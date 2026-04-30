Formel 1: Drei Teams mit Sonderlackierungen in Miami

Drei Teams haben eine Sonderlackierung für das Rennen der Formel 1 in Miami angekündigt. Vor allem die Racing Bulls haben das gewohnte Design komplett verändert.

Der Große Preis von Miami wird traditionell von vielen Teams dafür genutzt, mit einer Sonderlackierung zu starten. Für das bevorstehende Rennwochenende haben drei Rennställe bereits ein neues Design angekündigt.

Besonders auffällig: Die Racing Bulls gehen angelehnt an die Red Bull Summer Edition im strahlend gelben Look auf die Rennstrecke.