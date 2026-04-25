Motorsport

DTM: Mercedes-Pilot Maro Engel holt erste Pole Position der Saison in Spielberg

Mercedes-Pilot Maro Engel hat beim ersten Qualifying zum DTM-Auftakt am Red Bull Ring die Pole Position für das Samstags-Rennen gesichert. Dahinter durchbrechen ein McLaren und ein Porsche die Mercedes-Dominanz des Vortags.

Der Münchner Maro Engel hat mit 1:27,402 Minuten die erste Pole-Position der DTM-Saison 2026 eingefahren.

Mit den drei Punkten durch den Quali-Erfolg ist der Winward-Pilot damit auch erster Führender in der DTM-Fahrerwertung.

Rang zwei sicherte sich McLaren-Fahrer Ben Dörr vom Team Dörr Motorsport mit 15 hundertstel Sekunden Rückstand.

Als Dritter geht der Österreicher Thomas Preining im Manthey Porsche in das erste Saisonrennen am Samstag um 13:30 Uhr (live im Free-TV auf ProSieben und im Joyn-Livestream). Die zweite Startreihe komplettiert Lucas Auer (Landgraf Mercedes) als Vierter.

Mercedes in den Trainings noch dominanter

In den Trainings-Session am Freitag hatte Mercedes noch mit vier Fahrern an der Spitze dominiert.

Die DTM startet an diesem Wochenende in die neue Saison. Auf dem Red Bull Ring trifft ein Feld mit 21 Fahrern aus elf Nationen aufeinander, darunter drei DTM-Champions, zahlreiche Rennsieger und mehrere interessante Neuzugänge. Der aktuelle Titelträger Ayhancan Güven ist nicht dabei. Somit wird es einen neuen Meister geben.

