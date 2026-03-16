DHB-Team empfängt Ägypten
Handball live: Deutschland gegen Ägypten im Free-TV auf ProSieben und im Joyn-Stream
Aktualisiert:von ran.de
Die deutschen Handballer treffen im Rahmen eines Testspiels auf Ägypten. Das Match läuft live und kostenlos auf ProSieben und Joyn.
Die deutschen Handballer nehmen Kurs auf die Heim-WM 2027 (13. bis 31. Januar auf ProSieben, Sat1 und Joyn). Nach der starken Performance bei der EM 2026 blickt das DHB-Team hoffnungsfroh auf den neuen Zyklus.
Zwar erwiesen sich die Dänen im EM-Finale (34:27) als zu stark für Deutschland, jedoch befindet sich das Team auf einem vielversprechenden Weg.
Nun gilt es für die Deutschen, beim ersten Testspiel seit der WM dort anzuknüpfen, wo man zuvor aufgehört hatte. Am 19. März steigt das erste Duell mit dem besten afrikanischen Team, Ägypten (ab 18:15 Uhr auf ProSieben und Joyn).
Drei Tage nach dem Match in der Westfalenhalle treffen Deutschland und Ägypten (ab 15 Uhr auf ProSieben und Joyn) erneut aufeinander.
Handball live: Der Deutschland-Kader für die Spiele gegen Ägypten
Alfred Gislason wird sicherlich die ein oder andere Sache ausprobieren, jedoch geht es auch jetzt schon darum, ein funktionierendes Team zu finden und die Abläufe zu festigen.
Tor: Lasse Ludwig (Füchse Berlin), David Späth (Rhein-Neckar Löwen)
Linksaußen: Tim Freihöfer (Füchse Berlin), Lukas Mertens (SC Magdeburg)
Linker Rückraum: Marko Grgic (SG Flensburg-Handewitt), Tom Kiesler (VfL Gummersbach), Matthes Langhoff (Füchse Berlin), Miro Schluroff (VfL Gummersbach)
Rückraum Mitte: Juri Knorr (Aalborg Handbold/DEN), Julian Köster (VfL Gummersbach)
Rechter Rückraum: Franz Semper (SC DHfK Leipzig), Renars Uscins (TSV Hannover-Burgdorf)
Rechtsaußen: Mathis Häseler (VfL Gummersbach), Timo Kastening (MT Melsungen)
Kreisläufer: Justus Fischer (TSV Hannover-Burgdorf), Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt), Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen)
Deutschland vs. Ägypten im TV, Stream und Ticker live: Wann findet das Handball-Länderspiel statt?
Spiel: Deutschland vs. Ägypten
Wettbewerb: Testspiel
Datum: 19. März 2026
Uhrzeit: 18:15 Uhr
Austragunsort: Westfalenhalle (Dortmund)
Deutschland vs. Ägypten live: Wo läuft das Handball-Länderspiel im Free-TV?
ProSiebenSat.1 hat sich einige Handball-Rechte sichern können und wird unter anderem die Weltmeisterschaften 2027, 2029 und 2031 übertragen. Das Testspiel zwischen Deutschland und Ägypten läuft ebenfalls live und kostenlos auf ProSieben. Die Übertragung beginnt eine halbe Stunde vor Anpfiff um 17:45 Uhr.
Ägypten gastiert in Deutschland: Wo gibt es einen Livestream zum Handball-Länderspiel
Einen kostenlosen Livestream zu Deutschland gegen Ägypten gibt es auf Joyn.
Deutschland empfängt Ägypten: Wo gibt es einen Liveticker zum Handball-Länderspiel
Einen Ticker zu Deutschland vs. Ägypten wird wie gewohnt auf ran.de geben.
Handball live im Free-TV, Stream und Ticker: Übersicht zur Übertragung von Deutschland vs. Ägypten
Begegnung: Deutschland vs. Ägypten
Wettbewerb: Testspiel
Datum und Uhrzeit: 19. März 2026, 18:15 Uhr
Trainer: Alfred Gislason (Deutschland), Xavi Pascual (Ägypten)
Free-TV: ProSieben
Livestream: Joyn
Liveticker: ran.de
Mehr News und Videos
Champions League
Bayern-PK LIVE: Löst Kompany das Torwart-Rätsel?
WM 2026
Nagelsmanns Wackelkandidaten zittern
Bundesliga
Liga wehrt sich gegen Bayern – das kann nur der Anfang sein
Champions League
Notfallplan soll Bayern-Spiel retten
NFL
Free Agency: Warum sparen Vikings, Falcons und Co.?
Königsklasse
FC Arsenal vs. Bayer Leverkusen heute live und kostenlos: Wer zeigt die Champions League im TV, Livestream und Ticker?
Basketball-Bundesliga live auf joyn
BBL 2025/26 live: Topspiele im kostenlosen Stream auf Joyn - EWE Baskets Oldenburg vs. Würzburg Baskets
Formel-1-Saison 2026
Formel-1-Saison 2026: Neues Reglement, Teams, Strecken - alle Infos zu Fahrern, Teams, Kalender und Übertragung im TV
Skisprung-Weltcup live auf joyn
Skisprung-Weltcup live: Die Fliegen von Vikersund im kostenlosen Joyn-Stream