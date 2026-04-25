Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland
Motorsport: Marcus Amand siegt beim Porsche Sixt Carrera Cup - deutscher Pilot auf dem Podium
Veröffentlicht:von ran
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Videoclip • 04:32 Min
Der finnische Pilot Marcus Amand setzt sich beim Porsche Sixt Carrera Cup in einem packenden Rennen durch. Ein Deutscher rast aufs Podium.
Marcus Amand hat den dritten Lauf des Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland auf dem Red Bull Ring gewonnen. Der finnische Porsche-Junior vom Team Proton Competition setzte sich in einem vom Start weg spannenden Rennen vor seinem Teamkollegen Reagan Masters aus Südafrika durch.
Auf dem dritten Platz landete der deutsche Pilot Alexander Tauscher, der sich zuvor die Pole Position gesichert hatte.
Hier kostenlos auf Joyn streamen: Die Zusammenfassung des vierten Laufs im Porsche Sixt Carrera Cup am 26. April ab 12:55 Uhr
Amand legte den Grundstein für seinen Sieg direkt am Start. So gelang es ihm, den Pole-Setter Tauscher auf Anhieb zu überholen und die Führung zu übernehmen.
Während Amand seine Spitzenposition gekonnt verteidigte, dominierten dahinter zahlreiche Positionskämpfe das Renngeschehen. Der an Position vier gestartete Masters zeigte eine starke Pace und arbeitete sich schnell auf Platz drei nach vorne, ehe er in Runde acht an Tauscher vorbeizog und zur einzigen realen Bedrohung für Amand wurde.
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Amand hält dem Druck stand: "Es ist großartig für mich"
Amand hatte das Pech, dass zwei Safety-Car-Phasen dafür sorgten, dass das Feld immer wieder zusammengeschoben wurde. Der junge Finne wehrte die Angriffe von Masters aber gekonnt ab und behielt seine Spitzenposition.
Letztlich gewann er mit dem Mini-Abstand von 0,168 Sekunden vor Masters, der gerade in den letzten Runden noch mal ordentlich Druck ausübte.
"Es ist großartig für mich, auf dem Red Bull Ring zu gewinnen. Das war ein enges Rennen, und ich musste richtig kämpfen. Der Schlüsselmoment lag in meinem Start, bei dem ich an Pole-Setter Alexander Tauscher vorbeiziehen konnte“, freute sich Amand im Siegerinterview.
Tauscher hatte keine Möglichkeit, seine früh verlorengegangene Spitzenposition noch mal anzugreifen, verteidigte aber immerhin den Podiumsplatz vor dem Niederländer Niels Langeveld und dem Brasilianer Matheus Ferreira.
Letzterer legte mit seinem Sprung von 16 auf fünf die Aufholjagd des Tages hin. In der ProAm-Kategorie sicherte sich Sören Spreng den Sieg.
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Masters springt auf Platz eins in der Gesamtwertung
In der Gesamtwertung übernahm Masters nach drei von insgesamt 16 Rennen die Gesamtführung. Folgerichtig zeigte sich der Südafrikaner auch zufrieden.
"Drittes Podium im dritten Rennen ist natürlich super. Mit Marcus war es ein heißer Kampf und im Endergebnis richtig knapp", erklärte Masters nach dem Rennen.
Am Sonntag (11:35 Uhr) folgt der vierte Lauf des Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland. Eine Zusammenfassung des Rennens zeigt ProSieben um 12:55 Uhr unmittelbar vor dem Start der DTM-Berichterstattung.
Der Stream kann kostenfrei auf Joyn abgerufen werden.
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