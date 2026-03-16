Das DHB-Team live auf ProSieben
Handball: Florian Schmidt-Sommerfeld kommentiert DHB-Team auf ProSieben
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Florian "Schmiso" Schmidt-Sommerfeld ist zurück bei ProSieben und kommentiert die deutsche Handball-Nationalmannschaft.
Wieder am "ran"-Mikro. Florian Schmidt-Sommerfeld kommentiert die Länderspiele der deutschen Handball-Nationalmannschaft der Männer – live und exklusiv im Free-TV auf ProSieben und auf Joyn.
Seine ersten Einsätze hat "Schmiso" bereits in dieser Woche bei den beiden Partien des DHB-Teams gegen Ägypten am Donnerstag, 19. März, und Sonntag, 22. März.
Der 36-jährige Kommentator macht damit die Aufstellung bei der Handball-Premiere von ProSieben komplett.
Neben "Schmiso" verstärkt der ehemalige Nationaltorwart Silvio Heinevetter als Experte das "ran Handball"-Team. Andrea Kaiser moderiert die Live-Übertragungen. Christoph "Icke" Dommisch ist als Reporter im Einsatz.
Schmiso voller Vorfreude
"Schmiso" selbst ist Feuer und Flamme für seinen ersten Auftritt: "Unsere Handball-Nationalmannschaft zu kommentieren, ist sowieso schon ein Traum für mich – und dann auch noch bei 'ran'! In meiner alten TV-Heimat, wo für mich alles losgegangen ist. Besser geht es kaum!"
Auch Gernot Bauer, Sportchef von ProSiebenSat.1, freut sich: "Florian Schmidt-Sommerfeld zählt zu den bekanntesten Stimmen in der deutschen Sport-Berichterstattung. Auch im Handball begeistert er als kompetenter und leidenschaftlicher Live-Kommentator das Publikum. Und was uns besonders freut: Er kehrt zurück zu seinen TV-Wurzeln bei 'ran'. Welcome back, Schmiso!"
"ran Handball" live auf ProSieben und Joyn:
Donnerstag, 19. März, 17:45 Uhr: Deutschland - Ägypten, live aus Dortmund
Sonntag, 22. März, 15:00 Uhr: Deutschland - Ägypten, live aus Bremen
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