DTM: Mercedes-Pilot Maro Engel holt erste Pole Position der Saison in Spielberg
Mercedes-Pilot Maro Engel hat beim ersten Qualifying zum DTM-Auftakt am Red Bull Ring die Pole Position für das Samstags-Rennen gesichert. Dahinter durchbrechen ein McLaren und ein Porsche die Mercedes-Dominanz des Vortags.
Der Münchner Maro Engel hat mit 1:27,402 Minuten die erste Pole-Position der DTM-Saison 2026 eingefahren.
Mit den drei Punkten durch den Quali-Erfolg ist der Winward-Pilot damit auch erster Führender in der DTM-Fahrerwertung.
Rang zwei sicherte sich McLaren-Fahrer Ben Dörr vom Team Dörr Motorsport mit 15 hundertstel Sekunden Rückstand.
Als Dritter geht der Österreicher Thomas Preining im Manthey Porsche in das erste Saisonrennen am Samstag um 13:30 Uhr (live im Free-TV auf ProSieben und im Joyn-Livestream). Die zweite Startreihe komplettiert Lucas Auer (Landgraf Mercedes) als Vierter.
Mercedes in den Trainings noch dominanter
In den Trainings-Session am Freitag hatte Mercedes noch mit vier Fahrern an der Spitze dominiert.
DTM 2026 Saison: Termine, Piloten, Übertragungen live im Free-TV auf ProSieben und im Joyn-Livestream
Die DTM startet an diesem Wochenende in die neue Saison. Auf dem Red Bull Ring trifft ein Feld mit 21 Fahrern aus elf Nationen aufeinander, darunter drei DTM-Champions, zahlreiche Rennsieger und mehrere interessante Neuzugänge. Der aktuelle Titelträger Ayhancan Güven ist nicht dabei. Somit wird es einen neuen Meister geben.
