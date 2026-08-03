Formel 1 - Liam Lawson erwartet "Diskussionen": Was passiert bei den Racing Bulls?

Die Formel 1 befindet sich in der Sommerpause. Das ist in der Regel die Zeit, in der Zukunftsentscheidungen getroffen werden. Liam Lawson rechnet mit "Diskussionen".

Sommerpause ist in der Formel 1 die Silly Season. In den verrückten Wochen werden in der Regel die Cockpits für die kommende Saison festgezurrt. Es kommt zu Gesprächen, Verhandlungen und fixen Deals – und damit auch oft zu einem fleißigen Stühlerücken.

Möglicherweise auch bei den Racing Bulls.

Liam Lawson und Rookie Arvid Lindblad absolvieren eine ordentliche Saison, sind mit 43 Punkten Neunter (Lawson) und Elfter (23/Lindblad).

Trotzdem: Lawson kennt das Geschäft, er hatte schließlich in der Vergangenheit bereits sein Red-Bull-Cockpit neben Max Verstappen verloren. Er ist sich "sicher, dass es dazu Diskussionen geben wird", wie er bei "RacingNews365" erklärte.

Denn ein potenzieller Nachfolger steht schon bereit. Nikola Tsolov ist Erster in der Formel 2 und ist laut Racing-Bulls-Chef Alan Permane "der Nächste in der Reihe. Er macht es außerordentlich gut."