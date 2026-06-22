ran Fußball WM-Highlights: Undavs Gala beschert DFB-Team den Sieg Videoclip • 01:54 Min Link kopieren Teilen

Iran hat den Reisebeschwerden erneut getrotzt und auch gegen Belgien einen Punkt geholt. Anschließend standen vor allem Keeper Alireza Beiranvand und die Strapazen im Fokus.

Alireza Beiranvand lag schon am Boden, fuhr aber geistesgegenwärtig seine linke Hand aus - und sorgte zweifelsohne für eine der besten Paraden der WM. Seine Mitspieler feierten den überragenden iranischen Keeper schon unmittelbar nach der spektakulären Szene in der 59. Minute, das Lob vom Trainer gab es wenig später nach dem hart erkämpften 0:0 gegen Belgien. So ist der Stand bei Schlotterbeck "Beiranvand ist einer der besten iranischen Torhüter der Geschichte. Er ist sehr intelligent, sehr erfahren und war heute in Topform. Ihm verdanken wir einen Punkt", sagte Trainer Amir Ghalenoei stolz. Sieben teils überragende Paraden zeigte der 33-Jährige in Los Angeles gegen die Roten Teufel, seine Rettungstat gegen Maxim de Cuyper, der aus kürzester Distanz am blitzschnell reagierenden Keeper scheiterte, ragte heraus. Dank Beiranvand haben die Iraner mit zwei Punkten auf dem Konto weiterhin alle Chancen auf die K.-o.-Runde . Und das trotz der schwierigen Umstände.

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