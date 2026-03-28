ran Olympia Olympia: Tierische Hilfe! Hund hilft Lindsey Vonn zurück in Form Videoclip • 01:20 Min Link kopieren Teilen

Tiger Woods verweigerte nach seiner Festnahme in Folge eines Autounfalls einen Drogentest. Nun ist der Golf-Star wieder auf freiem Fuß.

Golf-Star Tiger Woods ist nach seinem Autounfall und anschließender Festnahme wieder auf freiem Fuß. Der US-Amerikaner wurde am späten Freitagabend (Ortszeit) beim Verlassen eines Bezirksgefängnisses in einem Auto fotografiert. Gemäß den Gesetzen Floridas zu Trunkenheit am Steuer war der 50-Jährige acht Stunden lang in der Einrichtung festgehalten worden. Woods, der beim Unfall unverletzt blieb, versuchte laut Sheriff John Budensiek auf einer zweispurigen Straße einen Reinigungs-Lkw zu überholen. Dabei habe er mit seinem Land Rover das Heck gestreift. Das Fahrzeug kippte daraufhin auf die Fahrerseite, Woods konnte eigenständig herauskrabbeln.

Golf-Star verweigert Drogentest Woods war zuvor in seinem Wohnort Jupiter Island mit seinem Wagen verunglückt. Die zuständige Polizei teilte mit, dass er Anzeichen einer Beeinträchtigung gezeigt habe. Einen Atemalkoholtest bestand Woods jedoch. "Als wir ihn dann zu einer Urinprobe aufforderten, verweigerte er diese", sagte Budensiek: "Daher wurde er wegen Trunkenheit am Steuer, Sachbeschädigung und der Verweigerung eines rechtmäßigen Tests im Zusammenhang mit dem Unfall angeklagt." Die Experten für Drogenerkennung, die Woods am Unfallort untersuchten, empfanden den Golfer als "lethargisch" und gingen davon aus, dass er unter dem Einfluss "irgendeiner Art von Medikamenten oder Drogen" stand, sagte Budensiek. In seinem Fahrzeug wurden keine Drogen oder Medikamente gefunden. Da Woods den Urintest verweigerte, was ihm nach dem Recht des Bundesstaates Florida zusteht, werden die Behörden "niemals endgültige Ergebnisse darüber erhalten, unter welchem Einfluss er sich zum Zeitpunkt des Unfalls befand", sagte Budensiek.

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