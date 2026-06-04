Formel 1
Formel 1: Tempolimit beim Monaco-GP - Änderungen bei Flügeln und bei E-Power
Veröffentlicht:von ran.de
ran Mehr Sport
Formel 1: Antike Wespe nach Oscar Piastri benannt
Videoclip • 01:13 Min
Die Formel-1-Verantwortlichen implementieren für den Monaco-GP gleich zwei Maßnahmen, um die Geschwindigkeit der Boliden zu drosseln.
Der Große Preis von Monaco in Monte Carlo gehört Jahr für Jahr zu einem der am heißesten diskutierten Rennen in der Königsklasse des Motorsports.
Wenn in diesem Jahr die 22 Boliden durch das Fürstentum fahren, können sie dies dabei nicht in Höchstgeschwindigkeit tun.
So sorgt die FIA mit gleich zwei Maßnahmen dafür, dass das Tempo gedrosselt wird. Zunächst entschieden sich die Verantwortlichen für einen "Straight-Line-Modus".
Dies bedeutet, dass die Autos auf der gesamten Strecke ihren Front- und Heckflügel nicht wie auf anderen Strecken üblich flach stellen dürfen. Der Luftwiderstand erhöht sich, die Boliden fahren dadurch langsamer.
Die nächsten Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Heute, 22:05 Uhr • WWE
WWE NXT im Stream
100 MinBald verfügbar
Heute, 22:05 Uhr • WWE
WWE NXT im Stream
100 Min
- Bald verfügbar
Freitag, 05.06. 14:30 • Tennis
French Open live: Halbfinals der Männer mit Zverev im Stream
450 MinBald verfügbar
Freitag, 05.06. 14:30 • Tennis
French Open live: Halbfinals der Männer mit Zverev im Stream
450 Min
Zwei Maßnahmen zur Reduzierung der Geschwindigkeit
Doch das ist noch nicht alles. In der Regel darf auf normalen Strecken die elektrische 350-Kilowatt-Power bis zu einer Geschwindigkeit von 290 Stundenkilometern ins Auto eingespeist werden.
Weil sich auf dem engen Stadtkurs ohne lange Gerade die Batterien der Fahrzeuge aber nicht entladen – und die Autos dementsprechend nicht eingebremst werden können –, darf die E-Power in Monaco nur bis Tempo 200 verwendet werden.
Hintergrund ist die Sorge der Regelhüter vor zu schnellen Autos und entsprechenden Unfällen.
Mehr Motorsport-News
IndyCar
Trotz Rookie-Sieg beim Indy500: Micks USA-Bilanz ist durchwachsen
Formel 1
Formel 1 2026: Grand Prix von Monaco live im Free-TV, Livestream und Ticker - wer überträgt das Rennen live?
Formel 1
Formel 1 in der Saison 2026 live: Teams, Fahrer, Regeln, Rennen, Übertragungen im Free-TV und Stream
DTM
DTM 2026 live: Fahrer, Termine, Übertragungen im Free-TV auf ProSieben und im Joyn-Stream
Formel 1
Formel 1: Charles Leclerc verlängert vorzeitig mit Ferrari
Formel 1
Kommentar: Der GP von Monaco hat längst ausgedient!