Zur Ran Startseite
Heute Live
- Anzeige -

Formel 1

Formel 1: Drei Teams mit Sonderlackierungen in Miami

Veröffentlicht:

von Oliver Jensen

ran Mehr Sport

Formel 1: Lewis Hamilton und Kim Kardashian driften in die Liebe

Videoclip • 01:01 Min

Drei Teams haben eine Sonderlackierung für das Rennen der Formel 1 in Miami angekündigt. Vor allem die Racing Bulls haben das gewohnte Design komplett verändert.

Der Große Preis von Miami wird traditionell von vielen Teams dafür genutzt, mit einer Sonderlackierung zu starten. Für das bevorstehende Rennwochenende haben drei Rennställe bereits ein neues Design angekündigt.

Besonders auffällig: Die Racing Bulls gehen angelehnt an die Red Bull Summer Edition im strahlend gelben Look auf die Rennstrecke.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube.

Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

- Anzeige -
- Anzeige -

Die Rennanzüge von den Piloten Liam Lawson und Arvid Lindblad wurden ebenfalls an das neue Farbkonzept angepasst.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube.

Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Die nächsten Livestreams auf Joyn

  • Jetzt live

    Jetzt live • American Football

    Das NFL Network im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    24/7 live

    Jetzt live

    Jetzt live • American Football

    Das NFL Network im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    24/7 live

  • Jetzt live

    Jetzt live • Snooker

    Snooker-WM: Viertelfinale im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    195 Min

    Jetzt live

    Jetzt live • Snooker

    Snooker-WM: Viertelfinale im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    195 Min

  • Bald verfügbar

    Heute, 19:00 Uhr • Eishockey

    DEL-Finale, Spiel 4: Eisbären Berlin - Adler Mannheim

    Verfügbar auf Joyn

    180 Min

    Bald verfügbar

    Heute, 19:00 Uhr • Eishockey

    DEL-Finale, Spiel 4: Eisbären Berlin - Adler Mannheim

    Verfügbar auf Joyn

    180 Min

  • Bald verfügbar

    Heute, 20:00 Uhr • Darts

    Darts: Premier League im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    240 Min

    Bald verfügbar

    Heute, 20:00 Uhr • Darts

    Darts: Premier League im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    240 Min

  • Bald verfügbar

    Heute, 22:00 Uhr • WWE

    WWE NXT im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    100 Min

    Bald verfügbar

    Heute, 22:00 Uhr • WWE

    WWE NXT im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    100 Min

  • Bald verfügbar

    Freitag, 01.05. 14:45 • Fussball

    Frauen-Bundesliga: Hamburger SV - Union Berlin

    Verfügbar auf Joyn

    135 Min

    Bald verfügbar

    Freitag, 01.05. 14:45 • Fussball

    Frauen-Bundesliga: Hamburger SV - Union Berlin

    Verfügbar auf Joyn

    135 Min

  • Bald verfügbar

    Samstag, 02.05. 13:58 • Fussball

    3. Liga live: 1. FC Saarbrücken - Waldhof Mannheim

    Verfügbar auf Joyn

    122 Min

    Bald verfügbar

    Samstag, 02.05. 13:58 • Fussball

    3. Liga live: 1. FC Saarbrücken - Waldhof Mannheim

    Verfügbar auf Joyn

    122 Min

  • Bald verfügbar

    Samstag, 02.05. 14:00 • Fussball

    3. Liga live: Alemannia Aachen - Hansa Rostock

    Verfügbar auf Joyn

    120 Min

    Bald verfügbar

    Samstag, 02.05. 14:00 • Fussball

    3. Liga live: Alemannia Aachen - Hansa Rostock

    Verfügbar auf Joyn

    120 Min

  • Bald verfügbar

    Samstag, 02.05. 15:35 • Motorsport

    Formel E: Berlin E-Prix im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    115 Min

    Bald verfügbar

    Samstag, 02.05. 15:35 • Motorsport

    Formel E: Berlin E-Prix im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    115 Min

  • Bald verfügbar

    Samstag, 02.05. 18:30 • Fussball

    Sportschau im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    87 Min

    Bald verfügbar

    Samstag, 02.05. 18:30 • Fussball

    Sportschau im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    87 Min

Formel 1: Cadillac in Miami mit "Stars and Stripes"

Auch das neue US-Team Cadillac fährt beim Großen Preis von Miami mit einer exklusiven Sonderlackierung. Die amerikanischen "Stars and Stripes" wurden in die Lackierung eingewoben, während der Frontflügel 50 Sterne umfasst, einen für jeden US-Bundesstaat.

- Anzeige -
- Anzeige -

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube.

Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Alpine hat ebenfalls eine Sonderlackierung, die sich allerdings nicht allzu sehr vom gewohnten Design unterscheidet.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube.

Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Auch interessant: Mick Schumacher schielt auch in der IndyCar weiter auf ein Comeback in der Formel 1

- Anzeige -
- Anzeige -

Mehr News zur Formel 1