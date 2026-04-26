DTM: Maro Engel fährt zu souveränem Sieg in Spielberg - Kelvin van der Linde durchgereicht

ran racing DTM DTM: Ganz enge Duelle! Der Start am Sonntag in Spielberg Videoclip • 01:43 Min Link kopieren Teilen

Erster deutscher Erfolg im zweiten DTM-Saisonrennen: Mercedes-Pilot Maro Engel fuhr am Sonntag auf dem Red Bull Ring souverän zum Sieg. Pole-Setter Kelvin van der Linde wurde in der zweiten Rennhälfte durchgereicht.

Maro Engel hat das zweite DTM-Rennen auf dem Red Bull Ring in Spielberg gewonnen. Der Münchner im Winward-Mercedes übernahm nach dem ersten Boxenstopp die Führung von Pole-Setter Kelvin van der Linde und fuhr den Sieg nach Hause. Der zweimalige DTM-Champion Marco Wittmann raste von Startplatz neun nach vorne und wurde im Schubert-BMW Zweiter.

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