fehlt der große Auftritt. Könnte auch ein Jersey einer eSport-Mannschaft sein. Da hat adidas ohne Zeitgefühl gekocht.

Saudi Arabien (Heimtrikot) Bild: Adidas

Platz 46: Kap Verde Kap Verde bringt eine schöne Story mit, aber das Heimtrikot bleibt optisch etwas blass. Die Farben könnten deutlich mehr Urlaubs-, Insel- und Debüt-Gefühl transportieren. So ist es okay, aber nicht besonders.

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Kap Verde Bild: Kap Verde

Platz 45: Tunesien Tunesien hat mit Kappa einen Ausrüster, der oft interessante Schnitte und Details liefert. Dieses Heimtrikot wirkt aber nicht ganz rund. Es hat gute Ansätze, landet im Ranking aber weiter hinten. Es ist zu langweilig. Rot ist neben blau ohnehin schon die dominierende Farbe unter den WM-Trikots. So setzt man sich nicht ab.

Tunesien Bild: Tunesien

Platz 44: Haiti Haiti hat mit Saeta einen lokalen Ausrüster, was grundsätzlich sympathisch ist. Das Heimtrikot wirkt aber nicht ganz so hochwertig und ausgereift wie viele Konkurrenten. Es hat Charme, aber auch klare Schwächen. Man hat mit dem Design was eigenes versucht, was Pluspunkte bringt. Aber die Farben und die Art lassen es billig wirken. Es wirkt wie eine Temu-Variante des Originals.

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Haiti Bild: Haiti

Platz 43: Tschechien Das tschechische Heimtrikot ist absolut okay, aber sehr unauffällig. Rot funktioniert, doch die Eigenständigkeit fehlt. Es ist eher ein Pflichtshirt als ein Hingucker.

Bild: Puma

Platz 42: Kanada Ähnliches hier. Man hätte mit dem Ahornblatt so viel machen können. Kanada ist zudem Gastgeber, deshalb hätte man sich mehr Wow-Effekt gewünscht. Das rote Heimtrikot ist sauber und tragbar, aber sehr sicher. Für eine Heim-WM fehlt mir der große Design-Moment.

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Kanada (Heimtrikot) Bild: Nike

Platz 41: Irak Irak hat gute nationale Farben, aber das Trikot wirkt nicht hochwertig genug. Es fehlt an Balance zwischen Tradition und modernem Design. Im Ranking bleibt es deshalb weit hinten.

Irak Bild: Irak

Platz 40: Katar Katar wirkt im Heimtrikot zu glatt. Die Farbe ist schön, aber das Design hat zu wenig Persönlichkeit. Für ein WM-Shirt fehlt der visuelle Punch. Es ist jedoch sehr clean.

Katar (Heimtrikot) Bild: Adidas

Platz 39: DR Kongo Das Trikot hat zwar Potenzial durch die starken Nationalfarben, wirkt aber im Gesamtbild nicht sauber genug. Es sieht eher interessant als wirklich schön aus. Mut allein reicht auch nicht. Es ist komplett wild und durch das Wappen zu bunt. Im Trash-Ranking würde es mit Haiti um die Krone kämpfen. Es wird von daher Abnehmer finden, die auffallen wollen. Besser als zu langweilig.

DR Kongo Bild: DR Kongo

Platz 38: Schweiz Der Bezug zum Schweizer Pass gibt dem Design eine gute Idee. Es ist elegant. Aber irgendwie seit 2008 dasselbe. Wir vermissen was Innovatives. Auch wenn das Land traditionell neutral ist.

Schweiz (Heimtrikot) Bild: Puma

Platz 37: Österreich Rot-Weiß ist klar, sauber und traditionell. Das Heimtrikot hat eine ordentliche Grundwirkung, wirkt aber etwas austauschbar. Es fühlt sich an wie eine Trikot-Version aus einem Spiel, welches nicht die offiziellen Rechte an Österreichs Trikot hält und nah rankommen möchte.

Österreich (Heimtrikot) Bild: Puma

Platz 36: Ghana Ghana hat durch Farben und Wappen ohnehin eine starke Grundlage. Das Heimtrikot wirkt solide und national sehr passend. Es fehlt aber ein klarer Design-Höhepunkt.

Ghana (Heimtrikot) Bild: Puma

Platz 35: Panama Es hat etwas Retro in sich. Auch durch den Ausrüster Reebok. Wir hätten uns noch paar mehr kreative Akzente gewünscht.

Panama Bild: Panama

Platz 34: Iran Das Heimtrikot ist sauber, aber sehr nüchtern. Es erfüllt seinen Zweck, bleibt optisch aber kaum hängen. Ein klassischer Fall von "nicht hässlich, aber auch nicht schön".

Iran Bild: Iran

Platz 33: Südafrika Südafrika hätte mit Grün, Gelb und kulturellen Mustern riesiges Potenzial. Das Heimtrikot ist ordentlich, aber etwas zahmer als erwartet. Da wäre mehr Spektakel möglich gewesen.

Südafrika (Heimtrikot) Bild: Adidas

Platz 32: Senegal Senegal bringt ein ordentliches Heimtrikot mit guter Farblogik. Weiß als Basis funktioniert, die Akzente geben ihm Leben. Es ist sauber, aber nicht ganz so stark wie es sein könnte.

Senegal Bild: Senegal

Platz 31: Schweden Gelb-Blau ist eigentlich eine perfekte Trikot-Kombination. Dieses Heimtrikot macht daraus ein solides, aber sehr kontrolliertes Design. Es wirkt freundlich, aber nicht aufregend. Es fehlt Dynamik.

Schweden Bild: Schweden

Platz 30: Curaçao Curaçao bringt frische Farbe ins Turnier. Das Blau hebt sich im Feld ab und wirkt eigenständig. Es ist nicht perfekt ausbalanciert, aber deutlich interessanter als viele große Namen. Es hat dennoch einen leicht billigen Touch. Schade, aber der Ansatz war da.

Curacao Bild: Curacao

Platz 29: Ecuador Ecuador bleibt bei Gelb und bringt damit automatisch WM-Feeling mit. Das Trikot wirkt solide, aber nicht besonders mutig. Schön auf Distanz, etwas flach im Detail.

Ecuador (Heimtrikot) Bild: marathon

Platz 28: Bosnien und Herzegowina Bosnien hat eine gute Farbbasis, aber das Trikot wirkt eher funktional als besonders. Es sieht nach Nationalteam aus, aber nicht nach Sammlerstück. Solide, mehr nicht. Es ist etwas zu Durcheinander.

Bosnien und Herzegowina Bild: Bosnien und Herzegowina

Platz 27: Japan Während Japans Auswärtstrikot (weiß mit bunten Streifen) ein absoluter Banger ist, enttäuscht das Heimtrikot fast. Es verbindet Blau mit einem modernen, fast grafischen Look. Mutig, aber im Land der Mangas und Animes wäre mehr möglich gewesen.

Japan (Heimtrikot) Bild: Adidas

Platz 26: Frankreich Dunkelblau, elegant, souverän. Frankreichs Heimtrikot hat diese typische Grandezza, die nicht laut sein muss. Der Bezug zur Freiheitsstatue gibt dem Design zusätzlich Substanz. Aber die Kupfer-Akzente passen nicht wirklich zur Nation. Und rein optisch passiert dann doch zu viel auf dem Oberteil. Es wirkt wie eine optische Täuschung. Es wird in einer Bubble sehr gut ankommen, uns ist es zu abstrakt. Es hat ein Bisschen etwas von einem Niederlande-Auswärtstrikot.

Frankreich Bild: Frankreich

Platz 25: Australien Australien bleibt klassisch in Gelb. Das Heimtrikot ist schlicht, aber sehr angenehm. Es wird niemanden umhauen, aber auch niemanden beleidigen.

Australien Bild: Australien

Platz 24: Belgien Belgien hat ein Heimtrikot, das stark über Farbe und Details kommt. Das Rot wirkt satt, die Gestaltung erwachsener als bei vielen früheren Shirts. Ein gutes Trikot, dem nur ein letzter ikonischer Kniff fehlt.

Belgien (Heimtrikot) Bild: Adidas

Platz 23: Marokko Marokko bleibt mit Rot und grünen Akzenten sehr nah an der eigenen Identität. Das Trikot wirkt ordentlich, stolz und sauber. Es fehlt ein bisschen Mut, aber die Wirkung auf dem Platz dürfte stark sein.

Marokko Bild: Marokko

Platz 22: Uruguay Hellblau, schlicht, traditionsreich. Uruguay sieht immer nach Fußballgeschichte aus. Dieses Trikot ist schön, aber etwas zu zurückhaltend für einen höheren Platz. Das macht es mit dem Kragen aber auch irgendwie aus. Hat was eigenes!

Uruguay Bild: Uruguay

Platz 21: Südkorea Südkorea setzt auf ein modernes All-over-Design. Das kann schnell zu wild werden, wirkt hier aber eher frisch als chaotisch. Ein Trikot, das polarisiert – im positiven Sinne mit Luft nach oben.

Bild: Nike

Platz 20: Türkei Das türkische Heimtrikot ist klar und emotional aufgeladen. Rot und Halbmond reichen fast immer für Wirkung. Trotzdem bleibt es im Vergleich zu den stärkeren Trikots etwas zu schlicht. Ist dennoch nice!

Bild: Nike

Platz 19: Usbekistan Usbekistan bleibt bei 7Saber und hat dadurch immerhin Eigenständigkeit. Das Heimtrikot wirkt aber sehr simpel. Fast wie ein früheres, auswärtiges Brasilien-Trikot - aber mit der usbekischen Flagge als Akzent. Hat was!

Usbekistan Bild: Usbekistan

Platz 18: Ägypten Rot und Schwarz stehen Ägypten gut. Das Design passt auch. Es ist aber kein aufregendes Trikot.

Ägypten Bild: Ägypten

Platz 17: Algerien Algerien bleibt bei Weiß und Grün – das passt. Die Farbkombination funktioniert super mit den Rot-Akzenten. Das Heimtrikot wirkt sauber und national klar.

Algerien (Heimtrikot) Bild: Adidas

Platz 16: Portugal Das Heimtrikot wirkt durch die Meeres-Inspiration frischer als viele frühere Portugal-Shirts. Rot bleibt die Basis, aber die Details geben ihm Charakter. Nicht ganz ikonisch, aber sehr hochwertig. Wir vermissen aber die Dunkelrote Kombination mit den Gelben Zahlen/Schriftzeichen. Aus den 2000ern.

Portugal (Heimtrikot) Bild: Puma

Platz 15: Kroatien Das Schachbrett ist und bleibt eines der stärksten Trikot-Elemente im Weltfußball. Auch 2026 funktioniert es wieder, weil Kroatien sofort erkennbar ist. Ein bisschen weniger mutig als frühere Versionen, aber immer noch stark. Wir verstehen aber auch, wenn das jemandem zu viel "Tischdecke" ist.

Kroatien Bild: Kroatien

Platz 14: Neuseeland Schwarz ist grundsätzlich stark und selten bei Heimtrikots. Vor allem bei dem Land mit der Sporthistorie und den legendären "All Blacks" im Rugby. Das muss so!

Neuseeland Bild: Neuseeland

Platz 13: Niederlande Orange ist schon die halbe Miete. Die neue, hellere Wirkung gibt dem Trikot einen frischen Look. Es ist auffällig, ohne komplett zu überdrehen. Aber wir vermissen das klassische Oranje.

Niederlande Bild: Niederlande

Platz 12: England England geht klassisch und clean. Das Heimtrikot sieht hochwertig aus, aber fast schon zu sicher. Schön, aber wenig überraschend – typisch England eben.

England Bild: England

Platz 11: Spanien Spanien bleibt bei Rot und Gelb, aber das Trikot hat genug Dynamik, um nicht wie ein Standard-Adidas-Modell zu wirken. Es sieht nach großer Bühne aus. Klassisch, warm, sehr turniertauglich.

Spanien (Heimtrikot) Bild: Adidas

Platz 10: Paraguay Die rot-weißen Streifen sind stark, weil Paraguay dadurch sofort erkennbar ist. Das Design mit den verblubberten Streifen ist cool. Die Kombination mit den blauen Akzenten auch. Könnte im Spiel super aussehen. Verdienter Einstieg in die Top 10!

Paraguay Bild: Paraguay

Platz 9: Mexiko Grün, kraftvoll, kulturell aufgeladen: Mexiko liefert wieder ein Trikot, das sofort hängen bleibt. Die Musterung wirkt nicht wie Deko, sondern wie Identität. Für ein Gastgeberland ist das ein richtig starkes Statement.

Mexiko (Heimtrikot) Bild: Adidas

Platz 8: USA Modern und lifestyle-tauglich. Der Gastgeber testet den wehenden "Flaggen-Look". Das passt zu den Vereinigten Staaten von Amerika und könnte auf dem Feld sehr cool wirken. Es ist gewagt und was Neues.

Vereinigte Staaten von Amerika (Heimtrikot) Bild: Nike

Platz 7: Elfenbeinküste Orange ist eine fantastische Basis, und die Elfenbeinküste nutzt sie ordentlich. Das Trikot hat Präsenz und wirkt auf Anhieb nach Afrika-Cup-Energie auf WM-Bühne. Ein bisschen mehr Detailtiefe hätte es noch stärker gemacht.

Elfenbeinküste Bild: Elfenbeinküste

Platz 6: Brasilien Brasiliens Gelb ist eigentlich ein Selbstläufer. Dieses Trikot ist schön, aber nicht ganz magisch. Es fehlt ein kleiner Wow-Moment, trotzdem bleibt es eines der saubersten WM-Heimtrikots.

Bild: Nike

Platz 5: Schottland Dunkelblau, traditionell, robust – Schottland sieht aus wie Schottland. Das ist keine Design-Revolution, aber ein sehr stimmiges Heimtrikot. Es hat mehr Klasse als Spektakel. Es verbindet alt und neu und ist super clean. Toll!

Schottland (Auswärtstrikot) Bild: Adidas

Platz 4: Kolumbien Gelb steht Kolumbien einfach brutal gut. Das Heimtrikot wirkt sonnig, laut und voller Energie. Es ist nicht das komplizierteste Design, aber eines der positivsten im ganzen Feld.

Kolumbien (Heimtrikot) Bild: Adidas

Platz 3: Norwegen Norwegen bekommt ein sehr traditionelles Heimtrikot – und genau das funktioniert. Rot, klar, nordisch, sauber. Kein unnötiger Firlefanz, sondern ein Shirt mit starker Nationalteam-Wirkung.

Norwegen (Heimtrikot) Bild: Adidas

Platz 2: Argentinien Argentinien kann mit Hellblau-Weiß fast nichts falsch machen, aber dieses Trikot wirkt besonders edel. Die verschiedenen Blautöne geben dem Klassiker mehr Tiefe. Es ist traditionell, aber nicht langweilig. Sie leuchten quasi!

Argentinien (Heimtrikot) Bild: Adidas

Platz 1: Deutschland Das beste Heimtrikot der WM. Die Anleihen an 1990 und 2014 sind deutlich, aber nicht billig kopiert. Es wirkt historisch, sauber und trotzdem modern – genau so muss ein deutsches WM-Trikot aussehen.