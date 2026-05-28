NFL NFL: Batman-Vibes! Bucs-Rookie spielt mit Horror-Facemask Videoclip • 01:04 Min Link kopieren Teilen

Ex-Tight-End Eric Ebron hat sich an seine Startschwierigkeiten bei den Detroit Lions zurückerinnert. Im Fokus: Matthew Stafford und Calvin Johnson.

Eric Ebron hat im "Raw Room"-Podcast eine Anekdote zu seiner Zeit bei den Detroit Lions erzählt. Der Tight End, der letztmals 2021 in der NFL aufgelaufen war, hatte von 2014 bis 2017 vier Jahre bei der Franchise in Michigan gespielt und war dabei als Passempfänger von Quarterback Matthew Stafford aufgelaufen. Konkurrenz für Lenny Krieg: Jets holen wohl Kult-Kicker Das sei besonders am Anfang nicht einfach für ihn gewesen, erzählte Ebron, den Detroit 2014 in der ersten Runde an zehnter Stelle von der University of North Carolina gedraftet hatte. "Matt Stafford wirft hart wie die Hölle, Mann. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Er hat mir vier meiner Finger ausgekugelt. Ich habe versucht herauszufinden, wie es klappt", berichtete der 33-Jährige.

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Eric Ebron über Matthew Stafford: "'Entspann dich'" Nachdem die Probleme angehalten hätten, habe er das Gespräch mit Stafford gesucht. "Ich habe zu ihm gesagt: 'Junge, du musst nicht so hart werfen. Ich bin fünf Yards von dir entfernt. Entspann dich.'" Stafford habe sich trotzdem nicht geändert. Ebron nahm seinen vormaligen Spielmacher aber in Schutz: "Es ist nicht seine Schuld. Es ist mein Job, den verdammten Ball zu fangen." Er sei aber nicht der einzige Lions-Receiver gewesen, für den Staffords Passhärte schwierig war. Auch für Detroit-Legende Calvin Johnson sei es nicht einfach gewesen. "'Megatron' hat seine Finger immer getaped, weil er 'Megatrons' Finger auch zerstört hat. Deswegen hat er mich zur Seite genommen und gemeint: 'Ich bringe dir bei, wie ich mit diesen Sachen umgehe'", erinnerte sich Ebron zurück.

Eric Ebron mit kurioser Anekdote zu "Megatron" Calvin Johnson Ein Treffen in Johnsons Haus sei aber anders verlaufen, als gedacht: "Irgendwann lädt er mich zu sich nach Hause ein. Es war mein zweites Jahr. Niemand wurde zu 'Megatrons' Haus eingeladen. Er hatte zwei Joints fertig gerollt und meinte: 'Wir werden dieses Problem lösen.' Bei diesem Meeting haben wir geraucht und 2k gespielt. Das hat meine gesamte Perspektive verändert", grinste Ebron. Trotz der Anlaufschwierigkeiten mit Stafford konnte Ebron sich über acht Jahre in der NFL behaupten. Nach vier Jahren in Detroit wechselte er für zwei Spielzeiten zu den Indianapolis Colts, bevor er zwei weitere Jahre bei den Pittsburgh Steelers verbrachte. In seiner Karriere fing er insgesamt 351 Bälle für 3837 Receiving Yards und erzielte dabei 36 Touchdowns. Auch interessant: Likes unter radikalen Posts: Trump-Kontroverse um Dart immer größer

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