Formel 1
Formel 1 in Monaco: Ferrari-Teamchef Vasseur nach Krankenhausaufenthalt zurück an Strecke
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 01:16 Min
Nach einem Krankenhausaufenthalt ist Ferrari-Teamchef Fred Vasseur wieder zurück an der Rennstrecke vor dem Grand Prix der Formel 1 in Monaco.
Ferrari-Teamchef Fred Vasseur (58) ist zurück im Fahrerlager der Formel 1 in Monaco. Der Franzose hatte sich am Samstag aus nicht kommunizierten Gründen in ein Krankenhaus begeben.
"Er ist hier", bestätigte eine Sprecherin des Teams der Nachrichtenagentur AFP am Sonntagmorgen. Am Nachmittag (15:00 Uhr im Liveticker) findet im Fürstentum der sechste Grand Prix der Saison statt.
In Vasseurs Abwesenheit hatten sich die Ferrari-Fahrer Lewis Hamilton und Lokalmatador Charles Leclerc die Startplätze drei und vier für das prestigeträchtige Rennen gesichert. In dieser Saison liegt Ferrari mit 147 Punkten auf dem zweiten Platz der Konstrukteurs-WM hinter Mercedes (219). Die Scuderia wartet seit 2024 auf einen Grand-Prix-Sieg.
"Obwohl er nicht an der Strecke war, war Fred sehr in unseren Renntag involviert. Wir haben ihn vermisst, aber er war da und hat uns aus der Ferne unterstützt", hatte Leclerc am Samstag nach dem Qualifying gesagt.
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