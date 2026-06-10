Deutschland im Lösglück: Das DHB-Team trifft bei der Handball-WM 2027 im eigenen Land auf machbare Gegner.

Deutschland trifft bei der Handball-WM 2027 im eigenen Land in Gruppe A auf Serbien, Tunesien und Uruguay.

Dies ergab die Auslosung am 10. Juni in München.

Das Eröffnungsspiel im Januar 2027, ebenfalls in München, wird gegen Tunesien ausgetragen werden.