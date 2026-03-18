Neue Handball-Ära: Deutschland - Ägypten live im Free-TV auf ProSieben und im Joyn-Livestream

ran Handball Handball-EM: "Endlich schmeckt Knorr" - Netz feiert DHB-Team ab Videoclip • 01:57 Min Link kopieren Teilen

Premiere auf ProSieben: Der TV-Sender startet in eine neue sportliche Ära und zeigt zum ersten Mal ein Handball-Länderspiel der DHB-Männer live.

Wenn die deutsche Handball-Nationalmannschaft am Donnerstag, 19. März, und am Sonntag, 22. März, gegen Ägypten antritt, überträgt ProSieben beide Partien live und kostenlos im Free-TV und auf Joyn. "Die Freude könnte größer nicht sein. Handball auf ProSieben. Die deutsche Nationalmannschaft auf ProSieben. Grandios. Das DHB-Team hat in den vergangenen Jahren Millionen begeistert. Jetzt wollen wir gemeinsam mit allen Fans das Feuer weiter entfachen und schon in dieser Woche das Aufwärmprogramm für die Heim-WM 2027 starten", freute sich Senderchef Hannes Hiller.

Handball-Livestreams: Bald verfügbar Donnerstag, 19.03. 17:45 • Handball Handball: Deutschland-Ägypten im Livestream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 19.03. 17:45 • Handball Handball: Deutschland-Ägypten im Livestream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 22.03. 15:00 • Handball Handball: Deutschland-Ägypten im Livestream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 22.03. 15:00 • Handball Handball: Deutschland-Ägypten im Livestream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 12.04. 17:40 • Handball EM-Qualifikation der Frauen: Deutschland-Belgien im Livestream Verfügbar auf Joyn 125 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 12.04. 17:40 • Handball EM-Qualifikation der Frauen: Deutschland-Belgien im Livestream Verfügbar auf Joyn 125 Min Link kopieren Teilen

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Deutschland - Ägypten: Handball live auf ProSieben und Joyn am Donnerstag Los geht’s auch für Silvio Heinevetter in seiner neuen Rolle. Der ehemalige Nationaltorhüter feiert Premiere als "ran Handball"-Experte auf ProSieben. Er komplettiert das On-Air-Team mit Moderatorin Andrea Kaiser, Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld und Reporter Christoph "Icke" Dommisch. "Ägypten ist ein extrem guter Gegner. Sie haben eine sehr starke Mannschaft mit einem Trainerfuchs und vielen Spielern aus dem europäischen Top-Handball", gab Heinevetter einen Ausblick auf das Spiel: "Das werden sehr interessante Spiele. Für das deutsche Team sollten sie aber auch ein bisschen Schaulaufen sein. Die Jungs sollten sich vor eigenem Publikum schon auch nochmal für diese überragende Europameisterschaft feiern lassen.“

"ran Hanball" live auf ProSieben und Joyn: Donnerstag, 19. März, 17:45 Uhr: Deutschland - Ägypten, live aus Dortmund

Sonntag, 22. März, 15:00 Uhr: Deutschland - Ägypten, live aus Bremen

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