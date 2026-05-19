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WM 2026

WM 2026 - Verteidiger Yann Bisseck hofft weiterhin auf Kadernominierung

ran Fußball Bundesliga

Deniz Aytekin bekommt Spitze von Bayern-Legende bei Verabschiedung

Videoclip • 01:32 Min

Yann Bisseck hofft trotz eines schwierigen Saisonstarts weiter auf eine WM-Nominierung. Der Verteidiger will sich über starke Leistungen im Verein empfehlen.

Verteidiger Yann Bisseck hat eine Teilnahme an der Weltmeisterschaft im kommenden Jahr weiter fest im Blick.

"Ich hoffe, dass ich weiterhin auf dem Radar des Bundestrainers bin - auch wenn es am Anfang der Saison für mich schwierig war", sagte der 25-Jährige in einem Sport1-Interview: "Ich versuche, mich über den Verein zu empfehlen. Am Ende gehört aber auch ein bisschen Glück dazu. Ich werde jedenfalls mein Bestes geben."

Der einstige Kölner kam zuletzt bei Inter Mailand regelmäßig zum Einsatz.

Sein bisher einziges Spiel für die Nationalmannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann absolvierte Bisseck im März dieses Jahres beim 3:3 in der Nations League gegen Italien.

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Nagelsmann meldete sich bei Bisseck

Ende Mai erlitt er im einseitigen Champions-League-Finale gegen Paris St. Germain (0:5) eine Oberschenkelverletzung und musste sich danach erst wieder herankämpfen.

Nach dem schmerzlichen Rückschlag in der großen Partie meldete sich auch Nagelsmann bei Bisseck.

"Das fand ich sehr gut und respektvoll von ihm", sagte Bisseck: "Vor der Nominierung des Kaders im September haben wir telefoniert und er hat mir gesagt, dass ihm Spielzeit wichtig ist. Das Gespräch war auch gut."

Seitdem sei "nicht mehr der große Kontakt da, aber das erwarte ich auch nicht." Wenn er wieder seine Leistung zeige, werde der Kontakt sicher wieder da sein.

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