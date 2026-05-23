NFL: Trey Smith verrät - So steht es um die Genesung von Patrick Mahomes

Im Auftaktspiel der neu gegründeten American Football League Europe haben die Vienna Vikings deutlich gegen Berlin Thunder gewonnen.

Im ersten Spiel der AFLE haben die Vienna Vikings einen ungefährdeten 49:7-Sieg gegen Berlin Thunder eingefahren.

Die Vikings gelten als einer der Favoriten der neu gegründeten Liga. Im vergangenen Jahr stand die Mannschaft noch im Championship Game der ELF und verlor dort knapp gegen Stuttgart Surge (17:24).

Den Münzwurf übernam NFL-Legende Marshawn Lynch, welcher bereits vor dem Spiel bei einem Meet & Greet für großes Faninteresse sorgte.

Die Vienna Vikings und die Berlin Thunder trafen zum fünften Mal überhaupt aufeinander - jedes Mal gewann das Team aus Wien.