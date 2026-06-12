ran Fußball WM 2026: "Harry zählt nicht!" Warum Undav Kane ignoriert Videoclip • 01:02 Min Link kopieren Teilen

Nur noch zwei Tage bis zum WM-Auftakt für Deutschland gegen Curacao. In der DFB-PK am Freitag sprach Stürmerstar Deniz Undav über das Ziel WM-Titel und seine Rolle. ran fasst die wichtigsten Aussagen im Liveticker zusammen.

Zwei Tage sind es noch bis zum WM-Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Curacao (Sonntag, 19:00 Uhr im Livestream auf Joyn). Die Vorbereitung auf das Spiel gegen die Karibikinsel läuft auf Hochtouren. Bei der DFB-Pressekonferenz am Donnerstag formulierte Stürmerstar Deniz Undav nichts Geringeres als den WM-Titel als sein Ziel für die Endrunde. Oliver Bierhoff exklusiv zum DFB-Team: "Haben auf jeden Fall genug Qualität, um bis ins Finale zu kommen" "Wenn ich sagen würde, wir wollen nur ins Achtelfinale kommen, dann wäre ich falsch hier", stellte der Profi des VfB Stuttgart klar, "jeder hier hat dasselbe Ziel und das ist, Weltmeister zu werden". Kurz vor der Abreise klärte er noch seine persönliche Zukunft, verlängerte vorzeitig bei den Schwaben bis 2029 mit Option auf eine weitere Saison. "Ich wollte immer beim VfB bleiben, deshalb ging alles ganz schnell", erklärte der 29-Jährige, "bamm, bamm, bamm, unterschrieben vor der WM". ran fasst die wichtigsten Aussagen des Torjägers vom VfB Stuttgart zusammen.

+++ Update, 20:10 Uhr: Das war es mit der Pressekonferenz +++ Nun hat sich Deniz Undav verabschiedet und damit ist die Pressekonferenz beendet.

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+++ Update, 20:08 Uhr: "Thomas darf" - Undav freut sich auf Experte Müller +++ "Solange er recht hat, werde ich nicht anrufen. Ich finde es gut, weil er viel Ahnung hat. Wenn er etwas zu loben oder kritisieren hat, hat das Hand und Fuß. Egal, was er sagt: Thomas darf", sagte Undav über die Experten-Rolle von Thomas Müller

+++ Update, 20:05 Uhr: Undav spricht über seine Aufgabe bei der WM +++ "Falls ich spielen sollte, 100 Prozent geben. Falls wir Tore brauchen, Tore machen. Alles andere kann man nicht beeinflussen. Und natürlich die Vorgaben vom Trainer durchziehen", sagte Undav zu den Aufgaben von Nagelsmann an ihn.

+++ Update, 20:03 Uhr: "Ich rede einfach drauflos" +++ "Ich bin einer, der viel redet. Schlotti redet auch viel. Wir sind ja jetzt hier für hoffentlich noch fünf Wochen. Da gehört es auch dazu, Spaß zu haben. Mit der Kamera ist es so, ich rede einfach drauflos. Ich mache einfach und deshalb kommt es vielleicht auch gut an", sagte Undav zu seinen Video-Blogs

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+++ Update, 20:01 Uhr: Zweiter in der Torschützenliste - Undav witzelt gegen Kane +++ "Gefühlt bin ich Torschützenkönig geworden, Harry zählt nicht, das ist unfair", witzelt Undav über seinen Platz 2 in der Bundesliga-Torschützenliste.

+++ Update, 20:00 Uhr: Undav gibt WM-Titel als Ziel aus +++ "Wenn ich sagen würde, wir wollen nur ins Achtelfinale kommen, dann wäre ich falsch hier. Jeder hier hat dasselbe Ziel und das ist, Weltmeister zu werden", sagte Undav.

+++ Update, 19:56 Uhr: "Bamm, bamm, bamm, unterschrieben" +++ "Ich wollte immer beim VfB bleiben, deshalb ging alles ganz schnell. Bam, bam, bam, unterschrieben vor der WM", sagte Undav über seine Vertragsverlängerung zuletzt in Stuttgart.

+++ Update, 19:55 Uhr: "Über Curacao weiß ich bislang nichts" +++ "Wir haben die letzten Tage Videos angeschaut und werden das entsprechend morgen trainieren. Ich wusste aber auch nichts über Curacao bislang", sagt Undav über den ersten WM-Gegner

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+++ Update, 19:52 Uhr: Undavs Erinnerungen an die WM 2014 +++ "Wir haben alle Spiele geschaut, sind dann nach Siegen raus mit dem Auto und haben im Kreisverkehr bei uns die Flagge rausgehalten, gefeiert", sagte Undav über seine Erinnerungen an die WM 2014.

+++ Update, 19:50 Uhr: "Habe gefühlt den gleichen Schaden wie vor 15 Jahren" +++ "Ich glaube, das ist noch sehr viel Deniz Undav von damals. Ich habe gefühlt den gleichen Schaden wie vor 15 Jahren. Ich weiß nach wie vor, wo das Tor steht", sagte Undav auf eine Frage eines Journalisten, der mit ihm vor 15 Jahren zusammenspielte.

+++ Update, 19:48 Uhr: Undav ist "ein Morgenmuffel" +++ "Ich bin ein Morgenmuffel und ich brauche ein bisschen. Ich weiß aber noch nicht, wann wir aufstehen müssen. Deshalb kann ich noch nichts zum genauen Plan für den Spieltag sagen", erklärte Undav.

+++ Update, 19:46 Uhr: Start ins Turnier für Undav sehr wichtig +++ Wäre sehr wichtig. Durch die beiden letzten Fehlstarts ist die Vorfreude jetzt natürlich groß, um jetzt besser zu starten. Mit einem guten Start setzt man mal ein gutes Zeichen, das wäre sehr wichtig", erklärte der VfB-Star über den Auftakt ins Turnier.

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+++ Update, 19:45 Uhr: Undav spricht über die Stimmung im Team +++ "Übermorgen fängt es an. Die Spannung steigt und jeder ist heiß auf das Spiel. Jeder gibt Gas im Training. Jeder ist glücklich, dass es anfängt und bei 100 Prozent", sagte Undav mit Blick auf das Auftaktspiel.