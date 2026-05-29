WM 2030 mit Cristiano Ronaldo? "Daran sollte niemand zweifeln"

Ist die WM 2026 die letzte für Cristiano Ronaldo? Portugals Nationaltrainer Roberto Martinez glaubt nicht daran.

Cristiano Ronaldo steht vor seiner sechsten WM-Teilnahme mit Portugal, für Nationaltrainer Roberto Martinez ist eine siebte nicht ausgeschlossen.

"Daran sollte niemand zweifeln. Er hat es sich verdient", antwortete der Spanier in seiner Heimat im Interview beim Radiosender Cadena Ser auf die Frage, ob dies vorstellbar sei. Bei Beginn der Weltmeisterschaft 2030 wäre Ronaldo 45 Jahre alt.

Portugal ist neben Spanien und Marokko sowie Uruguay, Argentinien und Paraguay, wo je ein Spiel stattfinden wird, Gastgeber der WM 2030. Bislang hat Ronaldo offen gelassen, ob es für ihn nach dem diesjährigen Turnier in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) weitergehen wird. Auch der argentinische Weltmeister Lionel Messi (38) ist im Sommer zum sechsten Mal dabei.