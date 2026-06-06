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Formel 1: Nächste Mercedes-Pole in Monaco - Hamilton stark

Veröffentlicht:

von SID

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Formel 1: Autogrammjagd mit George Russell

Videoclip • 01:30 Min

Mercedes-Youngster Kimi Antonelli zeigt auch im Monaco-Qualifying wieder einmal seine ganze Klasse. Auch Max Verstappen präsentiert sich stark.

Der WM-Führende Kimi Antonelli hat erneut seine Extraklasse bewiesen und sich die Pole Position für den Großen Preis von Monaco gesichert.

Der Italiener war im Mercedes im Qualifying nicht zu schlagen und verwies Ex-Weltmeister Max Verstappen (Niederlande/Red Bull) und Lewis Hamilton (England/Ferrari) auf die Plätze. Direkt dahinter folgte Charles Leclerc (Monaco) im zweiten Ferrari.

"Das war eine magische Runde, ich habe alles zusammengebracht. Es war so eng mit Max. Ich bin super happy, wir haben uns massiv verbessert", sagte Antonelli: "Das ist das intensivste Qualifying des Jahres hier. Du musst immer am Limit sein, die Mauer kommt immer näher, es ist nicht einfach."

Insgesamt verlief das Qualifying etwas enttäuschend für die Scuderia. Vor allem am Freitag hatte Ferrari dominiert, doch die Konkurrenz zog noch vorbei.

Fürs Rennen am Sonntag (ab 15 Uhr im Liveticker) ist der Startplatz enorm wichtig, da Überholen in Monaco höchst kompliziert ist. Für Antonelli ist es die vierte Pole Position des Jahres.

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