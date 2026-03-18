Formel 1: Werden die abgesagten Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien doch nachgeholt?

ran Mehr Sport Formel 1: Ferrari-Fight begeistert Netz - Spott für McLaren Videoclip • 02:07 Min Link kopieren Teilen

Aufgrund der großer Sicherheitsbedenken durch den Iran-Krieg hat die Formel 1 die Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien abgesagt. Jedoch scheint es weiterhin Überlegungen zu geben, die Rennen im weiteren Verlauf der Saison nachzuholen.

Am vergangenen Samstag hat die Formel 1 bekanntgegeben, dass die beiden Rennen in in Bahrain (12. April) und Saudi-Arabien (19. April) abgesagt werden. Wie aus der Mitteilung hervorgeht, wird es auch keine Ersatzrennen in diesem Zeitraum geben. Somit gibt es nach dem dritten Saisonrennen am 29. März in Japan eine fünfwöchige Rennpause: Erst am 3. Mai geht es in Miami weiter.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

- Anzeige -

- Anzeige -

Wie die "Sport Bild" jetzt berichtet, hofft die Königklasse des Motorsports allerdings weiterhin, die Wochenenden in Bahrain und Saudi-Arabien noch nachholen zu können. Dazu passt auch die Formulierung in der Mitteilung, die lautet: "Die Rennen werden nicht im April stattfinden" statt "Die Rennen werden abgesagt." Formel 1: Max Verstappen sollte sich auf das Rennfahren konzentrieren - ein Kommentar Laut dem Bericht diskutiert die Rennserie derzeit über verschiedene Szenarien: Beispielsweise könnte eines der Rennen in der Pause zwischen dem Großen Preis von Aserbaidschan (26. September) und dem Singapur-GP (11. Oktober) nachgeholt werden.