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Formel 1: Norris schnellster in Barcelona - McLaren meldet sich zurück
Aktualisiert:von SID
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Videoclip • 02:06 Min
McLaren hat sich nach einem enttäuschenden Saisonstart im zweiten Training in Barcelona zurück an der Spitze gemeldet.
Weltmeister Lando Norris und sein McLaren-Team haben sich zum Auftakt der Formel 1 in Barcelona stark zurückgemeldet.
Der Engländer drehte am Freitagnachmittag in 1:15,426 Minuten die schnellste Runde des Tages, dahinter ging es eng zu: Mercedes-Pilot George Russell wurde mit nur neun Tausendstelsekunden Zweiter, auch Oscar Piastri im zweiten McLaren lag nur knapp sechs Hundertstel zurück.
Unter seinen Möglichkeiten blieb dagegen WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli. Der 19 Jahre alte Italiener wurde im anderen Mercedes nur Fünfter, er lag gut eine halbe Sekunde hinter der Spitze.
Wie sechs andere Piloten, darunter auch Norris, hatte Antonelli im ersten Training ausgesetzt, um einem Nachwuchsfahrer Platz zu machen.
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Nico Hülkenberg mit Audi auf elftem Platz
Auch Nico Hülkenberg hatte an der ersten Session nicht teilgenommen, im zweiten Training fuhr er im Audi auf einen ordentlichen elften Platz. Altmeister Fernando Alonso, der im Vorfeld angekündigt hatte, dass am Sonntag wohl sein letztes Rennen auf der Heimstrecke anstehe, wurde im schwachen Aston Martin Vorletzter.
In dieser Saison gewann Mercedes bislang jeden Grand Prix. Antonelli holte zuletzt fünf Siege in Folge und führt die WM mit einigem Vorsprung an. Lewis Hamilton (Ferrari) hat als Zweiter 66 Punkte Rückstand, im Training in Barcelona wurde er Neunter. Russell, der seit vier Rennwochenenden nicht mehr auf dem Podest stand, liegt 68 Zähler zurück.
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