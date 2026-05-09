Derzeit führt Kimi Antonelli die Fahrerwertung in der Formel 1 an und könnte der mit Abstand jüngste Weltmeister in der Königsklasse des Motorsports werden. Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff tritt nun aber auf die Euphoriebremse.

"Er verdient jede Anerkennung, die er bekommt, aber gleichzeitig müssen wir Maß halten", sagte der Mercedes-Motorsportchef im Interview mit der "Gazzetta dello Sport". Die Formel 1 basiere auf Konstanz, Antonelli benötige "Raum, um zu wachsen und seine Geschichte ohne zu großen Druck zu schreiben".

"Genau das macht mir Angst" - Toto Wolff mit Sorgen bei Antonelli

Der 19-jährige Antonelli gewann zuletzt drei Rennen in Folge, führt die WM an - und Italien wartet seit 1953 auf einen Formel-1-Weltmeister. Besonders die öffentlichen Erwartungen bereiten Wolff daher Sorgen.

"Genau das macht mir Angst", sagte der Österreicher. Nach dem starken Saisonstart könne es auch schwierigere Phasen geben: "Ich möchte nicht, dass die Öffentlichkeit dann sagt: 'Oh, was ist passiert? Haben wir uns in ihm getäuscht?'" Antonelli müsse "wie ein Rohdiamant" behandelt werden, von "den Medien, den Fans und dem Team".

Ähnlich hatte sich Wolff zuletzt auch schon bei "Sky Sports" geäußert. "Das große Problem ist die italienische Öffentlichkeit", sagte er und verwies auf den Bedarf an sportlichen Nationalhelden angesichts des anhaltenden Misserfolgs der Fußballer. Da diese sich zum dritten Mal in Folge nicht für eine WM qualifiziert haben, schaue alles nur noch auf Antonelli und Tennis-Star Jannik Sinner, der aktuell das Nonplusultra in seinem Sport ist.

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