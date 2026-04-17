Weltmeisterschaft
WM 2026 - Wegen Iran: Kehrtwende bei Donald Trump
Veröffentlicht:von SID
ran Fußball
Lobeshymne auf Bayern-Stars: Söder wünscht sich FCB-Achse bei der WM
Videoclip • 01:49 Min
Noch vor wenigen Wochen hatte der US-Präsident noch behauptet, er könne für die Sicherheit des iranischen Teams bei der WM nicht garantieren. Das hört sich jetzt aus seinem Umfeld ganz anders an.
Die Regierung von US-Präsident Donald Trump geht von einer Teilnahme des iranischen Nationalteams an der Fußball-WM aus. "Ich werde nicht für die iranische Mannschaft sprechen, aber ich kann sagen, dass der Präsident – als ich mit ihm gesprochen habe – die iranische Mannschaft hierher eingeladen hat. Wir erwarten sie also hier", sagte Andrew Giuliani, Leiter der Task Force des Weißen Hauses für das Turnier im Sommer (11. Juni bis 19. Juli), dem Magazin Politico.
Giuliani ergänzte, dass die Regierung davon ausgehe, dass der iranische Tross bis zum 10. Juni in den USA eintreffen werde, um sein WM-Lager in Tucson/Arizona zu beziehen. Das Team trifft in Gruppe G in Los Angeles auf Neuseeland und Belgien sowie in Seattle auf Ägypten.
Kommende Fußball-Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Samstag, 18.04. 14:00 • Fussball
RL Nordost live, 1. FC Lokomotive Leipzig - Hallescher FC
115 MinBald verfügbar
Samstag, 18.04. 14:00 • Fussball
RL Nordost live, 1. FC Lokomotive Leipzig - Hallescher FC
115 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 18.04. 14:00 • Fussball
3. Liga live im Stream: FC Ingolstadt - VfL Osnabrück
120 MinBald verfügbar
Samstag, 18.04. 14:00 • Fussball
3. Liga live im Stream: FC Ingolstadt - VfL Osnabrück
120 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 18.04. 14:00 • Fussball
3. Liga im Livestream: 1. FC Saarbrücken - TSV 1860 München
120 MinBald verfügbar
Samstag, 18.04. 14:00 • Fussball
3. Liga im Livestream: 1. FC Saarbrücken - TSV 1860 München
120 Min
WM: Trump änderte Meinung zu Iran mehrmals
Die Teilnahme des Landes an der erstmals mit 48 Teams ausgetragenen WM in den USA, Mexiko und Kanada war zuletzt wegen des Nahost-Krieges infrage gestellt worden. Trump änderte seine Position zur Teilnahme Irans mehrmals. Teheran brachte sogar einen Boykott ins Spiel und forderte, seine Spiele in Mexiko auszutragen. Die FIFA lehnte dies ab.
Auch FIFA-Präsident Gianni Infantino bekräftigte die Teilnahme des Iran in dieser Woche erneut. Der Iran werde "auf jeden Fall" bei dem Turnier dabei sein, sagte der Chef des Weltverbandes am Mittwoch am Rande einer Wirtschaftskonferenz. Die Mannschaft habe sich sportlich qualifiziert und werde ihre Gruppenspiele wie geplant in den USA austragen.
Mehr entdecken
Fußball
Beschwerde gegen FIFA wegen möglicher ICE-Einsätze
Bundesliga
Union-Boss beendet Diskussionen um Eta
Champions League
Champions League: Sind 7 BuLi-Startplätze möglich?
Champions League
Nach Wirbel um Platzverweis: Jetzt spricht Camavinga
Bundesliga
Bericht: BVB will zwei Top-Talente
Champions League
Dank FCB und SCF: Bundesliga nah dran am 5. CL-Platz