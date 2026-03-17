Formel 1: Max Verstappen sollte sich auf das Rennfahren konzentrieren - ein Kommentar

ran Mehr Sport Formel 1: Ferrari-Fight begeistert Netz - Spott für McLaren Videoclip • 02:07 Min Link kopieren Teilen

Max Verstappen regt sich immer wieder über das neue Reglement der Formel 1 auf, obwohl er mit Red Bull ganz andere Baustellen hat. Der Fokus des vierfachen Weltmeisters sollte sich daher verschieben - ein Kommentar.

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Red Bull und Max Verstappen haben genug Baustellen Der Fokus von Verstappen sollte sich wieder auf das Rennfahren richten. Es gibt genügend Baustellen, die er gemeinsam mit Red Bull zu lösen hat. In China kam Verstappen sowohl im Sprint wie auch im Hauptrennen beim Start kaum vom Fleck. Beide Male fiel er fast bis an das Ende des Feldes zurück. Beim Saisonauftakt in Australien verlor er beim Qualifying die Kontrolle über das Fahrzeug und musste von hinten starten. Die Probleme dürften eher am Auto als am Fahrer liegen. "Es würde schon mal helfen, wenn wir endlich einen normalen Start hinlegen könnten. Jedes Mal falle ich beim Start jetzt ganz nach hinten zurück", sagte er am Sonntag. Zudem hätte man "ein ziemliches Problem mit dem Reifenabbau und starkem Graining, wahrscheinlich mehr als die anderen im Feld."

Max Verstappen hat Red Bull viel zu verdanken Verstappen hat Red Bull viel zu verdanken. Im Alter von 17 Jahren durfte er bei Toro Rosso sein Debüt in der Formel 1 geben. Bereits im Jahr darauf wurde er mitten in der Saison zu Red Bull befördert. Durchgehend war er die uneingeschränkte Nummer 1 im Team. Das Auto wurde an seinen Fahrstil angepasst. Wie gut - oder besser gesagt schlecht - die Teamkollegen Sergio Perez, Liam Lawson und Yuki Tsunoda damit zurechtkamen, war irrelevant. Verstappen gewann vier WM-Titel nicht nur, weil er ein herausragender Fahrer ist - er bekam auch ein Top-Auto zur Verfügung gestellt. Nun sollte Verstappen dies zurückzahlen, indem er seinen Fokus auf die Entwicklung des Fahrzeugs legt. Sich immer wieder über das Reglement zu echauffieren, ist eine Ablenkung, die niemand gebrauchen kann. Auch interessant: Bei IndyCar-Serie: Böser Spott für Mick Schumacher

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