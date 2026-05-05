Kathleen Krüger steht unmittelbar vor einem Wechsel vom FC Bayern zum Hamburger SV. Der Deal soll bereits stehen.

Was jüngst noch viel Spekulation war, scheint nun fix zu sein. Laut dem "Hamburger Abendblatt" steht die Vorstellung von Kathleen Krüger beim HSV kurz bevor.

Die 40-Jährige könnte damit zur ersten Frau in der Rolle des Sportvorstands in der Bundesliga der Männer werden. Nur Tatjana Haenni ist als Vorsitzende der Geschäftsführung bei RB Leipzig in einer ähnlich wichtigen Rolle tätig.

Krüger war beim FC Bayern einst selbst Fußballerin und jahrelang als Teammanagerin der Männer angestellt. Christoph Freund hatte vor wenigen Tagen Gespräche zwischen Krüger und dem HSV bestätigt.

"Ja, wir können bestätigen, dass uns Kathleen informiert hat darüber, dass sie Gespräche führt mit dem HSV", sagte der Bayern-Sportdirektor am Freitag: "Andere Sachen kann ich Ihnen dazu nicht sagen oder bestätigen oder dementieren, aber über das Gespräch hat sie uns informiert."

Der Aufsichtsrat der Hamburger soll in einer Sitzung mit einer Mehrheit für Krüger gestimmt haben. Nach Informationen der "Bild" sollen Kaderplanung und Vertragsverhandlungen beim HSV jedoch weiterhin von Sportdirektor Claus Costa verantwortet werden.

In Hamburg soll Krüger laut dem "Abendblatt" einen Vierjahresvertrag unterschreiben. Die offizielle Verkündung steht derzeit noch aus.

Sie würde damit Nachfolgerin von Stefan Kuntz, der Ende Dezember vorzeitig seinen Vertrag beendet hatte.