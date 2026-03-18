Schalke-Fan Julian Köster: "Wäre fantastisch, wenn wir gegen Werder Bremen aufsteigen"

ran Handball Julian Köster macht WM-Ansage Videoclip • 01:13 Min Link kopieren Teilen

Julian Köster äußert im exklusiven Interview mit ran einen ganz speziellen Wunsch - und hat denkt dabei an einen Teamkollegen.

Für Julian Köster und den VfL Gummersbach könnte es derzeit kaum besser laufen. Sieben Spiele hintereinander hat der Traditionsklub um den deutschen Nationalspieler in der Bundesliga gewonnen. Mit dem 34:26-Sieg Ende Februar beim THW Kiel hat der VfL ein großes Ausrufezeichen gesetzt. Für Köster war es auch deshalb ein wichtiges Spiel, weil er zur kommenden Saison nach Kiel wechseln wird.

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Julian Köster: "Wenn ich beim Fußball diese Choreos sehe..." Im Interview mit ran spricht der 26-Jährige vor den beiden Länderspielen am Donnerstag und Sonntag gegen Ägypten (live im Free-TV bei ProSieben) über seine Begeisterung für den Fußball, seinen Lieblingsverein Schalke 04 und die Vorfreude auf die Heim-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr. ran: Gibt es etwas, was Sie sich vom Fußball auch beim Handball wünschen würden? Julian Köster: Ich finde es beim Fußball schon geil, die Fans zu sehen, was es da für einen Support gibt. Das ist einfach ein anderes Publikum oder eine andere Fan-Basis als im Handball. Wir in Gummersbach sind extrem verwöhnt, muss man sagen. Das ist eine extrem laute Halle. Das sind Fans, die durch dick und dünn gehen und auch hinter uns stehen, wenn es mal nicht so läuft. Wenn ich beim Fußball diese Choreos sehe oder die Fanlieder höre, das finde ich schon ganz geil. Das gibt’s im Handball tatsächlich nicht so, auch nicht diese Stehtribünen. Wobei, in Flensburg gibt’s eine relativ große.

Köster: Schalke soll in der Relegation gegen Werder den Aufstieg schaffen ran: Schafft Schalke den Aufstieg? Köster: Ja. Jetzt mit Dzeko, klar (lacht). Ich glaube, es wird noch ziemlich schwierig, weil es da ja auch ziemlich eng zugeht. Aber ich bin sehr positiv gestimmt, dass wir das hinkriegen. ran: Hätten Sie einen Lieblingsgegner, wenn Schalke in die Relegation müsste? Köster: Es wäre natürlich fantastisch, wenn wir in der Relegation gegen Werder Bremen aufsteigen. Denn Miro Schluroff (sein Teamkollege beim VfL Gummersbach, Anm. d. Red.) ist Werder-Bremen-Fan. Deshalb geht’s dann auch in der Kabine ein bisschen heiß her. Das wäre sehr gut. ran: Nehmen Sie auch mal ein Buch zur Hand? Köster: Ja, ich versuche, immer wieder auch zu lesen. Gerade bei Großturnieren gelingt es mir häufig, dass ich mich dazu aufraffe. Ich muss sagen, dass ich mich dazu auch ab und zu überwinde zu lesen. Wenn ich dann lese, ist es super geil. Aber man hat leider doch noch zu oft das Handy in der Hand. Ein gutes Buch gehört schon immer dazu. ran: Was ist da so Ihre Richtung? Was lesen Sie? Köster: In den letzten eins, zwei Jahren habe ich sehr viel von Sebastian Fitzek gelesen. Die Krimis finde ich sehr, sehr gut. Auch die Kurzgeschichten von Ferdinand von Schirach fand ich immer ganz top. Die sind einfach zu lesen und trotzdem sehr, sehr spannend. ran: Können Sie damit bei Turnieren gut abschalten? Köster: Genau. Ich nutze es dann einfach auch dafür, dass ich mal nicht aufs Handy gucke und mich mal nicht mit Sport oder Handball beschäftige. Der Feed ist einfach voll davon. Dadurch bekomme ich auch mal den Kopf ein bisschen ausgeschaltet, beschäftige mich mit einer anderen Geschichte. Das tut dann immer schon ganz gut.

Köster über Heim-WM: "Wir möchten ein geiles Turnier zu Hause spielen" ran: Was ist Ihr nächstes große Ziel mit der Nationalmannschaft? Köster: Das ist natürlich die Heim-WM 2027. Für mich persönlich ist es erstmal wichtig, dass ich fit bin, damit ich da wieder meine Leistung bringen kann. Dann möchten wir hier ein geiles Turnier zu Hause spielen. ran: Was erwarten Sie von der Heim-WM? Köster: Ich hatte ja schon mal das Glück, dass ich bei der Heim-EM 2024 mitspielen durfte. Das war wirklich etwas ganz, ganz Besonderes, diese Unterstützung. Ich durfte auch das erste Mal in der Lanxess Arena spielen. Das ist für mich etwas ganz Besonderes gewesen, weil ich in Köln aufgewachsen bin. Ich habe dort viele Handball-Spiele verfolgt. Dann selbst da unten zu stehen und 19.000 Leute im Rücken zu haben, die einen da supporten, war richtig, richtig geil. Ich hoffe, das wird wieder so.

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