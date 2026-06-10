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Handball-WM 2027 in Deutschland: DHB-Team mit machbaren Gegnern - alle Gruppen im Überblick

Aktualisiert:

von ran

ran Handball

Handball-Highlights: Dänen-Krimi endet bitter für Deutschland

Videoclip • 02:22 Min

Deutschland im Lösglück: Das DHB-Team trifft bei der Handball-WM 2027 im eigenen Land auf machbare Gegner.

Deutschland trifft bei der Handball-WM 2027 im eigenen Land in Gruppe A auf Serbien, Tunesien und Uruguay.

Dies ergab die Auslosung am 10. Juni in München.

Das Eröffnungsspiel im Januar 2027, ebenfalls in München, wird gegen Tunesien ausgetragen werden.

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Handball-WM 2027: Deutschland in Gruppe A gesetzt

Schon vor der Auslosung stand fest, welche Teams aus Topf eins in welcher Gruppe spielen und wo sie ihre Spiele austragen.

Deutschland ist Gruppenkopf in Gruppe A und wird seine Vorrundenspiele am 13., 15. und 17. Januar im SAP Garden in München austragen.

Die Gruppen im Überblick:

Gruppe A

Gruppenspiele in München, SAP Garden (13.1., 15.1., 17.1.)

  • Deutschland

  • Serbien

  • Tunesien

  • Uruguay

Gruppe B

Gruppenspiele in Stuttgart, Porsche Arena (13.1., 15.1., 17.1.)

  • Ägypten

  • Italien

  • Kap Verde

  • Saudi-Arabien

Gruppe C

Gruppenspiele in München, SAP Garden (14.1., 16.1., 18.1.)

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Gruppe D

Gruppenspiele in Stuttgart, Porsche Arena (14.1., 16.1., 18.1.)

Gruppe E

Gruppenspiele in Kiel, Wunderino Arena (14.1., 16.1., 18.1.)

  • Schweden

  • Norwegen

  • Griechenland

  • Katar

Gruppe F

Gruppenspiele in Magdeburg, GETEC-Arena (14.1., 16.1., 18.1.)

Gruppe G

Gruppenspiele in Kiel, Wunderino Arena (15.1., 17.1., 19.1.)

  • Dänemark

  • Slowenien

  • USA

  • Angola

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Gruppe H

Gruppenspiele in Magdeburg, GETEC-Arena (15.1., 17.1., 19.1.)

  • Island

  • Nordmazedonien

  • Bahrain

  • Japan

Handball-WM 2027: Wer überträgt im TV und im Livestream?

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