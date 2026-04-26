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DTM: Kelvin van der Linde holt Sonntags-Pole - Rookie Wiebelhaus glänzt
Veröffentlicht:von ran.de
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DTM: Traumstart daheim! Jubelnde Österreicher in Spielberg
Videoclip • 01:50 Min
Kelvin van der Linde hat sich die Pole Position für das Sonntagsrennen der DTM am Red Bull Ring im österreichischen Spielberg gesichert. DTM-Rookie Finn Wiebelhaus setzte ein Ausrufezeichen.
Der Südafrikaner Kelvin van der Linde legte in seinem Schubert Motorsport BMW mit 1:27.575 Minuten die schnellste Rundenzeit hin.
Die erste Startreihe im Sonntagsrennen (live im Free-TV auf ProSieben und im Joyn-Livestream) komplettiert der 19-jährige Rookie Finn Wiebelhaus (HRT Ford Racing), der nur acht hundertstel Sekunden Rückstand auf den Polesetter hatte.
Dritter wurde der Österreicher Lucas Auer (Landgraf-Mercedes) als bester Mercedes-Fahrer.
Thomas Preining, der das erste Saisonrennen am Samstag gewonnen hatte, landete im Qualifying auf Rang 14.
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