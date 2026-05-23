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AFLE: Kantersieg zum Start - Vienna Vikings schlagen Berlin Thunder
Veröffentlicht:von ran.de
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Im Auftaktspiel der neu gegründeten American Football League Europe haben die Vienna Vikings deutlich gegen Berlin Thunder gewonnen.
Im ersten Spiel der AFLE haben die Vienna Vikings einen ungefährdeten 49:7-Sieg gegen Berlin Thunder eingefahren.
Die Vikings gelten als einer der Favoriten der neu gegründeten Liga. Im vergangenen Jahr stand die Mannschaft noch im Championship Game der ELF und verlor dort knapp gegen Stuttgart Surge (17:24).
Den Münzwurf übernam NFL-Legende Marshawn Lynch, welcher bereits vor dem Spiel bei einem Meet & Greet für großes Faninteresse sorgte.
Die Vienna Vikings und die Berlin Thunder trafen zum fünften Mal überhaupt aufeinander - jedes Mal gewann das Team aus Wien.
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AFLE 2026: Finale in Duisburg
Die AFLE (American Football League Europe) wurde im Dezember 2025 gegründet und besteht aus acht Mannschaften aus sieben verschiedenen Ländern. Neben Berlin Thunder nimmt auch Rhein Fire aus Duisburg am Spielbetrieb teil.
Die Teams sind in zwei Conferences mit jeweils vier Teams aufgeteilt. Das Spiel zwischen Berlin Thunder und den Vienna Vikings war dabei der Auftakt der South/East Conference, Rhein Fire wird kommende Woche gegen die London Warriors in der North/West Conference starten.
Die beiden besten Teams der jeweiligen Conferences kommen anschließend ins Halbfinale. Das Finale der AFLE - der "Gold Bowl" - findet am 6. September in Duisburg statt.
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