Vor dem WM-Auftaktspiel der USA hat sich Präsident Donald Trump bei der US-amerikanischen Nationalmannschaft gemeldet.

In einem in den Sozialen Medien verbreiteten Video teilte das "USMNT" mit, der Staatschef habe sich am Donnerstagabend vor dem Spiel gegen Paraguay gemeldet.

Zum Spiel wollte er nicht kommen, vor dem WM-Auftakt der USA am Freitagabend Ortszeit in Los Angeles hat es sich Präsident Donald Trump allerdings nicht nehmen lassen, der Nationalmannschaft des WM-Hauptgastgebers viel Glück zu wünschen.

Trump: "Gute Chancen, es bis nach ganz oben zu schaffen"

In dem Video ist zu sehen, wie zunächst Andrew Giuliani, Leiter der WM-Taskforce des Weißen Hauses, über Lautsprecher mit Trump spricht und dem Präsidenten sagt: "Ich stehe hier vor 26 Champions und einem großartigen Trainer". Anschließend reichte Giuliani das Telefon an Cheftrainer Mauricio Pochettino weiter.

"Ich wollte nur anrufen, um Ihnen zu sagen, dass Sie ein fantastischer Typ, ein fantastischer Trainer sind, und dass Sie für Ihre Bilanz und Ihren Erfolg stehen, und ich weiß, wie großartig die Spieler sind."

Und weiter: "Ich denke, Sie haben eine wirklich gute Chance, es ganz bis nach oben zu schaffen", sagte Trump zu Pochettino und ergänzte: "Ich möchte Ihnen einfach viel Glück wünschen." Pochettino antwortete: "Vielen Dank für Ihre Unterstützung, Herr Präsident."

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