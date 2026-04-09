ran racing DTM DTM: Irre Rennsaison 2025! Der etwas andere Jahresrückblick Videoclip • 09:53 Min Link kopieren Teilen

Die DTM hat seit ihrer ersten Saison 1984 eine Menge erlebt. ran hat einige Zahlen, Fakten und Kuriositäten gesammelt.

Meister ohne Sieg Die erste Saison endete gleich mit einem Kuriosum: BMW-Fahrer Volker Strycek gewann die Fahrer-Meisterschaft, ohne ein einziges Rennen gewonnen zu haben.

Volker Strycek gelingt 1984 ein bis heute einmaliger Rekord. Bild: imago sportfotodienst

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Mister DTM Die meisten Fahrertitel, nämlich fünf, sammelte "Mister DTM" Bernd Schneider. Die zweitmeisten Titel gingen an Klaus Ludwig und Rene Rast, die jeweils dreimal DTM-Champion wurden.

Auch heute ist Bernd Schneider noch ein regelmäßiger Gast im Fahrerlager der DTM. Bild: IMAGO/Eibner

26 Meister 26 Meister gab es seit 1984: Nach Strycek noch Per Stureson (1985), Kurt Thiim (1986), Eric van de Poele (1987), Klaus Ludwig (1988, 1992, 1994), Roberto Ravaglia (1989), Hans-Joachim Stuck (1990), Frank Biela (1991), Nico Larini (1993), Bernd Schneider (1995, 2000, 2001, 2003, 2006), Manuel Reuter (1996), Laurent Aiello (2002), Mattias Ekström (2004, 2007), Gary Paffett (2005, 2018), Timo Scheider (2008, 2009), Paul di Resta (2010), Martin Tomczyk (2011), Bruno Spengler (2012), Mike Rockenfeller (2013), Marco Wittmann (2014, 2016), Pascal Wehrlein (2015), Rene Rast (2017, 2019, 2020), Maximilian Götz (2021), Sheldon van der Linde (2022), Thomas Preining (2023), Mirko Bortolotti (2024) und Ayhancan Güven (2025).

Ayhancan Güven ist der DTM-Champion 2025. Bild: IMAGO/Gruppe C Photography

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Rekordmänner Schneider und Ludwig führen auch drei weitere DTM-Statistiken an: die meisten Rennsiege (Schneider 43, Ludwig 37), die meisten Punkte (Ludwig 1.823,5, Schneider 1.808,5) und die meisten Starts (Schneider 236, Ludwig 219).

Pole Position Bei den Pole Positions gibt es seit der vergangenen Saison einen neuen Spitzenreiter: Rene Rast sicherte sich in Zandvoort seine insgesamt 26. Pole und übertrumpfte damit den langjährigen Rekord von Bernd Schneider (25).

26 Pole Positions und drei Meisterschaften gehen auf das Konto von Rene Rast Bild: Alexander Trienitz

Dominator Mercedes Schneider und Ludwig bestritten jeweils große Teile ihrer Karrieren für Mercedes-Benz, das mit 206 Siegen auch die erfolgreichste Marke in der DTM-Geschichte ist. Audi kommt auf 144 Siege, BMW hat bislang 106 Siege gefeiert.

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Titel Die Marke mit dem Stern ist auch in Sachen Titel ganz vorne. Bis heute feierte Mercedes 14 Marken-Meisterschaften. Damit liegt der Hersteller knapp vor Audi (13) und BMW (10). Opel ist mit einem Titel (1996) ebenso Bestandteil der Liste wie Porsche, das den Titel 2023 erstmals gewann.

Ein Wimpernschlag Den geringsten Abstand zwischen dem Sieger und dem Zweiten gab es 1996 auf dem Norisring. Klaus Ludwig gewann mit exakt 0,089 Sekunden Vorsprung vor Uwe Alzen. Egalisiert wurde der knappste Zieleinlauf der DTM-Geschichte 2020: Analog zum Norisring-Rennen 1996 trennten Nico Müller und Rene Rast auf dem Lausitzring auf der Ziellinie exakt 0,089 Sekunden.

Eine Ewigkeit Ein Bierchen auf seinen Sieg trinken und in Ruhe auf den Rest warten konnte Winfried Vogt beim Flugplatzrennen in Mainz-Finthen 1985. Er hatte am Ende 51,96 Sekunden Vorsprung.

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Aus dem Stand Das heutige DTM-Auto benötigt rund drei Sekunden für die Beschleunigung von 0 auf 100.

Lucas Auer verpasste im Mercedes 2025 denkbar knapp den Fahrertitel. Bild: IMAGO/Eibner

Siegesserie Rene Rast stellte 2018 einen neuen Rekord auf, er gewann die letzten sechs Rennen in Folge. Für den Titel reicht es aber nicht ganz, er wurde "nur" Vize.

Dominanz Dominant waren Nicola Larini 1993 und Bernd Schneider 1995 unterwegs, sie holten jeweils elf Siege in den jeweiligen Jahren.

Skandal! Ja klar, auch Skandale gab es, und nicht wenige. Die Kurbelwellen-Affäre 1992, die Audi für viele Jahre aus der DTM vertrieben hat, die Wasserflasche am Norisring 2013, Barcelona 2007, als alle noch im Rennen verbliebenen Audi in die Box abgebogen sind. Und klar: "Schieb-ihn-raus" 2015 in Spielberg, als Audi später mit einer Rekordstrafe belegt wurde. 200.000 Euro mussten die Ingolstädter zahlen, die Punkte aus Spielberg wurden aberkannt und Rausschieber Timo Scheider wurde für zwei Rennen gesperrt.

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Markenvielfalt Die DTM erlebte in all den Jahren eine enorme Markenvielfalt, 24 waren es insgesamt: Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Chevrolet, Ferrari, Fiat, Ford, Honda, Lamborghini, Lexus, Mazda, McLaren, Mercedes, MG, Mitsubishi, Nissan, Opel, Porsche, Rover, Toyota, Vauxhall, Volkswagen, Volvo.

Volle Startaufstellung 2026 stehen ganze 21 Autos in der Startaufstellung - bei weitem nicht der Höchstwert: Am 15. Oktober 1988 waren es beim Rennen in Hockenheim gleich 44 Boliden.

Abwechslung Das gab es in der DTM zuvor noch nie: Aus den ersten neun Rennen 2023 gingen neun verschiedene Gewinner hervor. Der ehemalige Formel-1-Pilot Jack Aitken machte mit seinem Sieg im Ferrari am Lausitzring den Rekord perfekt und sorgte gleichzeitig dafür, dass alle sechs in der DTM 2023 vertretenen Hersteller mindestens einen ersten Platz für sich verbuchen konnten.

Macht in seinem Ferrari den Rekord perfekt: Jack Aitken. Bild: IMAGO/foto2press

Teures Engagement Über Geld spricht man in der DTM ungerne. Aber der Einsatz eines Autos soll pro Saison eine bis 1,5 Millionen Euro kosten. In der Class-1-Ära waren es sogar zwei bis drei Millionen Euro.

Volle Power Strycek wurde 1984 Meister im BMW 635 CSI. Der 3,5-Liter-Saugmotor kam auf 285 PS. Die BoP der heutigen DTM ist auf maximale Performance getrimmt, die GT3-Boliden kommen auf knapp 600 PS.

Frauenpower Mit Ellen Lohr (GER), Annette Meeuvissen (GER), Susie Wolff (GBR), Vanina Ickx (BEL), Katherine Legge (GBR), Rahel Frey (SUI), Beate Nodes (GER), Mercedes Stermitz (AUT), Lella Lombardi (ITA), Henny Hemmes (NED), Traudl Klink (GER), Sophia Flörsch (GER) und Esmee Hawkey (GBR) starteten bereits 13 Frauen in der DTM. Lohr war mit 144 Starts und einem Rennsieg (Hockenheim 1992) am erfolgreichsten.

Ein historischer Erfolg: Ellen Lohr jubelt bei der DTM in Hockenheim 1992. Bild: imago/HochZwei

Prominente Gaststarter Auch die Liste der DTM-Gaststarter kann sich sehen lassen: Ein gewisser Michael Schumacher gab 1990 und 1991 mehrere Gastspiele in der DTM und sorgte dabei sogar für einen großen Skandal. Auch der sechsmalige Rallye-Weltmeister Sébastien Ogier saß schon am Steuer eines Mercedes-AMG C63 DTM. 2019 startete MotoGP-Star Andrea Dovizioso auf seiner Heimstrecke in Misano in einem Audi RS5 DTM. Unvergessen ist auch der Gaststart von Alessandro Zanardi in einem speziell angepassten BMW M4 DTM 2018 an selber Stelle.

DTM Fahrer 1990, v.li.: Kurt Thiim (Dänemark), Fritz Kreutzpointner, Michael Schumacher und Klaus Ludwig (alle Deutschland) Bild: imago/HochZwei/Ronco