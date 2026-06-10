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Handball-WM 2027

Handball-WM 2027: DHB-Männer eröffnen das Heim-Turnier gegen Tunesien in München

Aktualisiert:

von SID

ran Handball

Handball-Highlights: Dänen-Krimi endet bitter für Deutschland

Videoclip • 02:22 Min

Die Heim-WM im Handball steht vor der Tür. Nun stehen die Gruppen für das Sport-Event im Januar fest.

Für die deutschen Handballer sind bei der Heim-WM zu Beginn kommenden Jahres (13. bis 31. Januar 2027) Tunesien, Serbien und Uruguay die ersten Hürden.

Dieses Auftaktprogramm für die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason ergab am Mittwochabend die Auslosung der acht Vorrunden-Gruppen im weltberühmten Münchner Hofbräuhaus.

Im Eröffnungsspiel treffen die Gastgeber 20 Jahre nach Deutschlands WM-Titel von 2007 auf Tunesien.

Handball-WM: Deutschland in Gruppe A in München

Ebenfalls im SAP Garden der bayerischen Metropole absolviert das ambitionierte Team des Deutschen Handballbundes (DHB) seine zwei übrigen Begegnungen der Gruppe A. Gegen Serbien hatte Deutschland bei der EM zu Beginn des Jahres eine Niederlage kassiert.

Die drei besten Mannschaften qualifizieren sich für die Hauptrunde. Sollten die EM-Zweiten die zweite WM-Phase erreichen, würden Gislasons Spieler für alle weiteren Begegnungen einschließlich sämtlicher K.o.-Matches nach Köln umziehen.

Für die DHB-Auswahl, die im vergangenen Jahr bei der EM durch Silber Hoffnungen auf ein Wintermärchen 2.0 beim WM-Heimspiel geschürt hatte, sind Duelle mit den Handball-Großmächten Dänemark und Frankreich ebenso erst in der K.o.-Phase möglich wie Aufeinandertreffen mit Kroatien und Schweden.

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Handball-WM 2027: Die Gruppen für das Turnier

Außer München und Köln sind auch Stuttgart, Kiel, Magdeburg und Hannover WM-Schauplätze. In Stuttgart trifft Italien mit seinem deutschen Nationaltrainer Bob Hanning auf Ägypten, Kap Verde sowie WM-Neuling Saudi-Arabien. - Die acht Vorrundengruppen bei der Handball-WM 2027 der Männer (13. bis 31. Januar) auf einen Blick:

Gruppe A: Deutschland, Serbien, Tunesien, Uruguay

Gruppe B: Ägypten, Italien, Kap Verde, Saudi-Arabien

Gruppe C: Kroatien, Spanien, Chile, Türkei

Gruppe D: Argentinien, Frankreich, Brasilien, Kuwait

Gruppe E: Schweden, Norwegen, Griechenland, Katar

Gruppe F: Portugal, Färöer, Polen, Algerien

Gruppe G: Dänemark, Slowenien, USA, Angola

Gruppe H: Island, Nordmazedonien, Bahrain, Japan

Handball-WM 2027: Wer überträgt im TV und im Livestream?

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Das Übertragungsrecht für alle WM-Spiele hat die kostenpflichtige Plattform Dyn.

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