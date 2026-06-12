Formel 1 - Fans spotten über Monaco: "Asphalt hält nicht mal bis zur Zielflagge"

McLaren hat sich nach einem enttäuschenden Saisonstart im zweiten Training in Barcelona zurück an der Spitze gemeldet.

Weltmeister Lando Norris und sein McLaren-Team haben sich zum Auftakt der Formel 1 in Barcelona stark zurückgemeldet.

Der Engländer drehte am Freitagnachmittag in 1:15,426 Minuten die schnellste Runde des Tages, dahinter ging es eng zu: Mercedes-Pilot George Russell wurde mit nur neun Tausendstelsekunden Zweiter, auch Oscar Piastri im zweiten McLaren lag nur knapp sechs Hundertstel zurück.

Unter seinen Möglichkeiten blieb dagegen WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli. Der 19 Jahre alte Italiener wurde im anderen Mercedes nur Fünfter, er lag gut eine halbe Sekunde hinter der Spitze.

Wie sechs andere Piloten, darunter auch Norris, hatte Antonelli im ersten Training ausgesetzt, um einem Nachwuchsfahrer Platz zu machen.