Formel 1: Valtteri Bottas droht offenbar das Aus - muss ein weiterer Pilot zittern?

Die Formel-1-Saison ist noch jung, jedoch wackelt mindestens ein Cockpit offenbar schon gewaltig.

Für Cadillac hat sich der Formel-1-Einstieg bisher noch nicht bezahlt gemacht. Weder Valtteri Bottas noch Sergio Perez konnten bisher einen Zähler für das Team aus den USA holen.

Trotzdem ist offensichtlich, dass der Mexikaner mit den schwierigen Gegebenheiten deutlich besser zurechtkommt als sein finnischer Teamkollege. Folgerichtig soll Bottas nach nur fünf Rennen schon massiv unter Druck stehen.

Wie "Sky Italia" berichtet, sind die Team-Bosse äußerst unzufrieden mit den Performances des Finnen. Eine Trennung sei bereits intern ein Thema. Bottas konnte bislang nur die Ränge 13, 19, 18 und 16 einfahren, während er einen Ausfall verzeichnete.

Problematisch sind aber nicht nur die Ergebnisse, sondern auch der meist eklatante Zeitabstand zu Perez und zum Rest des Feldes.

Sollte sich das nicht beim als Nächstes anstehenden Monaco-GP Anfang Juni ändern, könnte seine Formel-1-Rückkehr schon wieder vorbei sein.