Formel 1

Mick Schumacher schielt auch in der IndyCar weiter auf ein Comeback in der Formel 1

Veröffentlicht:

von ran

Obwohl Mick Schumacher aktuell in der US-Amerikanischen IndyCar-Serie hinterherfährt, hat er den Traum von der Formel 1 noch nicht aufgegeben.

Mick Schumacher lässt eine Rückkehr in die Formel 1 offen.

Der 27-Jährige, der aktuell in der IndyCar Series aktiv ist, erklärte in einem Interview mit "RTL" und "ntv": "Es wäre gelogen, wenn ich sage, dass ich mich nicht auch in die Formel-1-Zeiten immer mal wieder zurückversetze."

Ein mögliches Comeback schloss er eindeutig nicht aus: "Wenn noch immer eine Option aufkommen würde, würde ich natürlich nicht 'Nein' sagen. Das ist auf jeden Fall so."

Nach zwei Saisons bei Haas (2021/2022), in denen er in 43 Grand Prix lediglich zwölf Punkte sammelte und dreimal in die Top 10 fuhr, war Schumacher anschließend zwei Jahre als Test- und Ersatzfahrer bei Mercedes tätig. Um wieder regelmäßig an Rennen teilnehmen zu können, wechselte er danach in die nordamerikanische Rennserie.

Mick Schumacher: Probleme in der IndyCar-Serie

In der IndyCar läuft es für den Deutschen bislang jedoch ebenfalls schwierig: Nach fünf von 18 Saisonrennen belegt er Rang 24 und damit den vorletzten Platz.

Die Anlaufschwierigkeiten erklärt Schumacher so: "Das ganze Umfeld ist komplett anders. Die ganzen Rennstrecken sind neu für mich."

Die bisherigen Monate bezeichnete er dennoch als "auf jeden Fall sehr lehrreich"  und zeigte sich zuversichtlich: "Ich hoffe, dass die Resultate dann auch dementsprechend bald kommen werden."

