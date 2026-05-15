Formel 1
Formel 1: "Es muss ein Fluchtauto gewesen sein" - Valtteri Bottas' Dienst-Cadillac in Miami gestohlen
Veröffentlicht:von Anne Malin
ran Mehr Sport
Formel 1: Fan-Ärger über Red Bull! "Terroristen"
Videoclip • 01:25 Min
Nach dem Formel-1-Wochenende in Miami muss das FBI eingeschaltet werden: Valtteri Bottas wurde der von Cadillac gestellte Escalade über Nacht aus der Zufahrt gestohlen.
Valtteri Bottas erzählte in seinem Podcast "Whats Next" selbst von einem kuriosen Diebstahl am vergangenen Formel-1-Wochenende. Dabei wurde ihm sein Dienstwagen gestohlen.
"Am Freitagabend habe ich das Auto in der Einfahrt abgestellt, die Schlüssel mit reingenommen und bin nach dem Abendessen schlafen gegangen", erzählte der Finne. Die Überraschung kam erst am nächsten Morgen, als Bottas gerade in der Dusche war. Sein Kumpel, der in der selben Unterkunft übernachtete, rief ihn an und fragte, wo er hingefahren sei.
"Ich konnte es gar nicht glauben. Ich bin rausgegangen und mein Escalade war einfach verschwunden. Die Schlüssel lagen immer noch drinnen auf dem Tisch", lachte Bottas in seinem Podcast.
Motorsport-Livestreams:
- Bald verfügbar
Samstag, 16.05. 12:00 • Motorsport
24h Nürburgring: Das Rennen im Livestream
24/7 liveBald verfügbar
Samstag, 16.05. 12:00 • Motorsport
24h Nürburgring: Das Rennen im Livestream
24/7 live
- Bald verfügbar
Samstag, 16.05. 13:50 • Motorsport
PSCCD: Spa-Francorchamps, Rennen 1 im Livestream
75 MinBald verfügbar
Samstag, 16.05. 13:50 • Motorsport
PSCCD: Spa-Francorchamps, Rennen 1 im Livestream
75 Min
- Bald verfügbar
Sonntag, 17.05. 11:05 • Motorsport
PSCCD: Spa-Francorchamps, Rennen 2 im Livestream
75 MinBald verfügbar
Sonntag, 17.05. 11:05 • Motorsport
PSCCD: Spa-Francorchamps, Rennen 2 im Livestream
75 Min
Valtteri Bottas: FBI musste eingeschaltet werden
Damit der Formel-1-Fahrer überhaupt noch rechtzeitig zum Paddock kommen konnte, musste Cadillac einen zweiten Escalade hinterherschicken. Der Diebstahl war dem Rennfahrer erst eine Viertelstunde vor dem geplanten Losfahren aufgefallen.
"Der Dieb hätte mit meinem Paddock Pass an dem Tag alles machen können. Im VIP-Bereich parken, ins Paddock oder zu meinem Team gehen", führte der ehemalige Mercedes Fahrer aus.
Aber anscheinend hatte der Dieb kein Interesse an der Formel 1 oder dem Wagen selbst. Das gestohlene Auto wurde am nächsten Tag in einer "zwielichtigen" Nachbarschaft gefunden, wo es wohl stehen gelassen wurde. Dabei kann ein neuer Cadillac Escalade bis zu 200.000 Euro wert sein.
"Anscheinend wurde mit dem Auto nur ein Verbrechen begangen", spekuliert der Cadillac-Pilot. Deswegen sei auch das FBI eingeschaltet worden. "Ich denke, es muss ein Fluchtwagen gewesen sein." Zwar sei es schade um das Auto, doch "es ist irgendwie cool. Sowas ist mir in meinem Leben noch nicht passiert", resümierte Bottas.
Auch interessant: "Genau das macht mir Angst" - Toto Wolff sorgt sich um "Rohdiamant" Kimi Antonelli
Mehr Formel 1:
Formel 1 2026
Formel 1: Grand Prix von Kanada live im TV, Stream und Ticker - wer zeigt das Rennen in Montreal?
Formel 1
Formel 1 2026: Regeln, Teams, Fahrer - alle Infos zu den Rennen, der Übertragung im TV und Stream
Formel 1
"Das macht mir Angst": Wolff sorgt sich um Antonelli
Formel 1
Nach Fahrerkritik: Formel 1 ändert die Regeln
Formel 1
Rätsel bei Hülkenberg und Co.: Was läuft schief bei Audi?
Formel 1
Formel 1 in Miami: Antonelli stark, Audi floppt
ran Mehr Sport
Formel 1: Heiße Ablenkung! Miss Kroatien verdreht Boxen-Crew die Köpfe
Videoclip • 01:18 Min
ran Mehr Sport
Formel 1: Fan-Ärger über Red Bull! "Terroristen"
Videoclip • 01:25 Min
ran Mehr Sport
Formel 1: NFL-Karriere? Isack Hadjar zeigt seine Football-Skills
Videoclip • 01:06 Min
ran racing DTM
MennemTV Stammtisch zum ersten DTM-Wochenende mit Finn Wiebelhaus
Videoclip • 77:57 Min
ran racing DTM
DTM 2026: Maro Engel führt - DTM-Legende Bernd Schneider vom Auftakt begeistert
Videoclip • 02:14 Min
ran racing DTM
DTM: Maro Engel setzt sich an die Spitze der DTM
Videoclip • 01:00 Min
ran racing DTM
DTM 2026: Das Sonntags-Rennen vom Red Bull Ring im Relive
Videoclip • 101:39 Min
ran racing DTM
DTM-Highlights: Maro Engel feiert! Van der Linde großer Verlierer
Videoclip • 04:23 Min
ran racing DTM
DTM: Ganz enge Duelle! Der Start am Sonntag in Spielberg
Videoclip • 01:43 Min
ran racing DTM
DTM 2026: Das Sonntags-Qualifying vom Red Bull Ring im Relive
Videoclip • 43:12 Min