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DTM: Maro Engel fährt zu souveränem Sieg in Spielberg - Kelvin van der Linde durchgereicht
Aktualisiert:von SID/ran.de
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DTM: Ganz enge Duelle! Der Start am Sonntag in Spielberg
Videoclip • 01:43 Min
Erster deutscher Erfolg im zweiten DTM-Saisonrennen: Mercedes-Pilot Maro Engel fuhr am Sonntag auf dem Red Bull Ring souverän zum Sieg. Pole-Setter Kelvin van der Linde wurde in der zweiten Rennhälfte durchgereicht.
Maro Engel hat das zweite DTM-Rennen auf dem Red Bull Ring in Spielberg gewonnen.
Der Münchner im Winward-Mercedes übernahm nach dem ersten Boxenstopp die Führung von Pole-Setter Kelvin van der Linde und fuhr den Sieg nach Hause.
Der zweimalige DTM-Champion Marco Wittmann raste von Startplatz neun nach vorne und wurde im Schubert-BMW Zweiter.
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Engel nach Sieg nun DTM-Spitzenreiter
Lokalmatador Lucas Auer belegte im Landgraf-Mercedes den dritten Platz vor Engels Teamkollegen Jules Gounon und dem Dänen Nicki Thiim (Comtoyou Racing Aston Martin).
Der Südafrikaner van der Linde verlor im zweiten Boxenstopp-Fenster weitere Positionen und wurde am Ende nur Sechster. Rookie Finn Wiebelhaus (HRT Ford Racing), der im Qualifying noch sensationell auf Platz zwei gefahren war, belegte Rang acht.
Engel hat nach seinem dritten DTM-Sieg 44 Punkte auf dem Konto, Auer (37) und Wittmann (31) folgen dahinter. Der zum Auftakt am Samstag an gleicher Stelle siegreiche Österreicher Thomas Preining (Porsche) kam beim zweiten Saisonrennen nicht über Rang 13 hinaus.
Nächste Station ist am Pfingstwochenende (23./24. Mai) das niederländische Zandvoort (alle Rennen live im Free-TV auf ProSieben und im Livestream auf ran.de sowie auf Joyn). Anschließend folgen sechs Rennwochenenden auf deutschen Strecken. Das Finale steigt am 10./11. Oktober auf dem Hockenheimring.
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