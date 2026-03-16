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Das DHB-Team live auf ProSieben

Handball: Florian Schmidt-Sommerfeld kommentiert DHB-Team auf ProSieben

Veröffentlicht:

Titel: ran Handball; Person: Florian "Schmiso" Schmidt-Sommerfeld; Copyright: Joyn; Fotograf: Joyn; Bildredakteur: Raphael Erdle; Dateiname: 3360109.jpg; Rechtehinweis: Dieses Bild darf honorarfrei für redaktionelle Zwecke und nur im Rahmen der Programmankündigung verwendet werden. Andere Veröffentlichungen sind nur nach Rücksprache und ausdrücklicher Genehmigung der Seven.One Entertainment Group GmbH möglich. Nicht für EPG! Verwendung nur mit vollständigem Copyrightvermerk. Das Foto darf nicht verändert, bearbeitet und nur im Ganzen verwendet werden. Es darf nicht archiviert werden. Es darf nicht an Dritte weitergeleitet werden. Aneinanderreihung/Zusammenlegung/Kopplung von Bildern zum Zweck der Erstellung von Slide-Shows o.ä. nicht gestattet; Verbindung/Einfügen/Anfügen von Werbung nicht gestattet. Das Bild kann KI generierte Elemente enthalten. Bei Fragen: foto@seven.one Voraussetzung für die Verwendung dieser Programmdaten ist die Zustimmung zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Presselounges der Sender der Seven.One Entertainment Group GmbH.

Bild: Joyn

Florian "Schmiso" Schmidt-Sommerfeld ist zurück bei ProSieben und kommentiert die deutsche Handball-Nationalmannschaft.

Wieder am "ran"-Mikro. Florian Schmidt-Sommerfeld kommentiert die Länderspiele der deutschen Handball-Nationalmannschaft der Männer – live und exklusiv im Free-TV auf ProSieben und auf Joyn.

Seine ersten Einsätze hat "Schmiso" bereits in dieser Woche bei den beiden Partien des DHB-Teams gegen Ägypten am Donnerstag, 19. März, und Sonntag, 22. März.

Der 36-jährige Kommentator macht damit die Aufstellung bei der Handball-Premiere von ProSieben komplett.

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Neben "Schmiso" verstärkt der ehemalige Nationaltorwart Silvio Heinevetter als Experte das "ran Handball"-Team. Andrea Kaiser moderiert die Live-Übertragungen. Christoph "Icke" Dommisch ist als Reporter im Einsatz.

Schmiso voller Vorfreude

"Schmiso" selbst ist Feuer und Flamme für seinen ersten Auftritt: "Unsere Handball-Nationalmannschaft zu kommentieren, ist sowieso schon ein Traum für mich – und dann auch noch bei 'ran'! In meiner alten TV-Heimat, wo für mich alles losgegangen ist. Besser geht es kaum!"

Auch Gernot Bauer, Sportchef von ProSiebenSat.1, freut sich: "Florian Schmidt-Sommerfeld zählt zu den bekanntesten Stimmen in der deutschen Sport-Berichterstattung. Auch im Handball begeistert er als kompetenter und leidenschaftlicher Live-Kommentator das Publikum. Und was uns besonders freut: Er kehrt zurück zu seinen TV-Wurzeln bei 'ran'. Welcome back, Schmiso!"

"ran Handball" live auf ProSieben und Joyn:

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