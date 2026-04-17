WM 2026 - Wegen Iran: Kehrtwende bei Donald Trump

ran Fußball Lobeshymne auf Bayern-Stars: Söder wünscht sich FCB-Achse bei der WM Videoclip • 01:49 Min Link kopieren Teilen

Noch vor wenigen Wochen hatte der US-Präsident noch behauptet, er könne für die Sicherheit des iranischen Teams bei der WM nicht garantieren. Das hört sich jetzt aus seinem Umfeld ganz anders an.

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump geht von einer Teilnahme des iranischen Nationalteams an der Fußball-WM aus. "Ich werde nicht für die iranische Mannschaft sprechen, aber ich kann sagen, dass der Präsident – als ich mit ihm gesprochen habe – die iranische Mannschaft hierher eingeladen hat. Wir erwarten sie also hier", sagte Andrew Giuliani, Leiter der Task Force des Weißen Hauses für das Turnier im Sommer (11. Juni bis 19. Juli), dem Magazin Politico. Giuliani ergänzte, dass die Regierung davon ausgehe, dass der iranische Tross bis zum 10. Juni in den USA eintreffen werde, um sein WM-Lager in Tucson/Arizona zu beziehen. Das Team trifft in Gruppe G in Los Angeles auf Neuseeland und Belgien sowie in Seattle auf Ägypten.

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