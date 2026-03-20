WM 2026: FIFA will USA-Spiele des Iran nicht verlegen

Aufgrund des Krieges im Nahen Osten wollte der WM-Teilnehmer Iran die geplanten Spiele in den USA nach Mexiko verlegen. Diesem Vorhaben hat die FIFA nun eine Absage erteilt.

Die FIFA hält am bestehenden Spielplan für die Weltmeisterschaft 2026 fest und verlegt die Spiele des Iran in den USA nicht nach Mexiko.

Dies erklärte FIFA-Präsident Gianni Infantino am 19. März 2026 in einer Online-Sitzung des FIFA-Rates in Zürich.

Der Iran soll in der Vorrunde in Los Angeles gegen Neuseeland und Belgien antreten sowie in Seattle gegen Ägypten. Das Teamquartier der Iraner ist in Tucson/Arizona gebucht.

.Hintergrund der Diskussion ist der Krieg im Nahen Osten. Der iranische Verbandspräsident Mehdi Taj hatte zuvor erklärt, man verhandle mit der FIFA über eine Verlegung der Spiele nach Mexiko. Die mexikanische Staatspräsidentin Claudia Sheinbaum hatte sich am Dienstag offen für eine solche Lösung gezeigt und auf Nachfrage mit "Ja" geantwortet.