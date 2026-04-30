Formel 1
Formel 1: Drei Teams mit Sonderlackierungen in Miami
Veröffentlicht:von Oliver Jensen
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Videoclip • 01:01 Min
Drei Teams haben eine Sonderlackierung für das Rennen der Formel 1 in Miami angekündigt. Vor allem die Racing Bulls haben das gewohnte Design komplett verändert.
Der Große Preis von Miami wird traditionell von vielen Teams dafür genutzt, mit einer Sonderlackierung zu starten. Für das bevorstehende Rennwochenende haben drei Rennställe bereits ein neues Design angekündigt.
Besonders auffällig: Die Racing Bulls gehen angelehnt an die Red Bull Summer Edition im strahlend gelben Look auf die Rennstrecke.
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Die Rennanzüge von den Piloten Liam Lawson und Arvid Lindblad wurden ebenfalls an das neue Farbkonzept angepasst.
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Formel 1: Cadillac in Miami mit "Stars and Stripes"
Auch das neue US-Team Cadillac fährt beim Großen Preis von Miami mit einer exklusiven Sonderlackierung. Die amerikanischen "Stars and Stripes" wurden in die Lackierung eingewoben, während der Frontflügel 50 Sterne umfasst, einen für jeden US-Bundesstaat.
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Alpine hat ebenfalls eine Sonderlackierung, die sich allerdings nicht allzu sehr vom gewohnten Design unterscheidet.
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