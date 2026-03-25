Formel 1 - Power Ranking vor Japan: Piastri schwach, Verstappen fällt fast aus Top 10

Auf Joyn ansehen Formel 1: Charles Leclerc feiert Heimlich-Hochzeit Videoclip • 01:02 Min Link kopieren Teilen

Die Formel 1 gastiert in Japan. ran stellt nach den ersten Eindrücken der neuen Saison ein Power Ranking der Fahrer auf.

Die ersten Rennen der neuen Formel-1-Saison sind gefahren. Am dritten Rennwochenende geht es im japanischen Suzuka weiter. Für unser Power Ranking zählt nicht nur der reine Punktestand, sondern vor allem der momentane Eindruck: Qualifying-Speed, Rennpace, Konstanz, Fehlerquote und die Frage, welcher Fahrer aktuell am meisten herausholt. Das ran Power Ranking vor dem Großen Preis von Japan.

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22. Lance Stroll (Aston Martin Aramco) Letzte Woche: 22 (-)

WM-Platz: 22

Punkte: 0



Stroll ist aktuell Schlusslicht. Die Karre (bewusst nicht Auto oder Bolide geschrieben) ist bodenlos. Er ist standesgemäß auch in diesem Fiasko schwächer als sein Teamkollege. Honda verspricht Verbesserungen! Aber um hier herauszukommen, braucht es in Japan ein kleines F1-Wunder.

21. Fernando Alonso (Aston Martin Aramco) Letzte Woche: 21 (-)

WM-Platz: 21

Punkte: 0



Alonso ist noch ohne Punkte. Und davon meilenweit entfernt. Was mehr an Aston Martin als an ihm liegt. Bei einem Fahrer wie Alonso gilt aber immer: Sobald das Auto halbwegs mithält, kann er im Ranking sehr schnell wieder klettern. Das kann aber noch dauern.

20. Sergio Perez (Cadillac Formula 1 Team) Letzte Woche: 19 (-1)

WM-Platz: 20

Punkte: 0



Perez liegt knapp hinter Bottas, weil sein Saisonbeginn unrunder wirkte. Das Momentum seiner Rückkehr scheint verpufft. Gerade im direkten Vergleich mit den Leuten vor ihm fehlt bisher das Gefühl, dass er attackieren kann. Natürlich alles in Anbetracht, dass er eine Zeit raus war und für ein neues Team fährt. Seine Suzuka-Erfahrung kann jetzt am Wochenende helfen.

19. Valtteri Bottas (Cadillac Formula 1 Team) Letzte Woche: 20 (+1)

WM-Platz: 19

Punkte: 0



Bottas steckt mit Cadillac noch klar in einer Aufbauphase. Punktlos nach zwei Rennwochenenden ist keine Katastrophe, aber die Form zeigt bislang eher auf Überleben als Angriff. Er bringt die Erfahrung mit, um so ein Projekt zu stabilisieren, wirkt etwas gelassener als Perez.

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18. Esteban Ocon (Haas F1 Team) Letzte Woche: 14 (-4)

WM-Platz: 16

Punkte: 0



Die bisherige Performance ist im teaminternen Vergleich - gerade als Veteran - zu wenig. Schwacher Saisonstart von Ocon. Der Franzose ist noch ohne Zähler. Bearman macht bislang den stärkeren und deutlich frischeren Eindruck. Ocon hat schon schwierigere Phasen in seiner Karriere überstanden. Seine Erfahrung wird helfen, sich zu steigern. Vielleicht ja schon in Suzuka.

17. Alexander Albon (Williams Racing) Letzte Woche: 15 (-2)

WM-Platz: 18

Punkte: 0



Was ist los bei Williams? Albon ist noch punktlos. Das ist das eine. Aber man vermisst aktuell seine sonst so typische Effizienz. Albon ist bekannt, aus wenig viel zu machen. Momentan macht er aber aus wenig nichts. Die gute Nachricht für ihn: Williams steht insgesamt nicht völlig ohne Ansätze da. Aber in Japan muss der ehemalige RB-Pilot erst einmal ein Wochenende hinlegen, das wieder klar nach ihm aussieht.

16. Nico Hülkenberg (Audi Revolut F1 Team) Letzte Woche: 13 (-3)

WM-Platz: 17

Punkte: 0



Wackeliger Saisonstart. Aber vor allem Pech mit dem Auto. Im Mittelfeld trennen oft Kleinigkeiten P11 und Punkte. Und genau in dieser Zone bewegt er sich aktuell. Wenn das Team und das Auto funktionieren, wird "Hulk" wieder performen.

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15. Franco Colapinto (Alpine F1 Team) Letzte Woche: 18 (+3)

WM-Platz: 15

Punkte: 1



Colapinto hat seinen ersten Punkt und der Trend ist positiv. Man merkt, er kommt langsam in der F1 an. In Suzuka möchte er daran anknüpfen und weitere Punkte sammeln.

14. Oscar Piastri (McLaren Formula 1 Team) Letzte Woche: 9 (-5)

WM-Platz: 12

Punkte: 3



Piastri ist einer der größten Widersprüche der Saison-Frühphase. Reines Tempo bringt er mit. Aber drei Punkte und Rang 12 in der WM sind schlicht zu wenig. Die individuellen Fehler müssen enden. Vielleicht hat das Nachsehen gegenüber Lando Norris im vergangenen Jahr etwas Spuren hinterlassen. Er muss jetzt liefern.

13. Carlos Sainz (Williams Racing) Letzte Woche: 16 (+3)

WM-Platz: 13

Punkte: 2



Sainz ist wie Albon noch im Struggle mit seinem Boliden, konnte aber schon zwei Punkte einfahren. Suzuka wird ihm als anspruchsvolle Strecke entgegen kommen. Es gilt Konstanz in den positiven Momenten zu finden.

12. Gabriel Bortoleto (Audi Revolut F1 Team) Letzte Woche: 10 (-2)

WM-Platz: 14

Punkte: 2



Bortoleto hat zwei Punkte, aber sein Saisonstart war noch besser, als es die blanken Zahlen vermuten lassen. Der Brasilianer hinterlässt einen reiferen und stabileren Eindruck als noch in der Vorsaison.

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11. Isack Hadjar (Oracle Red Bull Racing) Letzte Woche: 6 (-5)

WM-Platz: 11

Punkte: 4



Hadjar zeigte in den ersten beiden Rennen gute Momentaufnahmen, aber noch keine saubere Performance. Vier Punkte und Rang elf in der WM sind zu wenig. Doch er hat das Talent, da noch ordentlich drauf zu legen.

10. Arvid Lindblad (Visa Cash App Racing Bulls) Letzte Woche: 11 (+1)

WM-Platz: 10

Punkte: 4



Der 18-Jährige startet bislang stark! Er hat einen guten Top-Speed und viel Selbstverständnis in Zweikämpfen. Noch fehlt etwas Konstanz, aber rein vom aktuellen Potenzial ist er ein Fahrer, der in Suzuka erneut positiv auffallen kann. Seine Unbekümmertheit kommt ihm zu Gute.

9. Max Verstappen (Oracle Red Bull Racing) Letzte Woche: 5 (-4)

WM-Platz: 8

Punkte: 8



Nicht falsch verstehen. Verstappen eigentlich zue Elite. Aber die neuen Regeln und das schwächelnde Auto treiben auch den Niederländer in unbequeme Situationen und Fehler. Ihm fehlt gefühlt auch die Lust. Das neue F1-Racing liegt ihm nicht. Es fehlt der Spaß. In China verpatzte er den Start, kämpfte sich dann mehrfach gut nach vorne. Aber Platz acht ist natürlich nicht sein Anspruch. Verstappen muss sein Feuer - in der F1 - wiederfinden, sonst dümpelt er nur so vor sich hin.

8. Liam Lawson (Visa Cash App Racing Bulls) Letzte Woche: 17 (+9)

WM-Platz: 9

Punkte: 8



Wer hätte vor ein bis zwei Jahren gedacht, dass Lawson mal in der WM-Wertung im schwächeren RB-Auto punktgleich mit Verstappen ist? Er verkauft sich ordentlich, hat wieder Selbstbewusstsein und liefert gutes Racing. In Suzuka muss Lawson den Trend beweisen.

7. Lando Norris (McLaren Formula 1 Team) Letzte Woche: 7 (-)

WM-Platz: 15

Punkte: 0



Wie bei Piastri konnte Norris am Sonntag aufgrund eines Defekts nicht starten. Kein gutes Bild für die Formel 1 mit ihren neuen Regeln. McLaren startet schwach in die Saison und der Weltmeister wird es voraussichtlich sehr schwer haben, seinen Titel zu verteidigen.

6. Pierre Gasly (Alpine F1 Team) Letzte Woche: 12 (+6)

WM-Platz: 7

Punkte: 9



Gasly holt alles aus dem Alpine raus. Das letzte Jahr war schwer und auch vor dieser Saison war vieles ungewiss. Aber Gasly kämpft gerade um die "Best of the Rest"-Krone. Er fährt abgeklärt, aber nicht defensiv. Guter Saisonstart.

5. Oliver Bearman (Haas F1 Team) Letzte Woche: 8 (+2)

WM-Platz: 5

Punkte: 17



Wow, macht der Spaß! Bearman ist bislang die größte positive Überraschungen der Saison. Mit 17 Punkten liegt er in der WM auf Rang fünf und hat damit aus den ersten beiden Rennwochenenden mehr gemacht als viele etablierte Namen - seinen Teamkollegen eingeschlossen. Bearman fährt derzeit sehr entschlossen, ohne überzogen zu wirken und extrahiert aus dem Haas-Paket konstant viel.

4. Charles Leclerc (Scuderia Ferrari) Letzte Woche: 2 (-2)

WM-Platz: 3

Punkte: 34



Leclerc fuhr in Australien als Dritter aufs Podium und war in China nah dran. Das zeigt, dass Ferrari derzeit konstant im Spitzenfeld unterwegs ist. Hamilton wirkte in Shanghai im direkten Eindruck minimal besser und hat den Trend etwas mehr auf seiner Seite. Aber beide Ferraris agieren auf Augenhöhe.

3. Lewis Hamilton (Scuderia Ferrari) Letzte Woche: 4 (+1)

WM-Platz:

Punkte: 33



Hamilton steht in der Formtabelle knapp vor Leclerc, obwohl er in der WM einen Punkt hinter ihm liegt. Der Grund: In China war sein Wochenende insgesamt sehr stark, mit Platz drei im Sprint und im Grand Prix. Er ist wie ausgetauscht im Vergleich zum Vorjahr. Wach, aggressiv und konsequent. Sollte Hamilton weiter zu seiner alten Form finden, wird es für den Rest des Feldes ungemütlich.

2. Kimi Antonelli (Mercedes-AMG PETRONAS) Letzte Woche: 3 (+1)

WM-Platz: 2

Punkte: 47



Antonelli hat das größte Momentum auf seiner Seite. In China holte er seine erste Grand Prix-Pole und verwandelte sie direkt in seinen ersten GP-Sieg. Damit wurde er zugleich der jüngste GP-Polesitter der F1-Geschichte. Der Trend spricht für ihn, Russell wirkt aber noch etwas reifer und besonnener.