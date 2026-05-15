ran Mehr Sport Formel 1: Fan-Ärger über Red Bull! "Terroristen" Videoclip • 01:25 Min Link kopieren Teilen

Nach dem Formel-1-Wochenende in Miami muss das FBI eingeschaltet werden: Valtteri Bottas wurde der von Cadillac gestellte Escalade über Nacht aus der Zufahrt gestohlen.

Valtteri Bottas erzählte in seinem Podcast "Whats Next" selbst von einem kuriosen Diebstahl am vergangenen Formel-1-Wochenende. Dabei wurde ihm sein Dienstwagen gestohlen. "Am Freitagabend habe ich das Auto in der Einfahrt abgestellt, die Schlüssel mit reingenommen und bin nach dem Abendessen schlafen gegangen", erzählte der Finne. Die Überraschung kam erst am nächsten Morgen, als Bottas gerade in der Dusche war. Sein Kumpel, der in der selben Unterkunft übernachtete, rief ihn an und fragte, wo er hingefahren sei. "Ich konnte es gar nicht glauben. Ich bin rausgegangen und mein Escalade war einfach verschwunden. Die Schlüssel lagen immer noch drinnen auf dem Tisch", lachte Bottas in seinem Podcast.

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