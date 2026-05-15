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Formel 1: "Es muss ein Fluchtauto gewesen sein" - Valtteri Bottas' Dienst-Cadillac in Miami gestohlen

Veröffentlicht:

von Anne Malin

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Formel 1: Fan-Ärger über Red Bull! "Terroristen"

Videoclip • 01:25 Min

Nach dem Formel-1-Wochenende in Miami muss das FBI eingeschaltet werden: Valtteri Bottas wurde der von Cadillac gestellte Escalade über Nacht aus der Zufahrt gestohlen.

Valtteri Bottas erzählte in seinem Podcast "Whats Next" selbst von einem kuriosen Diebstahl am vergangenen Formel-1-Wochenende. Dabei wurde ihm sein Dienstwagen gestohlen.

"Am Freitagabend habe ich das Auto in der Einfahrt abgestellt, die Schlüssel mit reingenommen und bin nach dem Abendessen schlafen gegangen", erzählte der Finne. Die Überraschung kam erst am nächsten Morgen, als Bottas gerade in der Dusche war. Sein Kumpel, der in der selben Unterkunft übernachtete, rief ihn an und fragte, wo er hingefahren sei.

"Ich konnte es gar nicht glauben. Ich bin rausgegangen und mein Escalade war einfach verschwunden. Die Schlüssel lagen immer noch drinnen auf dem Tisch", lachte Bottas in seinem Podcast.

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Valtteri Bottas: FBI musste eingeschaltet werden

Damit der Formel-1-Fahrer überhaupt noch rechtzeitig zum Paddock kommen konnte, musste Cadillac einen zweiten Escalade hinterherschicken. Der Diebstahl war dem Rennfahrer erst eine Viertelstunde vor dem geplanten Losfahren aufgefallen.

"Der Dieb hätte mit meinem Paddock Pass an dem Tag alles machen können. Im VIP-Bereich parken, ins Paddock oder zu meinem Team gehen", führte der ehemalige Mercedes Fahrer aus.

Aber anscheinend hatte der Dieb kein Interesse an der Formel 1 oder dem Wagen selbst. Das gestohlene Auto wurde am nächsten Tag in einer "zwielichtigen" Nachbarschaft gefunden, wo es wohl stehen gelassen wurde. Dabei kann ein neuer Cadillac Escalade bis zu 200.000 Euro wert sein.

"Anscheinend wurde mit dem Auto nur ein Verbrechen begangen", spekuliert der Cadillac-Pilot. Deswegen sei auch das FBI eingeschaltet worden. "Ich denke, es muss ein Fluchtwagen gewesen sein." Zwar sei es schade um das Auto, doch "es ist irgendwie cool. Sowas ist mir in meinem Leben noch nicht passiert", resümierte Bottas.

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