WM 2026: Nagelsmann denkt wohl über nächste Torwart-Entscheidung nach

Wird der Bundestrainer mehr als die üblichen drei Torhüter für die WM nominieren? Einem Zeitungsbericht zufolge denkt Julian Nagelsmann zumindest darüber nach.

Bundestrainer Julian Nagelsmann plant möglicherweise mit vier Torhütern für die Fußball-Weltmeisterschaft. Nach "SZ"-Informationen gibt es im Trainerstab der deutschen Nationalmannschaft die konkrete Überlegung, mehr als die üblichen drei Torhüter für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) zu nominieren.

Neben Rückkehrer Manuel Neuer und dem Hoffenheimer Oliver Baumann dürften dann noch Alexander Nübel (VfB Stuttgart) und Jonas Urbig (Bayern München) dabei sein.

Nagelsmann gibt seinen 26er-Kader am Donnerstag (13.00 Uhr) auf dem DFB-Campus in Frankfurt/Main bekannt. Der Münchner Neuer soll nach übereinstimmenden Medienberichten nach seinem Rücktritt vor zwei Jahren sein Comeback geben.

Für den 40-Jährigen wäre es die fünfte WM-Teilnahme. Baumann, der nach der Verletzung von Marc-André ter Stegen von Nagelsmann zur Nummer eins befördert wurde, soll vom Bundestrainer bereits informiert worden sein.