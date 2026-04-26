DTM: Kelvin van der Linde holt Sonntags-Pole - Rookie Wiebelhaus glänzt

Kelvin van der Linde hat sich die Pole Position für das Sonntagsrennen der DTM am Red Bull Ring im österreichischen Spielberg gesichert. DTM-Rookie Finn Wiebelhaus setzte ein Ausrufezeichen.

Der Südafrikaner Kelvin van der Linde legte in seinem Schubert Motorsport BMW mit 1:27.575 Minuten die schnellste Rundenzeit hin.

Die erste Startreihe im Sonntagsrennen (live im Free-TV auf ProSieben und im Joyn-Livestream) komplettiert der 19-jährige Rookie Finn Wiebelhaus (HRT Ford Racing), der nur acht hundertstel Sekunden Rückstand auf den Polesetter hatte.

Dritter wurde der Österreicher Lucas Auer (Landgraf-Mercedes) als bester Mercedes-Fahrer.

Thomas Preining, der das erste Saisonrennen am Samstag gewonnen hatte, landete im Qualifying auf Rang 14.