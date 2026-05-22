Motorsport
Motorsport in Trauer: NASCAR-Star Kyle Busch mit nur 41 Jahren gestorben
Veröffentlicht:von SID
Große Trauer in der Welt des Motorsports: NASCAR-Star Kyle Busch ist im Alter von nur 41 Jahren verstorben.
NASCAR-Star Kyle Busch ist am Donnerstag im Alter von 41 Jahren verstorben. Dies bestätigte seine Familie in einer gemeinsamen Erklärung.
Der zweimalige Cup-Series-Champion und einer der größten Rennfahrer aller Zeiten in diesem Sport, der sich gerade in seiner 22. Saison in der höchsten NASCAR-Division befand, war am Donnerstagvormittag wegen einer nicht näher bezeichneten, jedoch "schweren Erkrankung" ins Krankenhaus eingeliefert worden.
"Im Namen der Familie Busch, aller Mitarbeiter von Richard Childress Racing sowie der gesamten NASCAR-Gemeinschaft müssen wir zutiefst erschüttert das plötzliche und tragische Ableben von Kyle Busch bekanntgeben", hieß es in der gemeinsamen Erklärung.
Busch verbuchte 63 Siege in seiner Karriere
"Er war ein Kämpfer, er war voller Leidenschaft, er war von immensem Können und ihm lagen der Sport sowie die Fans zutiefst am Herzen. In dieser unglaublich schweren Zeit bitten wir alle darum, die Privatsphäre der Familie zu respektieren und sie weiterhin in ihren Gedanken und Gebeten zu begleiten."
Busch gewann 2015 und 2019 die Titel in der NASCAR Cup Series und verbuchte im Laufe seiner Karriere insgesamt 63 Siege – eine Bilanz, die ihm den neunten Platz in der ewigen Bestenliste der Rennserie sichert.
Auch in den beiden anderen nationalen NASCAR-Serien dominierte er das Geschehen: Er errang 102 Siege in der O'Reilly Auto Parts Series und 69 Erfolge in der Craftsman Truck Series.
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