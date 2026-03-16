Handball: Florian Schmidt-Sommerfeld kommentiert DHB-Team auf ProSieben

Titel: ran Handball; Person: Florian "Schmiso" Schmidt-Sommerfeld; Copyright: Joyn; Fotograf: Joyn; Bildredakteur: Raphael Erdle; Dateiname: 3360109.jpg; Rechtehinweis: Dieses Bild darf honorarfrei für redaktionelle Zwecke und nur im Rahmen der Programmankündigung verwendet werden. Andere Veröffentlichungen sind nur nach Rücksprache und ausdrücklicher Genehmigung der Seven.One Entertainment Group GmbH möglich. Nicht für EPG! Verwendung nur mit vollständigem Copyrightvermerk. Das Foto darf nicht verändert, bearbeitet und nur im Ganzen verwendet werden. Es darf nicht archiviert werden. Es darf nicht an Dritte weitergeleitet werden. Aneinanderreihung/Zusammenlegung/Kopplung von Bildern zum Zweck der Erstellung von Slide-Shows o.ä. nicht gestattet; Verbindung/Einfügen/Anfügen von Werbung nicht gestattet. Das Bild kann KI generierte Elemente enthalten. Bei Fragen: foto@seven.one Voraussetzung für die Verwendung dieser Programmdaten ist die Zustimmung zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Presselounges der Sender der Seven.One Entertainment Group GmbH.

Florian "Schmiso" Schmidt-Sommerfeld ist zurück bei ProSieben und kommentiert die deutsche Handball-Nationalmannschaft.

Wieder am "ran"-Mikro. Florian Schmidt-Sommerfeld kommentiert die Länderspiele der deutschen Handball-Nationalmannschaft der Männer – live und exklusiv im Free-TV auf ProSieben und auf Joyn.

Seine ersten Einsätze hat "Schmiso" bereits in dieser Woche bei den beiden Partien des DHB-Teams gegen Ägypten am Donnerstag, 19. März, und Sonntag, 22. März.

Der 36-jährige Kommentator macht damit die Aufstellung bei der Handball-Premiere von ProSieben komplett.