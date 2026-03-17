WM 2026: Iran-Spiele außerhalb der USA? FIFA trifft Entscheidung

ran Fußball WM 2026 - DFB-Fans kritisieren Nagelsmann nach Kader-Aussagen Videoclip • 01:09 Min Link kopieren Teilen

Der Iran scheitert offenbar mit seinem Vorstoß, in Mexiko statt in den USA spielen zu dürfen.

Eine Verlegung der iranischen WM-Spiele nach Mexiko wegen des Krieges im Nahen Osten ist für die FIFA derzeit kein Thema. "Die FIFA freut sich darauf, dass alle teilnehmenden Mannschaften gemäß dem am 6. Dezember 2025 veröffentlichten Spielplan antreten", teilte der Weltverband am Dienstag auf "SID"-Anfrage mit. Zuvor hatte der iranische Verbandspräsident Mehdi Taj in einer Stellungnahme erklärt, dass man mit der FIFA über eine Austragung der iranischen Spiele in Mexiko verhandele. Die mexikanische Staatspräsidentin Claudia Sheinbaum zeigte sich am Dienstag offen für diese Idee und antwortete auf die Frage, ob ihr Land einem entsprechenden Antrag auf Verlegung zustimmen würde, schlicht mit "Ja".

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WM 2026: Iran in einer Gruppe mit Neuseeland, Belgien und Ägypten Der Iran soll beim Turnier im Sommer (11. Juni bis 19. Juli) in der Vorrunde in Los Angeles gegen Neuseeland und Belgien antreten, danach in Seattle gegen Ägypten. Das WM-Quartier der Mannschaft wurde in Tucson/Arizona gebucht. "Nachdem US-Präsident Donald Trump ausdrücklich erklärt hat, dass er die Sicherheit der iranischen Nationalmannschaft nicht gewährleisten kann, werden wir definitiv nicht nach Amerika reisen", sagte Taj in einer Stellungnahme, die auf dem X-Account der Botschaft des Landes veröffentlicht wurde. Die FIFA bestätigte gegenüber dem "SID" "regelmäßigen Kontakt mit allen teilnehmenden Mitgliedsverbänden, einschließlich des iranischen Fußballverbands, um die Planung für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 zu besprechen".

US-Präsident Trump sorgt für Verwirrung Trump hatte zuletzt widersprüchliche Signale gesendet. Auf seiner Plattform Truth Social schrieb er in der Vorwoche, die Iraner seien zwar willkommen, zugleich halte er es "jedoch nicht für angemessen, dass sie dort sind, im Hinblick auf ihr eigenes Leben und ihre Sicherheit". Der asiatische Verband AFC geht aber weiter davon aus, dass der Iran am Großevent teilnehmen wird. Trotz der politischen Spannungen und des Krieges gebe es bislang keine gegenteiligen Signale, sagte Generalsekretär Windsor John bei einer Pressekonferenz am Sitz des Verbandes in Kuala Lumpur. "Nach unserem Kenntnisstand wird Iran spielen", sagte John. Man beobachte die Situation genau, bislang gebe es jedoch "keine offizielle Information", dass das Team nicht an dem Turnier teilnehmen werde. Die WM findet in den USA, Mexiko und Kanada statt.

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