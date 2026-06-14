ran Fußball Klopp mit Seitenhieb: "Zum Glück stellt Nagelsmann die Mannschaft noch auf“ Videoclip • 01:14 Min Link kopieren Teilen

Vor Deutschlands WM-Auftaktspiel am Sonntagabend gegen Curacao hat DFB-Sportdirektor Rudi Völler verbale Spitzen gegen die TV-Experten Jürgen Klopp und Thomas Müller verteilt.

Die WM-Begegnung zwischen Deutschland und Curacao hatte schon vor dem Anstoß in Houston (Texas) durchaus Unterhaltungswert. DFB-Sportdirektor Rudi Völler verteilte bei "MagentaTV" verbale Spitzen gegen die beiden Experten Jürgen Klopp und Thomas Müller und sorgte damit durchaus für Aufsehen. Deutschland vs. Curacao: In der Joyn-App für den Spieler des Spiels voten "Jürgen kann ihm auch einen Tipp geben. Und das meine ich hier ernst – bei euch ist ernst ja ein bisschen schwieriger, ihr seid ja mehr für die Komik zuständig", sagte Völler schnippisch auf die Frage nach der zukünftigen beruflichen Orientierung Müllers als Trainer, Manager oder doch einer Alternative.

- Anzeige -

- Anzeige -

Klopp: "Rudi, wir setzen uns mal zu dritt hin ..." Für Müller hat Völler aber eine deutliche Empfehlung, unabhängig von der künftigen, beruflichen Orientierung. "Thomas, du könntest einen kleinen Trainerschein machen, um ein wenig mehr zu verstehen", sagte der 66-Jährige, "wir haben ja alle das Gefühl, wir wissen alles. Ich glaube, wenn man nochmal einen Trainerschein macht, hilft das, egal was du später noch machst. Und der Jürgen ist ja ein wunderbares Beispiel mit seiner tollen Karriere, die er gemacht hat". Klopp versuchte die Situation dann humorvoll zu retten: "Rudi, wir setzen uns mal zu dritt hin, wenn Müller dann den MLS-Cup gewonnen hat 2029, und dann sagen wir dem Thomas, was er machen soll. Ich hab’ das Gefühl, er ist ein guter Zuhörer, aber er redet auch gerne."