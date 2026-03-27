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Golf: Tiger Woods in Unfall verwickelt - Festnahme wegen Trunkenheit am Steuer
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Videoclip • 01:20 Min
Golf-Ikone Tiger Woods ist in Florida nach einem Autounfall festgenommen worden.
Golfstar Tiger Woods ist in Florida mit seinem Auto verunglückt und anschließend festgenommen worden. Das gab die zuständige Polizei am Freitag bekannt. Der US-Amerikaner muss sich wegen Trunkenheit am Steuer verantworten.
Woods, der beim Unfall in seinem Wohnort in Jupiter Island unverletzt blieb, hatte mit seinem Wagen einen Lkw gestreift und sich danach überschlagen. Um 23.00 Uhr MEZ soll es eine Pressekonferenz des Sheriffbüros von Martin County geben.
Der Crash ereignete sich kurz nach 14.00 Uhr Ortszeit. Es ist nicht der erste Autounfall des 50-Jährigen, 2021 hatte Woods in Kalifornien bei einem mehrfachen Überschlag schwere Beinverletzungen erlitten.
Woods kämpft mit Folgen einer Bandscheiben-OP
In der Folge musste der 15-malige Majorsieger mehrmals operiert werden.
Woods hatte zuletzt im Rahmen der Indoorliga TGL sein Comeback gegeben und danach eine Teilnahme am Masters (ab 9. April) im US-Bundesstaat Georgia zumindest nicht ausgeschlossen.
Er kämpft weiter mit den Folgen einer Bandscheiben-Operation im vergangenen Oktober, für den einst besten Golfer der Welt war es bereits der siebte Eingriff am Rücken. Zudem war im März 2025 Woods' Achillessehne gerissen. Seit der British Open im Sommer 2024 bestritt er kein Turnier.
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