Besondere Errungenschaft für Rory McIlroy. Als erster Golfprofi seit Tiger Woods verteidigt er seinen Titel beim Masters in Augusta.

Rory McIlroy hat als erster Golfprofi seit Tiger Woods seinen Titel beim US Masters in Augusta verteidigt. Der Nordire setzte sich trotz einiger Schreckmomente auf der Schlussrunde mit einem Schlag Vorsprung vor dem Weltranglistenersten Scottie Scheffler (USA) durch und sicherte sich eine Rekordprämie in Höhe von 4,5 Millionen Dollar.

McIlroy ist nach Woods, Jack Nicklaus und Nick Faldo erst der vierte Profi, der sich bei dem Turnier im US-Bundesstaat Georgia zweimal in Folge das begehrte grüne Jackett des Siegers sichert.

"Ich kann es einfach nicht fassen, dass ich 17 Jahre auf ein grünes Jackett gewartet habe und dann gleich zwei hintereinander gewinne. So läuft es eben", sagte McIlroy, der mit seinem Sieg an der berühmten Magnolia Lane im vergangenen Jahr nach zehn Jahren ohne Major-Sieg den Karriere-Grand-Slam vollendet hatte: "Ich glaube, meine ganze Ausdauer bei diesem Golfturnier über die Jahre hinweg hat sich nun wirklich ausgezahlt."