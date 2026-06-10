Handball-WM 2027
Handball-WM 2027: DHB-Männer eröffnen das Heim-Turnier gegen Tunesien in München
Aktualisiert:von SID
ran Handball
Handball-Highlights: Dänen-Krimi endet bitter für Deutschland
Videoclip • 02:22 Min
Die Heim-WM im Handball steht vor der Tür. Nun stehen die Gruppen für das Sport-Event im Januar fest.
Für die deutschen Handballer sind bei der Heim-WM zu Beginn kommenden Jahres (13. bis 31. Januar 2027) Tunesien, Serbien und Uruguay die ersten Hürden.
Dieses Auftaktprogramm für die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason ergab am Mittwochabend die Auslosung der acht Vorrunden-Gruppen im weltberühmten Münchner Hofbräuhaus.
Im Eröffnungsspiel treffen die Gastgeber 20 Jahre nach Deutschlands WM-Titel von 2007 auf Tunesien.
Handball-WM: Deutschland in Gruppe A in München
Ebenfalls im SAP Garden der bayerischen Metropole absolviert das ambitionierte Team des Deutschen Handballbundes (DHB) seine zwei übrigen Begegnungen der Gruppe A. Gegen Serbien hatte Deutschland bei der EM zu Beginn des Jahres eine Niederlage kassiert.
Die drei besten Mannschaften qualifizieren sich für die Hauptrunde. Sollten die EM-Zweiten die zweite WM-Phase erreichen, würden Gislasons Spieler für alle weiteren Begegnungen einschließlich sämtlicher K.o.-Matches nach Köln umziehen.
Für die DHB-Auswahl, die im vergangenen Jahr bei der EM durch Silber Hoffnungen auf ein Wintermärchen 2.0 beim WM-Heimspiel geschürt hatte, sind Duelle mit den Handball-Großmächten Dänemark und Frankreich ebenso erst in der K.o.-Phase möglich wie Aufeinandertreffen mit Kroatien und Schweden.
Aktuelle Sport-Livestreams auf Joyn:
- Bald verfügbar
Donnerstag, 11.06. 10:50 • Tennis
Tennis: BOSS Open, ATP in Stuttgart im Livestream
490 MinBald verfügbar
Donnerstag, 11.06. 10:50 • Tennis
Tennis: BOSS Open, ATP in Stuttgart im Livestream
490 Min
- Bald verfügbar
Donnerstag, 11.06. 21:00 • Fussball
WM Auftakt live: Mexiko - Südafrika im Stream
120 MinBald verfügbar
Donnerstag, 11.06. 21:00 • Fussball
WM Auftakt live: Mexiko - Südafrika im Stream
120 Min
- Bald verfügbar
Donnerstag, 11.06. 22:00 • WWE
WWE NXT im Stream
100 MinBald verfügbar
Donnerstag, 11.06. 22:00 • WWE
WWE NXT im Stream
100 Min
- Bald verfügbar
Freitag, 12.06. 18:15 • Basketball
BBL Playoffs live: Finale 1
105 MinBald verfügbar
Freitag, 12.06. 18:15 • Basketball
BBL Playoffs live: Finale 1
105 Min
- Bald verfügbar
Freitag, 12.06. 20:15 • Fussball
WM Auftakt live: Kanada – Bosnien und Herzegowina im Stream
195 MinBald verfügbar
Freitag, 12.06. 20:15 • Fussball
WM Auftakt live: Kanada – Bosnien und Herzegowina im Stream
195 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 13.06. 18:00 • Fussball
Sportschau im Livestream
55 MinBald verfügbar
Samstag, 13.06. 18:00 • Fussball
Sportschau im Livestream
55 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 13.06. 21:00 • Fussball
WM Auftakt live: Katar - Schweiz im Stream
120 MinBald verfügbar
Samstag, 13.06. 21:00 • Fussball
WM Auftakt live: Katar - Schweiz im Stream
120 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 13.06. 22:00 • WWE
WWE Smackdown im Stream
160 MinBald verfügbar
Samstag, 13.06. 22:00 • WWE
WWE Smackdown im Stream
160 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 13.06. 23:00 • Fussball
Das aktuelle Sportstudio im Livestream
60 MinBald verfügbar
Samstag, 13.06. 23:00 • Fussball
Das aktuelle Sportstudio im Livestream
60 Min
- Bald verfügbar
Sonntag, 14.06. 00:00 • Fussball
WM Auftakt live: Brasilien – Marokko im Stream
120 MinBald verfügbar
Sonntag, 14.06. 00:00 • Fussball
WM Auftakt live: Brasilien – Marokko im Stream
120 Min
Handball-WM 2027: Die Gruppen für das Turnier
Außer München und Köln sind auch Stuttgart, Kiel, Magdeburg und Hannover WM-Schauplätze. In Stuttgart trifft Italien mit seinem deutschen Nationaltrainer Bob Hanning auf Ägypten, Kap Verde sowie WM-Neuling Saudi-Arabien. - Die acht Vorrundengruppen bei der Handball-WM 2027 der Männer (13. bis 31. Januar) auf einen Blick:
Gruppe A: Deutschland, Serbien, Tunesien, Uruguay
Gruppe B: Ägypten, Italien, Kap Verde, Saudi-Arabien
Gruppe C: Kroatien, Spanien, Chile, Türkei
Gruppe D: Argentinien, Frankreich, Brasilien, Kuwait
Gruppe E: Schweden, Norwegen, Griechenland, Katar
Gruppe F: Portugal, Färöer, Polen, Algerien
Gruppe G: Dänemark, Slowenien, USA, Angola
Gruppe H: Island, Nordmazedonien, Bahrain, Japan
Handball-WM 2027: Wer überträgt im TV und im Livestream?
ProSieben zeigt alle deutschen Spiele und die wichtigen K.o.-Runden-Matches der Handball-WM live im Free-TV und im Joyn-Stream.
Das Übertragungsrecht für alle WM-Spiele hat die kostenpflichtige Plattform Dyn.
Mehr entdecken
WM
Handball-WM 2027: DHB-Team im Losglück
Champions League
Das Final Four der Handball-Champions-League im TV und Joyn-Stream
Heimturnier live auf ProSieben & Joyn
Handball-WM 2027: Letzte Wild Cards vergeben - Feld komplett
Handball-Bundesliga live auf Joyn
Handball-Bundesliga live: Füchse Berlin – SG Flensburg-Handewitt - HBL-Topspiele im kostenlosen Stream auf Joyn
Flensburg-Handewitt auf Platz 3
Handball-Thriller: Melsungen holt Europacup-Titel gegen Kiel
Handball live auf ProSieben & Joyn
DHB-Coach Gislason verlängert Vertrag: "Fels in der Brandung"