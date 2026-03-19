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Formel 1 in Suzuka: Japan Grand Prix live im TV, Livestream und im Ticker

Aktualisiert:

von Ran.joyn

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Formel 1: Liebes-Aus bei Kimi Antonelli

Videoclip • 01:39 Min

Die Formel 1 gastiert am letzten März-Wochenende in Japan. Das dritte Saisonrennen steigt auf dem Traditionskurs von Suzuka.

Die Formel 1 gastiert vom 27. bis zum 29. März in Japan, wo in Suzuki das dritte Rennen der Saison 2026 (im Liveticker) steigen wird.

Nach den ersten beiden Wochenenden ist klar, dass der Kampf um den WM-Titel nur über die beiden Mercedes-Piloten gehen kann.

Nach dem Auftaktsieg von George Russell in Melbourne konnte sich in Shanghai Teamkollege Kimi Antonelli als jüngster GP-Sieger in die Formel-1-Geschichtsbücher eintragen.

Ähnlich knapp wie zwischen Antonelli und Russell geht es auch zwischen den beiden Ferrari-Piloten Lewis Hamilton und Charles Leclerc zu. Das Traditionsteam ist bislang die zweitstärkste Kraft, während der Saisonauftakt für Red Bull und McLaren eher von Pleiten, Pech und Pannen geprägt war.

Noch ohne Punkte ist Nico Hülkenberg, der jedoch im Audi zumindest andeuten konnte, dass Plätze im vorderen Mittelfeld grundsätzlich möglich wären.

Anders als in China wird in Japan kein Sprint ausgetragen. Es steht ein klassisches Wochenende mit drei Trainings, dem Qualifying und dem Rennen an.

Das Wichtigste zur Formel 1

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Formel 1 live - Großer Preis von Japan: Wann startet der GP?

Japan-GP live: Wird die Formel 1 im Free-TV übertragen?

Das ist (Stand 18. März) noch ungewiss. In der vergangenen Saison konnte RTL sieben Rennen im Free-TV zeigen. Aktuell laufen aber noch die Verhandlungen mit Rechteinhaber Sky.

Laut Angaben der “Bild“ hätte bereits der China-GP bei RTL im Free-TV laufen sollen, jedoch mussten die Pläne kurzfristig geändert werden.

Es gilt weiterhin als wahrscheinlich, dass ausgewählte Rennen im Free-TV zu sehen sein werden, ob dies aber schon beim Japan-GP der Fall ist, wird sich erst noch zeigen müssen.

Formel 1 live in Suzuka: Wo läuft der Japan-GP im Pay-TV?

Auch in der neuen Saison liegen die exklusiven Übertragungsrechte der Formel 1 bei Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt alle Trainings, Qualifyings, Sprints und Rennen live.

Es ist ein kostenpflichtiges Abonnement nötig, um den Sender zu empfangen.

Formel 1: Mit Audi und Cadillac - das sind die Fahrer-Paare 2026

  • imago images 1070077416

    McLaren: Lando Norris
    In der Formel 1 seit: 2019
    Vertragslaufzeit: Mindestens bis 2026

    IMAGO/Every Second Media

  • imago images 1072547319

    McLaren: Oscar Piastri
    In der Formel 1 seit: 2022
    Vertragslaufzeit: Mindestens bis 2028

    IMAGO/NurPhoto

  • 63 George Russell, (GRB), INEOS AMG Mercedes W17, during the Winter testing days 1, Formula 1 World Championship, WM, Weltmeisterschaft 2026 Bahrain 11-13 February 2026 PUBLICATIONxNOTxINxITA Copyr...

    Mercedes: George Russell
    In der Formel 1 seit: 2019
    Vertragslaufzeit: Bis 2026

    IPA Sport

  • MOTORI - Formula 1 - Sakhir - Pre Season Testing 2026 12 Andrea Kimi Antonelli, (ITA), INEOS AMG Mercedes W17, during the Winter testing days 1, Formula 1 World Championship, WM, Weltmeisterschaft ...

    Mercedes: Kimi Antonelli
    In der Formel 1 seit: 2025
    Vertragslaufzeit: Bis 2026

    ABACAPRESS

  • imago images 1072516737

    Red Bull: Max Verstappen
    In der Formel 1 seit: 2016
    Vertragslaufzeit: Bis 2028

    IMAGO/Eibner

  • F1 - PRE-SEASON TESTING 2026 - BAHRAIN 1 HADJAR Isack (fra), Red Bull Racing Ford RB22, portrait during the Formula 1 Aramco pre-season testing 2026 of the 2026 FIA Formula One World Championship, ...

    Red Bull: Isack Hadjar
    In der Formel 1 seit: 2025
    Vertragslaufzeit: Bis 2026

    PsnewZ

  • imago images 1072572847

    Ferrari: Lewis Hamilton
    In der Formel 1 seit: 2007
    Vertragslaufzeit: Mindestens bis 2026

    IMAGO/NurPhoto

  • (16) Charles Leclerc (MON) - Scuderia Ferrari HP - Ferrari SF-26 - Ferrari during the day3 of first official pre-season testing session of the 2026 FIA Formula One World Championship, WM, Weltmeist...

    Ferrari: Charles Leclerc
    In der Formel 1 seit: 2018
    Vertragslaufzeit: Mindestens bis 2026

    Alessio de Marco

  • F1 - PRE-SEASON TESTING 2026 - BAHRAIN 1 ALBON Alexander (tha), Williams F1 Team FW48, portrait during the Formula 1 Aramco pre-season testing 2026 of the 2026 FIA Formula One World Championship, W...

    Williams: Alexander Albon
    In der Formel 1 seit: 2019
    Vertragslaufzeit: Mindestens bis 2026

    PsnewZ

  • Formula 1 Aramco Pre-Season Testing One 2026 Carlos Sainz 55 (SPA) Williams during the Formula 1 Aramco Pre-Season Testing One 2026 at the Bahrain International Circuit, Sakhir, Bahrain from Februa...

    Williams: Carlos Sainz
    In der Formel 1 seit: 2015
    Vertragslaufzeit: Mindestens bis 2026

    Every Second Media

  • Formula 1 Aramco Pre-Season Testing One 2026 Liam Lawson 30 (NZL) Racing Bulls during the Formula 1 Aramco Pre-Season Testing One 2026 at the Bahrain International Circuit, Sakhir, Bahrain from Feb...

    Racing Bulls: Liam Lawson
    In der Formel 1 seit: 2024
    Vertragslaufzeit: Bis 2026

    Every Second Media

  • Formula 1 Testing in Bahrain - Day 3 Arvid Lindblad of the Visa Cash App RB Formula One Team races during Testing Day 3 of Formula 1 Pre-Season Testing 1 in Sakhir, Bahrain, on February 13, 2026. B...

    Racing Bulls: Arvid Lindblad
    In der Formel 1 seit: 2026
    Vertragslaufzeit: Bis 2026

    NurPhoto

  • 14 Fernando Alonso, (ESP), Aramco Aston Martin Honda AMR26, during the Winter testing days 1, Formula 1 World Championship, WM, Weltmeisterschaft 2026 Bahrain 11-13 February 2026 PUBLICATIONxNOTxIN...

    Aston Martin: Fernando Alonso
    In der Formel 1 seit: 2001
    Vertragslaufzeit: Bis 2026

    IPA Sport

  • F1 pre-season testing ahead of 2026 season SAKHIR, BAHRAIN - FEBRUARY 11: Aston Marton driver Lance Stroll arrives at the track ahead of the pre-season testing sessions for the 2026 Formula 1 World...

    Aston Martin: Lance Stroll
    In der Formel 1 seit: 2017
    Vertragslaufzeit: Bis mindestens 2026

    Anadolu Agency

  • Manama, Bahrain : F1 Bahrain 2026, Test No. 87 Oliver Bearman (GBR), TGR Haas F1 Team, Haas VF-26, Ferrari Manama Bahrain *** Manama, Bahrain F1 Bahrain 2026, Test No 87 Oliver Bearman GBR , TGR Ha...

    Haas: Oliver Bearman
    In der Formel 1 seit: 2025
    Vertragslaufzeit: Bis mindestens 2026

    HochZwei

  • F1 - PRE-SEASON TESTING 2026 - BAHRAIN 1 OCON Esteban (fra), TGR Haas F1 Team VF-26, portrait during the Formula 1 Aramco pre-season testing 2026 of the 2026 FIA Formula One World Championship, WM,...

    Haas: Esteban Ocon
    In der Formel 1 seit: 2016
    Vertragslaufzeit: Bis mindestens 2026

    PsnewZ

  • (27) Nico Hulkenberg (GER) - Audi Revolut F1 Team - Audi AR01 - Audi during the day2 of first official pre-season testing session of the 2026 FIA Formula One World Championship, WM, Weltmeisterscha...

    Audi: Nico Hülkenberg
    In der Formel 1 seit: 2008
    Vertragslaufzeit: Bis mindestens 2026

    Alessio de Marco

  • Gabriel Bortoleto (BRA, Audi Revolut F 1 Team, 5) BHR, Formel 1 Weltmeisterschaft, Formel 1 Testfahrten, Bahrain international Circuit, 12.02.2026 BHR, Formel 1 Weltmeisterschaft, Formel 1 Testfahr...

    Audi: Gabriel Bortoleto
    In der Formel 1 seit: 2025
    Vertragslaufzeit: Bis mindestens 2026

    Eibner

  • Pierre Gasly (FRA, BWT Alpine Formula One Team, 10) BHR, Formel 1 Weltmeisterschaft, Formel 1 Testfahrten, Bahrain international Circuit, 11.02.2026 BHR, Formel 1 Weltmeisterschaft, Formel 1 Testfa...

    Alpine: Pierre Gasly
    In der Formel 1 seit: 2017
    Vertragslaufzeit: Bis 2028

    Eibner

  • (43) Franco Colapinto (ARG) - BWT Alpine F1 Team - Alpine A526 - Mercedes during the first official pre-season testing session of the 2026 FIA Formula One World Championship, WM, Weltmeisterschaft ...

    Alpine: Franco Colapinto 
    In der Formel 1 seit: 2025
    Vertragslaufzeit: Bis 2026

    Alessio de Marco

  • F1 - PRE-SEASON TESTING 2026 - BAHRAIN 1 PEREZ Sergio (mex), Cadillac F1 Team CA01, portrait during the Formula 1 Aramco pre-season testing 2026 of the 2026 FIA Formula One World Championship, WM, ...

    Cadillac: Sergio Perez
    In der Formel 1 seit: 2011
    Vertragslaufzeit: Mindestens bis 2027

    PsnewZ

  • Formula 1 Aramco Pre-Season Testing One 2026 Valtteri Bottas 77 (FIN) Cadillac F1 Team during the Formula 1 Aramco Pre-Season Testing One 2026 at the Bahrain International Circuit, Sakhir, Bahrain ...

    Cadillac: Valtteri Bottas
    In der Formel 1 seit: 2010
    Vertragslaufzeit: Mindestens bis 2027

    Every Second Media

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Großer Preis von Japan: Wo läuft die Formel 1 heute im Livestream?

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Großer Preis von Japan: Wo gibt es heute einen Liveticker zur Formel 1?

Einen Ticker zu den Trainings, Qualifyings und Rennen gibt es an jedem Formel-1-Wochenende auf ran.joyn. Werft einfach einen Blick auf unsere Übersicht.

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