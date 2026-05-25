Motorsport
Formel 1: Valtteri Bottas droht offenbar das Aus - muss ein weiterer Pilot zittern?
Veröffentlicht:von Dominik Hager
17:30 SAT.1 Bayern
Formel 1 in München: Ausstellung zeigt Schumacher-Kart und Haas-Wrack
Videoclip • 01:18 Min • Ab 12
Die Formel-1-Saison ist noch jung, jedoch wackelt mindestens ein Cockpit offenbar schon gewaltig.
Für Cadillac hat sich der Formel-1-Einstieg bisher noch nicht bezahlt gemacht. Weder Valtteri Bottas noch Sergio Perez konnten bisher einen Zähler für das Team aus den USA holen.
Trotzdem ist offensichtlich, dass der Mexikaner mit den schwierigen Gegebenheiten deutlich besser zurechtkommt als sein finnischer Teamkollege. Folgerichtig soll Bottas nach nur fünf Rennen schon massiv unter Druck stehen.
Wie "Sky Italia" berichtet, sind die Team-Bosse äußerst unzufrieden mit den Performances des Finnen. Eine Trennung sei bereits intern ein Thema. Bottas konnte bislang nur die Ränge 13, 19, 18 und 16 einfahren, während er einen Ausfall verzeichnete.
Problematisch sind aber nicht nur die Ergebnisse, sondern auch der meist eklatante Zeitabstand zu Perez und zum Rest des Feldes.
Sollte sich das nicht beim als Nächstes anstehenden Monaco-GP Anfang Juni ändern, könnte seine Formel-1-Rückkehr schon wieder vorbei sein.
Die nächsten Sport-Übertragungen auf Joyn
- Bald verfügbar
Dienstag, 26.05. 11:00 • Tennis
Tennis live: Die French Open im Stream
240 MinBald verfügbar
Dienstag, 26.05. 11:00 • Tennis
Tennis live: Die French Open im Stream
240 Min
- Bald verfügbar
Dienstag, 26.05. 15:00 • Radsport
Giro d’Italia hier im Livestream
135 MinBald verfügbar
Dienstag, 26.05. 15:00 • Radsport
Giro d’Italia hier im Livestream
135 Min
Formel 1: Colton Herta steht als Ersatz bereit
Cadillac wollte mit der Fahrerpaarung Bottas und Perez auf Erfahrung setzen. Geholfen hat es bisher nichts. Als möglicher Nachfolge-Kandidat gilt nun der 26 Jahre alte Colton Herta. Der US-Amerikaner wurde bereits vor der Saison als Test- und Ersatzfahrer unter Vertrag genommen.
Nun könnte er früher als erwartet eine Chance bekommen. Herta wurde zeitweise auch als Stammfahrer für das US-Team gehandelt, jedoch entschied sich die Team-Führung für die Routiniers.
Formel 1: Wie steht es um Ocon?
Vor dem Montreal-Wochenende wurde auch schon Esteban Ocon als möglicher Rauswurf-Kandidat nach nur wenigen Rennen gehandelt. Der Franzose konnte in der laufenden Saison kaum mal einen Stich gegen den jungen Oliver Bearman setzen.
Zudem soll sich Ocon eine Auseinandersetzung mit Teamchef Ayao Komatsu geliefert haben. Der Pilot bezeichnete die Gerüchte jedoch als "Bullshit" und auch Komatsu dementierte entschieden. Die Berichte entbehren ihm zufolge jeder Grundlage.
Im internen Haas-Duell führt Bearman mit 18:1. Selbst wenn Ocon in absehbarer Zeit wohl tatsächlich kein Rauswurf droht, steht er unter Zugzwang.
Auch interessant; DTM: Kelvin van der Linde siegt in Zandvoort - Youngster Ben Dörr überrascht
Weitere Motorsport-News lesen:
Formel 1
Formel 1 2026: Grand Prix von Monaco live im TV, Stream und Ticker - wer überträgt das Rennen?
Motorsport
Lewis Hamilton ist wieder da: Erster Sieg in Aussicht?
Formel 1
Formel 1 2026: Regeln, Teams, Fahrer - alle Infos zu den Rennen, der Übertragung im TV und Stream
"Fantastisches Rennen": Schumacher nach Indy-Debüt begeistert
DTM
DTM 2026 live: Fahrer, Termine, Übertragungen im Free-TV auf ProSieben und im kostenlosen Joyn-Stream
Formel 1
Kommentar: Antonelli hat das Verstappen-Gen entdeckt