Golf: Tiger Woods in Unfall verwickelt - Festnahme wegen Trunkenheit am Steuer

Golf-Ikone Tiger Woods ist in Florida nach einem Autounfall festgenommen worden.

Golfstar Tiger Woods ist in Florida mit seinem Auto verunglückt und anschließend festgenommen worden. Das gab die zuständige Polizei am Freitag bekannt. Der US-Amerikaner muss sich wegen Trunkenheit am Steuer verantworten.

Woods, der beim Unfall in seinem Wohnort in Jupiter Island unverletzt blieb, hatte mit seinem Wagen einen Lkw gestreift und sich danach überschlagen. Um 23.00 Uhr MEZ soll es eine Pressekonferenz des Sheriffbüros von Martin County geben.

Der Crash ereignete sich kurz nach 14.00 Uhr Ortszeit. Es ist nicht der erste Autounfall des 50-Jährigen, 2021 hatte Woods in Kalifornien bei einem mehrfachen Überschlag schwere Beinverletzungen erlitten.