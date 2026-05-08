ran Mehr Sport Formel 1: Fan-Ärger über Red Bull! "Terroristen" Videoclip • 01:25 Min Link kopieren Teilen

Verbrennungsmotor und Elektroenergie auf Augenhöhe - dieser in der Formel 1 revolutionäre Ansatz ist ab der kommenden Saison wohl schon wieder Geschichte.

Das ist das Ergebnis eines am Freitag vom Weltverband FIA einberufenen Online-Meetings, an dem die Teamchefs, das Management der Königsklasse sowie Vertreter der fünf Motorenhersteller des Sports teilnahmen. Ab 2027 soll demnach der Verbrenner in der Power Unit etwa 60 Prozent der Gesamtleistung liefern. Formel 1: Was läuft schief bei Audi? Das teilte die FIA am Nachmittag mit. Die "grundsätzlich vereinbarten Maßnahmen" sehen im Detail eine Erhöhung der Verbrenner-Leistung um rund 50 kW und eine Verringerung der Leistungsabgabe des Energierückgewinnungssystems (ERS) um rund 50 kW (jeweils knapp 70 PS) vor. Dies soll unter anderem für eine "intuitivere" Steuerung der Autos sorgen. Die Reglementänderungen müssen nun verfeinert und dann dem FIA-Weltrat zur Abstimmung vorgelegt werden.

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