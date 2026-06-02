ran Fußball DFB-Team: "Es ist ein offener Konkurrenzkampf" - Brown mit Startelfchancen? Videoclip • 02:25 Min Link kopieren Teilen

In Europas Top-Ligen steht schon bald das Sommer-Transferfenster bevor. Entsprechend gibt es zahlreiche Spekulationen rund um mögliche Wechsel der Superstars. Wir blicken auf die wichtigsten internationalen Transfers und Gerüchte.

ran fasst die internationalen Gerüchte und fixen Deals zusammen.

+++ 02. Juni 17:10 Uhr: Nach Liverpool Abschied: Konate wohl einig mit Top-Team +++ Lange Zeit war unklar, ob Ibrahima Konate einen neuen Vertrag beim FC Liverpool unterschreiben wird. Am Sonntag verkündeten beide Parteien, dass es dazu nicht kommen wird. Der 27-Jährige wird den Verein demnach in diesem Sommer ablösefrei verlassen - wohin war bisher noch nicht klar. Jetzt soll sich der Innenverteidiger allerdings mit einem europäischen Top-Verein einig sein. Wie Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtet, hat der Franzose eine mündliche Einigung mit Real Madrid erzielt. Dort soll er einen Vierjahresvertrag unterzeichnen, sollte Florentino Perez als Klubpräsident wiedergewählt werden. Demnach hatte Konate Angebote aus Saudi-Arabien abgelehnt, um bei den Königlichen spielen zu können. Der Franzose wechselte 2021 von RB Leipzig zum FC Liverpool und absolvierte seitdem insgesamt 183 Spiele für die Reds. In seiner ersten Saison bestritt er das Champions-League-Finale gegen Real Madrid, in dem Liverpool knapp mit 0:1 verlor.

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+++ 02. Juni 10:11 Uhr: Zwei spanische Klubs steigen im Cucurella-Poker ein +++ Am 4. Juni fliegt Marc Cucurella mit der spanischen Nationalmannschaft erst einmal nach Amerika, doch die Gerüchteküche in Europa brodelt weiter. Laut Berichten von "The Athletic" soll Cucurella bereit sein, Chelsea nach der erfolglosen 2025/2026-Saison zu verlassen. Der Hauptstadt-Klub würde einen möglichen Abgang auch nicht blockieren wollen, solange der Preis stimme. Und in Spanien gibt es wohl mehr als genug Interesse an dem 27-Jährigen. Barcelonas Sportdirektor Deco soll sich bereits mit Cucurellas Beratern in Kontakt gesetzt haben, aber die Katalanen könnten den Linksverteidiger nur nach Nordspanien holen, wenn andere Verteidiger diesen Sommer das Camp Nou verlassen. Alle Betreffenden bei "Blaugrana" haben allerdings noch langjährige Verträge. Das könnte Atletico Madrid in die Karten spielen. Diego Simeones Team hat ebenfalls Interesse an dem spanischen Nationalspieler. Auch Mateu Alemany, Sportdirektor bei Atleti, hat demnach bereits Kontakt zum Lager von Cucurella aufgenommen.