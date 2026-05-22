Große Trauer in der Welt des Motorsports: NASCAR-Star Kyle Busch ist im Alter von nur 41 Jahren verstorben.

NASCAR-Star Kyle Busch ist am Donnerstag im Alter von 41 Jahren verstorben. Dies bestätigte seine Familie in einer gemeinsamen Erklärung.

Der zweimalige Cup-Series-Champion und einer der größten Rennfahrer aller Zeiten in diesem Sport, der sich gerade in seiner 22. Saison in der höchsten NASCAR-Division befand, war am Donnerstagvormittag wegen einer nicht näher bezeichneten, jedoch "schweren Erkrankung" ins Krankenhaus eingeliefert worden.

"Im Namen der Familie Busch, aller Mitarbeiter von Richard Childress Racing sowie der gesamten NASCAR-Gemeinschaft müssen wir zutiefst erschüttert das plötzliche und tragische Ableben von Kyle Busch bekanntgeben", hieß es in der gemeinsamen Erklärung.