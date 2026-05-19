ran Fußball Bundesliga FC Bayern: Erster Sohn ist da - Luis Diaz gibt schon die Flasche Videoclip • 01:07 Min Link kopieren Teilen

Die Fußball-WM 2026 in Nordamerika kommt mit großen Schritten näher. Alle relevanten Neuigkeiten und Entwicklungen rund um das Turnier gibt es hier im Ticker.

Die WM 2026 in Kanada, den USA und Mexiko rückt immer näher. Bis zum Start des Mammut-Turniers mit erstmals 48 Mannschaften sind es nur noch wenige Wochen. Der Fokus rückt immer mehr auf die Nationalteams. Die Kader aller Teams im Überblick ran hat alle News, Gerüchte und Entwicklungen rund um das Turnier im Ticker.

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+++ Update, 19.05., 9:35 Uhr: Stadion-Beschäftigte in Los Angeles drohen wegen ICE mit Streik +++ Aufgrund der anhaltenden Sorge vor Razzien der umstrittenen US-Einwanderungsbehörde ICE im Umfeld der Fußball-WM hat eine Gewerkschaft aus Los Angeles ihre Streikandrohung unterstrichen. Beschäftigte des SoFi Stadium kündigten bei einer Protestkundgebung am Montag vor der Arena an, dass sie die Arbeit einstellen wollen, sollten ICE-Agenten bei den Partien im kalifornischen Spielort eingesetzt werden. Die Gewerkschaft "Unite Here Local 11", die über 30.000 Beschäftigte in Hotels, Flughäfen und Sportarenen vertritt, darunter rund 2000 Beschäftige der WM-Arena in Los Angeles, fordert bundesweite Garantien, dass ICE bei keinem der acht WM-Spiele in Los Angeles zum Einsatz kommen wird. Medienberichten zufolge hatte die Gewerkschaft zuletzt in dieser Frage bereits eine formelle Beschwerde gegen den Weltverband FIFA und weitere Organisationen bei der unabhängigen US-Bundesbehörde National Labor Relations Board (NLRB) eingereicht. Die Präsenz von ICE schaffe ein "Klima der Angst", lautete einer der Vorwürfe der Gewerkschaft. "ICE sollte bei diesen Spielen keine Rolle spielen", sagte Isaac Martinez, angestellt als Stadionkoch, bei der Kundgebung: "Wir wollen nicht in Angst zur Arbeit kommen oder Angst haben, auf dem Heimweg festgenommen zu werden. Wenn wir keine Einigung erzielen, sind meine Kollegen und ich bereit zu streiken." ICE-Direktor Todd Lyons hatte im Februar erklärt, dass seine Behörde während des Turniers eine Schlüsselrolle für die Sicherheit spielen werde. In der Öffentlichkeit wachsen seitdem Bedenken, dass ICE auch rund um die WM-Spiele aktiv werden könnte. Bei Einsätzen von ICE-Agenten wurden zu Beginn des Jahres in Minneapolis zwei Menschen erschossen.

+++ Update, 18.05., 11:51 Uhr: Keine Fanmeile am Brandenburger Tor +++ Zur WM im Sommer wird es in Berlin keine Fanmeile am Brandenburger Tor geben. Das geht aus einer Meldung des offiziellen Hauptstadtportals "berlin.de" hervor. Demnach sei anders als bei vorangegangenen Turnieren auf der Straße des 17. Juni keine Fanmeile geplant. Zuvor hatte das Portal noch berichtet, dass eine Fanmeile zwischen Siegessäule und Brandenburger Tor vorgesehen sei. Ein Sprecher der Senatskanzlei erklärte nun aber auf Nachfrage des "Spiegel", es habe sich kein Veranstalter gemeldet. Eine Fanmeile sei daher auch nie geplant gewesen, die ursprüngliche Veröffentlichung bezeichnete er als fehlerhaft. Bei vergangenen Veranstaltungen hatten Zehntausende Menschen Platz auf der Fanmeile am Berliner Wahrzeichen gefunden - zuletzt bei der Heim-EM 2024. Die WM findet vom 11. Juni bis 19. Juli in den USA, Mexiko und Kanada statt. Wegen der Zeitverschiebung werden viele Spiele in Deutschland am späten Abend oder in der Nacht angepfiffen. Das erste Vorrundenspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Curacao beginnt um 19:00 Uhr deutscher Zeit, die weiteren Gruppenspiele gegen die Elfenbeinküste (Cote d'Ivoire) und Ecuador jeweils um 22:00 Uhr. Auch interessant: Lamine Yamal bei der Fußball-WM? Schlechte Nachrichten für den Barca-Star

+++ Update, 12.05., 11:15 Uhr: HSV-Star Capaldo mit Argentinien zur WM? +++ Nicolas Capaldo war neben Luka Vuskovic und Fabio Vieira einer der Garanten für den am Ende nie in Gefahr geratenen Klassenerhalt des HSV in der Bundesliga. Das ist auch Argentiniens Nationaltrainer Lionel Scaloni nicht verborgen geblieben. Der Weltmeister-Trainer von 2022 nominierte den HSV-Star für sein vorläufiges Aufgebot für die WM 2026. Dass Capaldo aber tatsächlich zum Turnier fährt, ist mehr als fraglich. Die vorläufige Liste beinhaltet 55 Akteure, darunter auch Exequiel Palacios und Equi Fernandez von Bayer Leverkusen.

+++ Update, 11.05., 16:52 Uhr: Sechs Deutschland-Legionäre in Bosniens WM-Kader +++ Als Erster von allen 48 Nationaltrainern hat Sergej Barbarez von Bosnien-Herzegowina sein 26-köpfiges WM-Aufgebot bekannt gegeben. Angeführt wird der Kader natürlich von Kapitän und Galionsfigur Edin Dzeko vom FC Schalke 04. Mit Ermedin Demirovic, Dzenis Burnic, Nikola Vasilj, Haris Tabakovic und Nikola Katic sind fünf weitere Spieler aus der 1. und 2. Liga dabei. Bosnien trifft beim Turnier im Sommer auf Co-Gastgeber Kanada, Katar und die Schweiz.

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