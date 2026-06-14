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WM 2026 - Vor DFB-Auftakt: Knistern im TV zwischen Klopp, Müller und DFB-Sportdirektor Völler
Veröffentlicht:von ran.de
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Klopp mit Seitenhieb: "Zum Glück stellt Nagelsmann die Mannschaft noch auf“
Videoclip • 01:14 Min
Vor Deutschlands WM-Auftaktspiel am Sonntagabend gegen Curacao hat DFB-Sportdirektor Rudi Völler verbale Spitzen gegen die TV-Experten Jürgen Klopp und Thomas Müller verteilt.
Die WM-Begegnung zwischen Deutschland und Curacao hatte schon vor dem Anstoß in Houston (Texas) durchaus Unterhaltungswert.
DFB-Sportdirektor Rudi Völler verteilte bei "MagentaTV" verbale Spitzen gegen die beiden Experten Jürgen Klopp und Thomas Müller und sorgte damit durchaus für Aufsehen.
"Jürgen kann ihm auch einen Tipp geben. Und das meine ich hier ernst – bei euch ist ernst ja ein bisschen schwieriger, ihr seid ja mehr für die Komik zuständig", sagte Völler schnippisch auf die Frage nach der zukünftigen beruflichen Orientierung Müllers als Trainer, Manager oder doch einer Alternative.
Klopp: "Rudi, wir setzen uns mal zu dritt hin ..."
Für Müller hat Völler aber eine deutliche Empfehlung, unabhängig von der künftigen, beruflichen Orientierung. "Thomas, du könntest einen kleinen Trainerschein machen, um ein wenig mehr zu verstehen", sagte der 66-Jährige, "wir haben ja alle das Gefühl, wir wissen alles. Ich glaube, wenn man nochmal einen Trainerschein macht, hilft das, egal was du später noch machst. Und der Jürgen ist ja ein wunderbares Beispiel mit seiner tollen Karriere, die er gemacht hat".
Klopp versuchte die Situation dann humorvoll zu retten: "Rudi, wir setzen uns mal zu dritt hin, wenn Müller dann den MLS-Cup gewonnen hat 2029, und dann sagen wir dem Thomas, was er machen soll. Ich hab’ das Gefühl, er ist ein guter Zuhörer, aber er redet auch gerne."
Völler will "Grundsätzliches" besprechen
Auf die Klopp-Aussage reagiert wiederum Völler - und zwar eher ernsthaft. "Vielleicht haben wir ja auch die Gelegenheit, dass wir uns nochmal zusammensetzen und mal was Grundsätzliches besprechen. Tut ganz gut, glaube ich", sagte der frühere Weltmeister von 1990.
Müller antwortet darauf diplomatisch, sagt: "Ich setze mich immer gerne mit euch zusammen." Nachdem die Schalte mit Völler beendet ist, greift Klopp dessen Aussage noch einmal auf. "Wir sind mehr für die Komik zuständig, hat er gesagt", verdeutlichte der TV-Experte, worauf wiederum Müller trocken ergänzt: "Man hört das, was man hören will. Und er ist natürlich auch dafür zuständig, das Gebilde zu beschützen."
Völlers durchaus kritische Worte dürften sich wohl auf das Verhalten bzw. die Aussage von Klopp im Vorfeld beziehen. "Zum Glück stellt Julian Nagelsmann die Mannschaft auf - noch", witzelte Klopp über Müllers Einschätzung der Überlegungen bezüglich der deutschen Startelf gegen Curacao.
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