Handball-Bundesliga live auf joyn
HBL 2025/26 live: TuS Ferndorf – HBW Balingen-Weilstetten - Topspiel im Handball live im Free-TV
Aktualisiert:von ran
Die Saison 2025/26 in der Handball-Bundesliga (HBL) hat begonnen. ran gibt alle wichtigen Informationen zum Wettbewerb.
Die Saison 2025/26 in der Handball-Bundesliga (HBL) hat begonnen. Als Titelverteidiger gehen die Füchse Berlin in die neue HBL-Spielzeit.
Auf Joyn könnt ihr jede Woche Spiele der HBL im kostenlosen Livestream verfolgen.
ran gibt alle wichtigen Informationen zum Start der HBL-Saison 2025/26.
HBL 2025/26 im kostenlosen Joyn-Stream: Welche Spiele werden live übertragen?
Begegnung: TuS Ferndorf – HBW Balingen-Weilstetten
Wettbewerb: 2. HBL
Datum und Uhrzeit: 28.03.2026 um 17:45 Uhr
Spielort: Sporthalle Stählerwiese, Ferndorf
HBL 2025/26 live: Welche Teams sind mit dabei?
Auch in der HBL-Saison 2025/26 sind 18 Mannschaften am Start und kämpfen um den Meistertitel bzw. gegen den Abstieg aus Deutschlands höchster Handball-Spielklasse.
Alle teilnehmenden Teams gibt es hier in der Übersicht!
HBL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele auch im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgen?
Ja! Jede Woche werden in der Saison 2025/26 Spiele der Handball-Bundesliga über Joyn im Livestream übertragen.
Das Wichtigste zur Handball-Bundesliga in Kürze
HBL live: Kann ich die Spiele im Free-TV verfolgen?
Ja, ausgewählte Spiele der HBL-Saison 2025/26 werden im Free-TV übertragen, unter anderem von Welt TV und auch in den öffentlich-rechtlichen Sendern.
HBL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele im Livestream verfolgen?
Ja, neben dem kostenlosen Livestream von Joyn gibt es auch bei Bild und Sportbild Übertragungen von HBL-Begegnungen im Stream. Alle Spiele der Saison könnt ihr hingegen bei Dyn verfolgen. Für diesen Streamingdienst ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig.
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