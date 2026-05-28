Eishockey-WM
Viertelfinale! Kanada gegen die USA jetzt live: Eishockey-WM 2026 im Free-TV, Ticker und kostenlosem Joyn-Stream
Aktualisiert:von ran.de
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Eishockey-WM-Highlights: DEB-Team lässt Frust an Ungarn aus
Videoclip • 01:53 Min
Am 15. Mai startete die Eishockey-WM in der Schweiz. Im sechsten Spiel trifft Deutschland auf Österreich. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream oder Liveticker.
Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft startete am 15. Mai gegen Finnland in die Weltmeisterschaft. Die letzten Eindrücke vor dem Turnier waren durchaus positiv. Zwei Siege gegen die Slowakei sowie zwei Siege gegen Österreich machten Hoffnung.
Doch nach drei Niederlagen gegen Finnland, Lettland und die Schweiz und einer Pleite im Penalty-Shootout gegen die USA durfte sich das DEB-Team keinen Ausrutscher mehr erlauben.
Gegen Ungarn landete Deutschland seinen ersten Sieg im Turnier, gegen Österreich (6:2) den zweiten. Doch der Einzug ins Viertelfinale ist wegen des US-Patzer gegen Lettland in weite Ferne gerückt und aus eigener Kraft nicht mehr erreichbar.
ran zeigt, wo ihr das Spiel im TV, Livestream oder Liveticker verfolgen könnt.
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Kanada vs. USA im Free-TV, Livestream und Ticker: Wann findet das Eishockey-WM-Spiel statt?
Begegnung: Kanada vs. USA
Wettbewerb: Eishockey-WM, Viertelfinale
Datum: 28. Mai 2026
Uhrzeit: 16:20 Uhr
Austragungsort: Swiss Life Arena (Zürich)
Kanada gegen die USA: Läuft das Spiel der Eishockey-WM live im Free-TV?
Ja. Das Spiel wird im Free-TV auf ProSieben MAXX übertragen.
Kanada - USA: Wer zeigt das Spiel der Eishockey-WM live im Pay-TV?
MagentaSport zeigt die Partie USA gegen Österreich live. Allerdings braucht ihr ein kostenpflichtiges Abonnement, um den Sender zu empfangen.
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Kanada vs. USA: Wo kann ich das Spiel im Livestream sehen?
Das Spiel läuft im kostenlosen Joyn-Livestream ab 15:55 Uhr. Zudem läuft das Spiel bei sporteurope.tv, allerdings muss man zuvor ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen oder das Einzelspiel kaufen.
Die USA treffen auf Kanada: Wo gibt's heute einen Liveticker zur Eishockey-WM-Partie?
Einen Liveticker zu USA gegen Österreich gibt es wie gewohnt auf ran.joyn.de.
Eishockey-WM live im TV, Livestream und Liveticker: Übersicht zur Übertragung Kanada vs. USA
Datum und Uhrzeit: 28. Mai 2026; 16:20 Uhr
Free-TV: ProSieben
Pay-TV: MagentaSport
Livestream: Joyn, sporteurope.tv
Liveticker: ran.joyn.de
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