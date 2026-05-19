Yann Bisseck hofft trotz eines schwierigen Saisonstarts weiter auf eine WM-Nominierung. Der Verteidiger will sich über starke Leistungen im Verein empfehlen.

Verteidiger Yann Bisseck hat eine Teilnahme an der Weltmeisterschaft im kommenden Jahr weiter fest im Blick.

"Ich hoffe, dass ich weiterhin auf dem Radar des Bundestrainers bin - auch wenn es am Anfang der Saison für mich schwierig war", sagte der 25-Jährige in einem Sport1-Interview: "Ich versuche, mich über den Verein zu empfehlen. Am Ende gehört aber auch ein bisschen Glück dazu. Ich werde jedenfalls mein Bestes geben."

Der einstige Kölner kam zuletzt bei Inter Mailand regelmäßig zum Einsatz.

Sein bisher einziges Spiel für die Nationalmannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann absolvierte Bisseck im März dieses Jahres beim 3:3 in der Nations League gegen Italien.