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Handball-WM 2027 in Deutschland: DHB-Team mit machbaren Gegnern - alle Gruppen im Überblick
Aktualisiert:von ran
ran Handball
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Videoclip • 02:22 Min
Deutschland im Lösglück: Das DHB-Team trifft bei der Handball-WM 2027 im eigenen Land auf machbare Gegner.
Deutschland trifft bei der Handball-WM 2027 im eigenen Land in Gruppe A auf Serbien, Tunesien und Uruguay.
Dies ergab die Auslosung am 10. Juni in München.
Das Eröffnungsspiel im Januar 2027, ebenfalls in München, wird gegen Tunesien ausgetragen werden.
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Handball-WM 2027: Deutschland in Gruppe A gesetzt
Schon vor der Auslosung stand fest, welche Teams aus Topf eins in welcher Gruppe spielen und wo sie ihre Spiele austragen.
Deutschland ist Gruppenkopf in Gruppe A und wird seine Vorrundenspiele am 13., 15. und 17. Januar im SAP Garden in München austragen.
Die Gruppen im Überblick:
Gruppe A
Gruppenspiele in München, SAP Garden (13.1., 15.1., 17.1.)
Deutschland
Serbien
Tunesien
Uruguay
Gruppe B
Gruppenspiele in Stuttgart, Porsche Arena (13.1., 15.1., 17.1.)
Ägypten
Italien
Kap Verde
Saudi-Arabien
Gruppe C
Gruppenspiele in München, SAP Garden (14.1., 16.1., 18.1.)
Gruppe D
Gruppenspiele in Stuttgart, Porsche Arena (14.1., 16.1., 18.1.)
Gruppe E
Gruppenspiele in Kiel, Wunderino Arena (14.1., 16.1., 18.1.)
Schweden
Norwegen
Griechenland
Katar
Gruppe F
Gruppenspiele in Magdeburg, GETEC-Arena (14.1., 16.1., 18.1.)
Färöer-Inseln
Polen
Algerien
Gruppe G
Gruppenspiele in Kiel, Wunderino Arena (15.1., 17.1., 19.1.)
Dänemark
Slowenien
Angola
Gruppe H
Gruppenspiele in Magdeburg, GETEC-Arena (15.1., 17.1., 19.1.)
Island
Nordmazedonien
Bahrain
Japan
Handball-WM 2027: Wer überträgt im TV und im Livestream?
ProSieben zeigt alle deutschen Spiele und die wichtigen K.o.-Runden-Matches der Handball-WM live im Free-TV und im Joyn-Stream.
Das Übertragungsrecht für alle WM-Spiele hat die kostenpflichtige Plattform Dyn.
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